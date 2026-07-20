Karol Nawrocki zawetował kolejną ważną ustawę Fot. Dział Kreatywny naTemat.pl

Karol Nawrocki uznał ustawę o statusie osoby najbliższej za zagrożenie dla małżeństwa. Zawetował więc przepisy, które miały ułatwić dostęp do informacji o zdrowiu partnera, dziedziczenie i załatwianie codziennych spraw. Prezydent mówi o obronie wartości, jego przeciwnicy – o pogardzie wobec ludzi i ich prawa do normalnego życia.

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Środek lata, polityczny sezon ogórkowy i nagle ruch, który ponownie rozgrzał spór światopoglądowy w Polsce. Karol Nawrocki podpisał dziewięć ustaw, ale dwie zawetował. Obie dotyczyły w istocie jednego projektu – statusu osoby najbliższej oraz przepisów wprowadzających nowe rozwiązania.

Prezydent przekonuje, że jako "strażnik Konstytucji" nie może zaakceptować regulacji, która jego zdaniem osłabiałaby szczególny status małżeństwa. Padły słowa o związkach partnerskich wprowadzanych "tylnymi drzwiami", przywilejach bez obowiązków i alternatywie dla małżeństwa. To wywołało falę politycznych komentarzy.

Małżeństwo naprawdę było zagrożone?

Najważniejsze pytanie brzmi: w jaki sposób możliwość uzyskania informacji o stanie zdrowia bliskiej osoby, uregulowania kwestii dziedziczenia czy organizacji pochówku miałaby uderzać w małżeństwa?

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Projekt nie przewidywał adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. Nie wprowadzał również równości małżeńskiej. Miał przede wszystkim uporządkować codzienne sprawy ludzi, którzy żyją razem, wspólnie prowadzą gospodarstwo domowe, opiekują się sobą, ale w świetle prawa pozostają dla siebie obcymi osobami.

Argument, że wdrożenie zmian wymagałoby nowelizacji 238 ustaw, również trudno uznać za rozstrzygający. Jeśli system prawny nie odpowiada na realne potrzeby obywateli, liczba koniecznych zmian nie powinna być powodem do rezygnacji, lecz dowodem na skalę zaniedbań.

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Prawo do "normalnego życia"

Donald Tusk nazwał weto "wyrazem pogardy wobec ludzi, ich prawa do szczęścia i normalnego życia". Krzysztof Gawkowski mówił o dehumanizowaniu obywateli. Nawet Władysław Kosiniak-Kamysz, znacznie bardziej zachowawczy światopoglądowo, ocenił, że prezydent zablokował dobre, praktyczne rozwiązania i zamiast ułatwiać ludziom życie, wybrał politykę.

I właśnie polityka wydaje się tutaj kluczowa. Nawrocki doskonale wiedział, że jego decyzja spotka się z entuzjazmem PiS i Konfederacji. Weto pozwala mu wzmacniać wizerunek obrońcy tradycyjnych wartości, nawet jeśli cenę za ten symboliczny gest zapłacą konkretni ludzie.

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Rząd zyskał argument. Prezydent sam się zdefiniował

Paradoksalnie projekt może okazać się politycznie korzystny dla rządu. Nawet jeśli ustawa została zawetowana, prezydent musiał publicznie wyjaśnić, dlaczego odrzuca rozwiązania ułatwiające życie osobom pozostającym w nieformalnych związkach.

To ważna lekcja dla koalicji rządzącej. Zamiast ścigać się z prawicą na jej hasła, powinna składać konkretne projekty i zmuszać Pałac Prezydencki do zajmowania jednoznacznego stanowiska. Nawrocki pokazał bowiem, że w sprawach światopoglądowych zamierza być prezydentem określonego obozu, a nie arbitrem stojącym ponad partyjnymi podziałami.

Czy ustawa rzeczywiście zagrażała małżeństwu, czy miała jedynie pomóc ludziom w normalnym funkcjonowaniu? W pełnym komentarzu analizujemy argumenty prezydenta, reakcje polityków i szersze konsekwencje weta.