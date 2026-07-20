Zdjęcie posłanki Izabeli Bodnar z tuńczykami wywołało w sieci burzę. Polityczka nie gryzła się w język, odpowiadając na zarzuty Fot. https://x.com/BodnarIzabela

Zdjęcie posłanki Izabeli Bodnar wywołało prawdziwą burzę w sieci. Na fotce pozuje z dwoma martwymi tuńczykami. Internauci oraz inni politycy nie zostawili na niej suchej nitki.

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Gigantyczne tuńczyki i hiszpańskie wakacje posłanki

Kontrowersyjny wpis pojawił się w niedzielę wieczorem na platformie X. Polityczka opublikowała fotografię, na której siedzi na motorówce. Obok niej leżą dwa monstrualne tuńczyki.

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Bodnar z uśmiechem na twarzy pozuje do obiektywu, opierając bose stopy o grzbiet jednej z ryb. "Życzę dzisiaj Hiszpanom takich sukcesów, jak na połowie tuńczyka podczas naszych hiszpańskich wakacji! Viva España!!!!" – napisała posłanka (i Hiszpania faktycznie wygrała mundial).

Zniesmaczeni internauci i starcie z Żukowską

Dziennikarka Agnieszka Gozdyra zwróciła się wprost do autorki wpisu: "Pani poseł, proste pytanie: jak bardzo trzeba nie mieć stylu/empatii, by zrobić sobie takie zdjęcie, a następnie je opublikować?".

Do dyskusji włączyła się również Anna Maria Żukowska, kontrowersyjna posłanka Lewicy. "Czym to zdjęcie się różni od zdjęcia z upolowaną sarną [...]. Nie ma już Pani na czym nóg opierać?" – pytała retorycznie.

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Internauci również nie gryźli się w język. "Kwintesencja polityki - udajemy że coś nas obchodzi (np. troska o zwierzęta) generalnie mając to w d*pie, lep na frajerów wyborców. Na 90 proc. skończyła tym karierę" – napisał jeden z nich.

Z kolei inny zasugerował zgłoszenie sprawy miejscowym służbom. "To zdjęcie trzeba wysłać do Ministerstwa Rybołówstwa i Żywności Hiszpanii! Na tuńczyka w Hiszpanii obowiązuje zasada – Złap i Wypuść, max 1 szt. na łódź" – napisał oburzony użytkownik.

Kolejny z internautów zestawił kadr z szarą rzeczywistością. "Ja mam płacić za kaucję i butelki zwrotne rzekomo dla ochrony środowiska, a pani prywatnym jachtem łowi ryby z publicznej wody? Jakie to żałosne" – skwitował.

Izabela Bodnar uderza w krytyków i zarzuca hipokryzję

Sama zainteresowana nie zamierzała chować głowy w piasek. Na falę krytyki odpowiedziała serią ripost. Jej główną linią obrony stało się wytykanie oponentom zakłamania.

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"Drodzy, nie bądźcie hipokrytami, każde sushi, każda ryba, każdy kotlet, który jecie, pochodzi od złowionego lub zabitego zwierzęcia" – broniła się w komentarzach reprezentantka Polski 2050.

W innym wpisie dodała stanowczo: "Kto kiedykolwiek jadł sushi niech nie śmie mędzić, bo okaże się hipokrytą". Według niej mięsożercy nie mają żadnego mandatu, aby moralizować w sieci na temat łowienia ryb, a jeśli kogoś to razi, powinien przejść na wegetarianizm.