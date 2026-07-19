Walka o Złotego Buta robi się naprawdę gorąca. Po meczu Francja – Anglia, w którym ubiegano się o trzecie miejsce na podium Mundialu 2026, padło aż 10 goli. Jeden z piłkarzy biorących udział w tym spotkaniu wskoczył na sam szczyt klasyfikacji strzelców. W finale mistrzostw Lionel Messi musi strzelić konkretną liczbę goli, by go pokonać.
Mecz o brąz między Francją a Anglią okazał się bardziej emocjonujący, niż spodziewali się tego sami uczestnicy spotkania. Choć obie drużyny z początku niechętnie chciały wejść na murawę, by zapewnić sobie trzecie miejsce na podium Mundialu 2026, ich rywalizacja przyczyniła się do jeszcze większego zamieszania w klasyfikacji strzelców. Jeden z Francuzów – mimo przegranej 4:6 – wysunął się na prowadzenie w wyścigu po Złotego Buta. Przed nami niedzielny finał, w którym Lionel Messi będzie musiał czarować, by zająć najwyższą pozycję w rankingu.
Klasyfikacja strzelców Mistrzostw Świata 2026. Ile goli musi zdobyć w finale Lionel Messi, by wygrać?
W sobotnim meczu kapitan francuskiej reprezentacji, Kylian Mbappé, strzelił dwie bramki, tym samym zajmując pierwsze miejsce w klasyfikacji strzelców. Podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 piłkarz zdobył dla swojej drużyny 10 goli. Za nim w rankingu uplasował się Lionel Messi, który w niedzielę powalczy dla Argentyny w finałowym meczu z Hiszpanią.
Kapitan argentyńskiej reprezentacji ma na tegorocznym mundialowym koncie 8 goli. Aby sięgnąć po Złotego Buta, musi zdobyć dla swojego zespołu jeszcze 3 bramki. Jeśli strzeli tylko dwa gole w finale i zrówna się z Mbappé, wówczas o wygranej w klasyfikacji strzelców będą decydowały asysty. Na razie obaj piłkarze mogą pochwalić się taką samą liczbą asyst – 4.
Przypomnijmy, że podium klasyfikacji strzelców zamykają jednocześnie norweski napastnik Erling Haaland (7) oraz angielski reprezentant Jude Bellingham (7).
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