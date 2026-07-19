Jak wygląda klasyfikacja strzelców przed finałem Mundialu 2026? Messi ma dwa powody do walki Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

Walka o Złotego Buta robi się naprawdę gorąca. Po meczu Francja – Anglia, w którym ubiegano się o trzecie miejsce na podium Mundialu 2026, padło aż 10 goli. Jeden z piłkarzy biorących udział w tym spotkaniu wskoczył na sam szczyt klasyfikacji strzelców. W finale mistrzostw Lionel Messi musi strzelić konkretną liczbę goli, by go pokonać.

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Mecz o brąz między Francją a Anglią okazał się bardziej emocjonujący, niż spodziewali się tego sami uczestnicy spotkania. Choć obie drużyny z początku niechętnie chciały wejść na murawę, by zapewnić sobie trzecie miejsce na podium Mundialu 2026, ich rywalizacja przyczyniła się do jeszcze większego zamieszania w klasyfikacji strzelców. Jeden z Francuzów – mimo przegranej 4:6 – wysunął się na prowadzenie w wyścigu po Złotego Buta. Przed nami niedzielny finał, w którym Lionel Messi będzie musiał czarować, by zająć najwyższą pozycję w rankingu.

Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026. Ile goli musi zdobyć w finale Lionel Messi, by wygrać?

W sobotnim meczu kapitan francuskiej reprezentacji, Kylian Mbappé, strzelił dwie bramki, tym samym zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców. Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 piłkarz zdobył dla swojej drużyny 10 goli. Za nim w rankingu uplasował się Lionel Messi, który w niedzielę powalczy dla Argentyny w finałowym meczu z Hiszpanią.

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Kapitan argentyńskiej reprezentacji ma na tegorocznym mundialowym koncie 8 goli. Aby sięgnąć po Złotego Buta, musi zdobyć dla swojego zespołu jeszcze 3 bramki. Jeśli strzeli tylko dwa gole w finale i zrówna się z Mbappé, wówczas o wygranej w klasyfikacji strzelców będą decydowały asysty. Na razie obaj piłkarze mogą pochwalić się taką samą liczbą asyst – 4.

Przypomnijmy, że podium klasyfikacji strzelców zamykają jednocześnie norweski napastnik Erling Haaland (7) oraz angielski reprezentant Jude Bellingham (7).

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Finał Mundialu 2026. FIFA szykuje drugi Super Bowl

W niedzielę o godzinie 21 czasu polskiego Hiszpania zmierzy się z Argentyną w finale Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Najważniejszy mecz turnieju, który wspólnie zorganizowały Meksyk, Kanada i USA, zostanie rozegrany na New York New Jersey Stadium w East Rutherford w Stanach Zjednoczonych. Start o 21:00 czasu polskiego.

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