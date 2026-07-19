Finał MŚ 2026 między Hiszpanią, a Argentyną już dzisiaj. Drużyna Messiego ma szansę na obronę tytułu Fot. Shutterstock.com

Niedziela, 19 lipca oznacza tylko jedno – wielki finał Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026. Fanów sportu czeka dzisiaj prawdziwa gratka, czyli starcie Hiszpanii z Argentyną. Zapraszamy na naszą relację z meczu i przypomnienie wszystko, co trzeba wiedzieć przed jego rozpoczęciem.

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Mundial 2026 na pewno zapisał się jako największy w historii (ale przy tym też wyjątkowo kontrowersyjny). 23. mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywały się po raz pierwszy w trzech krajach – w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Z kolei o upragniony tytuł walczyła rekordowa liczba drużyn, bo aż 48.

To z nich najlepsze okazały się Hiszpania oraz Argentyna. To właśnie te reprezentacje powalczą dzisiaj, w niedzielę 19 lipca o złoto w finale mundialu 2026 na stadionie New York New Jersey Stadium (kibicom znanym raczej jako MetLife Stadium) w amerykańskim East Rutherford. Piłkarze usłyszą gwizdek sędziego rozpoczynający starcie dokładnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo, a także poznania drogi obu drużyn do tego meczu.

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Messi kontra Yamal. Tak wyglądała droga ich drużyn do finału MŚ 2026

Reprezentacja Hiszpanii rozpoczęła zmagania na MŚ 2026 w grupie H, z której ostatecznie wyszła na pierwszym miejscu. W fazie grupowej Hiszpanie odnotowali jeden bezbramkowy remis z Republiką Zielonego Przylądka (0:0), a następnie pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4:0. Na koniec zmagań grupowych wygrali z Urugwajem 1:0. Etap pucharowy również przebiegł pod ich dyktando.

W meczu 1/16 finału hiszpańscy piłkarze wyeliminowali Austrię, zwyciężając 3:0. W 1/8 finału wygrali z Portugalią 1:0, natomiast w ćwierćfinale pokonali Belgię wynikiem 2:1. Awans do wielkiego finału przypieczętowali półfinałowym zwycięstwem nad Francją, które zakończyło się rezultatem 2:0.

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Tym samym bilans Hiszpanii na MŚ 2026 przed dzisiejszym meczem to 7 rozegranych spotkań, z których 6 zakończyło się wygraną, a 1 remisem. Zespół Luisa de la Fuenty zdobył łącznie 13 bramek, tracąc podczas całego turnieju zaledwie 1.

Argentyna swoją drogę do finału rozpoczęła w grupie J, którą również zamknęła na najwyższym, pierwszym miejscu. W trzech pierwszych spotkaniach drużyna z Ameryki Południowej odniosła komplet zwycięstw: pokonała Algierię 3:0, Austrię 2:0 oraz Jordanię 3:1. Faza pucharowa okazała się dla Argentyńczyków nieco bardziej wymagająca i wiązała się z dodatkowym czasem gry.

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W 1/16 finału zmierzyli się z Republiką Zielonego Przylądka, z którą wygrali 3:2 dopiero po dogrywce. Kolejny etap, czyli 1/8 finału, przyniósł im zwycięstwo nad Egiptem wynikiem 3:2. W ćwierćfinale reprezentacja Argentyny spotkała się ze Szwajcarią, którą również pokonała w dogrywce wynikiem 3:1. Półfinałowe starcie z Anglią zakończyło się z kolei ich wygraną 2:1.

Przed dzisiejszym finałem bilans Argentyny na MŚ 2026 to 7 meczów i 7 zwycięstw. Podopieczni Lionela Scaloniego zdobyli łącznie 19 bramek, tracąc przy tym 7.

Starcie mistrzów i szansa na historyczny rekord

Dzisiejsze spotkanie to nie tylko finał mistrzostw świata, ale również pojedynek drużyn o ugruntowanej pozycji w piłkarskim świecie. Argentyna zagra o swój czwarty tytuł w historii – wcześniej wznosiła puchar w 1978, 1986 oraz 2022 roku. Hiszpania z kolei powalczy o drugi Puchar Świata. Swój jedyny do tej pory tytuł wywalczyła w 2010 roku na turnieju w Republice Południowej Afryki.

Mecz w USA to także bezpośrednie starcie aktualnych mistrzów świata – ponieważ Argentyna broni tytułu przywiezionego z Kataru – z aktualnymi mistrzami Europy, jako że Hiszpania triumfowała na Euro 2024 w Niemczech. Dla drużyny z Ameryki Południowej to również szansa na obronę najwyższego trofeum. W całej historii mundiali ta sztuka udała się do tej pory jedynie dwóm reprezentacjom: Włochom (w 1934 i 1938 roku) oraz Brazylii (w 1958 i 1962 roku).

Hiszpania 0:0 Argentyna

Do walki o tytuł mistrzów świata Hiszpanie postanowili wyjść w składzie: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal. Pierwsza jedenastka reprezentacji Argentyny to zaś: Emiliano Martinez - Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico - Nico Gonzalez, De Paul, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez.

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Slavko Vincić o 21:06 czasu polskiego oficjalnie rozpoczął mecz Hiszpania - Argentyna pierwszym gwizdkiem i drużyny ruszyły. Zaczynamy finał MŚ 2026.

Lamine Yamal wprowadza dwie groźne sytuacje w polu karnym Argentyny już w ciągu pierwszych 5 minut gry. Emiliano Martinez wyłapuje piłkę w ostatniej chwili. Następnie groźna akcja Argentyny została brawurowo zablokowana przez bramkarza Hiszpanii Unai Simona, który wyszedł bardzo daleko przed bramkę w 6. minucie.

W 12. minucie Lisandro Martinez wybija piłkę na rzut rożny, ale ostatecznie defensywa Argentyny poradziła sobie w obliczu zagrożenia. 23 minuta to natomiast już drugi rzut rożny dla Hiszpanii, który kończy się spokojną interwencją Emiliano Martineza.

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Rzut wolny dla Argentyny. Sędzia Slavko Vincić odgwizdał faul Rodriego na Mac Allisterze w 33. minucie starcia.