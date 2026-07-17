Szymon Marciniak nie poprowadzi ani finału, ani meczu o 3. miejsce na MŚ Fot. Shutterstock

FIFA przedstawiła obsadę sędziowską na najważniejsze mecze kończących się mistrzostw świata w piłce nożnej. Wiemy już, kto poprowadzi wielki finał oraz starcie o brązowy medal. Szymon Marciniak nie powtórzy swojego sukcesu sprzed czterech lat. W sieci zawrzało po decyzji ekipy Gianniego Infantino.

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"FIFA trolluje cały świat" – skwitował na X sędziowski profil Archivo VAR. Powodem tak ostrego komentarza jest wybór składu sędziowskiego na finał mundialu. Ekipa Gianniego Infantino zdecydowała, że mecz o złoty medal Hiszpania–Argentyna poprowadzi Slavko Vinčić. "Słoweniec zaliczył katastrofalny sezon w Europie, tracąc kontrolę nad meczami, gdy ich intensywność rosła" – podsumowuje Archivo VAR.

W Polsce 46-letni Słoweniec kojarzy się przede wszystkim z kontrowersyjnych decyzji oraz niskiego poziomu sędziowania barażu do mundialu Szwecja–Polska. Ale jak widać, Vinčić jest krytykowany nie tylko nad Wisłą. "Slavko Vincić sędzią... finału mundialu. Lepszego podsumowania tego turnieju nie można było wymyślić" – skomentował Rafał Rostkowski, były sędzia międzynarodowy, a obecnie ekspert TVP Sport.

Szymon Marciniak pominięty przez FIFA. Nie poprowadzi ani finału, ani meczu o 3. miejsce MŚ

"W nagrodę za wybornie' posędziowany mecz Szwecja–Polska Slavko Vincić posędziuje finał mundialu. Absurd nad absurdy. Z drugiej strony Słoweniec. Jak połączy się kropki i popatrzy, kto rządzi jednym z największych mocarstw świata, to nie powinno to już nikogo dziwić" – skomentował Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

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Na to, jak FIFA potraktowała Szymona Marciniaka, zwrócił też uwagę Mateusz Borek, który skomentuje niedzielny finał w TVP. "Dziwnie potraktowano Szymona Marciniaka na tym turnieju. Miał sędziować ćwierćfinał, potem półfinał, a na koniec myśleliśmy, że albo coś historycznego, albo spotkanie o 3. miejsce. Ostatecznie finał dla Słoweńca Slavko Vincicia, a mecz o 3. miejsce dla Wenezuelczyka Jesusa Valenzueli" – napisał na X.

"Szymon Marciniak trenował w Miami i czekał na mecz w fazie pucharowej 19 dni. Jutro prawdopodobnie wraca do Polski. Marciniak zakończył mundial z dwoma meczami na koncie. Argentyna vs Algieria i Egipt vs Iran" – przypomniał komentator.

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Slavko Vinčić poprowadzi finał MŚ

Mistrzostwa Świata 2026 wkraczają w decydującą fazę – do rozegrania pozostały już tylko dwa kluczowe spotkania. W nocy z czwartku na piątek FIFA rozwiała wszelkie wątpliwości i ogłosiła nazwiska arbitrów.

Decyzja o powierzeniu Słoweńcowi finału ma mieć jednak drugie dno. Według doniesień medialnych niedzielne starcie ma być ostatnim międzynarodowym meczem w karierze Vincicia w roli sędziego głównego i w ten sposób FIFA chciała go uhonorować. Podczas tegorocznych MŚ 46-latek sędziował mecze Brazylia–Maroko, Jordania–Algieria i Meksyk–Ekwador.

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Quiz 1 / 7 Dokończ piosenkę zespołu Jarzębina, która zyskała rozgłos w 2012 roku. Koko koko Euro spoko. Piłka leci hen wysoko... Wszystko razem zaśpiewajmy. Naszym brawa dajmy Wszyscy razem zaśpiewajmy. Naszym doping dajmy Naszym zaśpiewajmy. Hej! Koko koko Euro spoko. Hej!

Rozjemcą w sobotniej walce o brązowy medal pomiędzy Anglią a Francją będzie natomiast Jesus Valenzuela. Wenezuelczyk wcześniej sędziował pojedynki Australii z Turcją, Bośni i Hercegowiny z Katarem oraz Wybrzeża Kości Słoniowej z Norwegią. Decyzja ta oznacza definitywny koniec turnieju dla Szymona Marciniaka. Polski arbiter, który na poprzednim mundialu w Katarze zbierał doskonałe recenzje i poprowadził pamiętny finał pomiędzy Argentyną a Francją, może wracać do kraju. Choć eksperci przewidywali, że polski zespół sędziowski zobaczymy przynajmniej w fazie ćwierćfinałowej lub półfinałowej, ostatecznie FIFA pominęła Marciniaka przy obsadzie decydujących meczów.

Przed nami dwa ostatnie mecze MŚ 2026: