Keir Starmer żegna się fotelem premiera. Wygłosił przemowę. Fot. shutterstock

20 lipca to przełomowy dzień dla władz w Londynie. Keir Starmer żegna się z fotelem premiera. Wygłosił pożegnalne przemówienie i pojechał do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. – Moja praca dobiega końca. (...) Teraz przekazuję pałeczkę Andy'emu Burnhamow – mówił.

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– Burnhamowi życzę wielkich sukcesów. Ma moje pełne wsparcie. Mam nadzieję, że polityka dalej będzie sportem zespołowym. (...) Odchodzę z uśmiechem i dumą, z tego wszystkiego, co osiągnęliśmy – stwierdził ustępujący premier Keir Starmer.

Przekonywał, że za jego kadencji poprawił się stan gospodarki i usług publicznych oraz że udało się zmniejszyć imigrację i poprawić międzynarodową reputację kraju. I na koniec wspomniał, że służenie krajowi i Brytyjczykom było "największym przywilejem jego życia". Następcą Starmera zostanie Andy Burnham.

Więcej informacji wkrótce.

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