Nowy sondaż, który pokazał, czy Nawrocki spełnił oczekiwania Polaków po roku prezydentury. Fot. Grzegorz Jakubowski / KPRP

Pracownia Opinia24 przekazała redakcji naTemat.pl wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili prezydenta RP. Czy spełnił on ich oczekiwania po wyborach prezydenckich? Rezultat odpowiedzi na to pytanie powinien otworzyć oczy Karolowi Nawrockiemu.

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6 sierpnia 2026 roku minie dokładnie rok, od kiedy Karol Nawrocki oficjalnie został prezydentem Polski i odbyło się jego zaprzysiężenie. Choć kampania była mocno wyboista i co rusz wybuchały kontrowersje wokół kandydata z ramienia PiS, ostatecznie udało mu się pokonać Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze.

Pracownia Opinia24 na początku lipca tego roku zapytała (1000 osób), jakie oczekiwania mieli wobec nowego prezydenta tuż po wyborach.

Oczekiwania wobec Nawrockiego tuż po wyborach. 48 proc. miało dobre, a 34 proc. złe

48 proc. respondentów miało dobre oczekiwania (w tym 32 proc. "raczej dobre", a 16 proc. "zdecydowanie dobre"). Z kolei negatywny stosunek do prezydentury Nawrockiego od początku miało 34 proc. badanych (19 proc. zadeklarowało, że miało "zdecydowane złą" opinię, a 15 proc. "raczej złą").

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A jak rozłożyły się te wyniki z uwzględnieniem wieku odpowiadających? Wśród tych, którzy mieli dobre oczekiwania wobec Nawrockiego, było zdecydowanie więcej osób młodych: dokładnie 61 proc. zarówno wśród dwudziestolatków, jak i wśród trzydziestolatków. Prezydent mógł też liczyć od samego początku na dobre nastawienie od 54 proc. mieszkańców wsi i 96 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości.

Fot. Opinia24

Negatywne oczekiwania mieli natomiast najstarsi respondenci (48 proc.), osoby z wyższym wykształceniem (51 proc.), zwolennicy Koalicji Obywatelskiej (80 proc.) i Rafała Trzaskowskiego z I (81 proc.) i II tury (73 proc.).

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Jak te same osoby oceniają Nawrockiego po roku prezydentury?

Oczekiwania to jedno, a jak one mają się do rzeczywistości po roku od wyborów? 35 proc. respondentów uznało, że prezydentura Karola Nawrockiego jest gorsza, niż oczekiwali (w tym 19 proc. wybrało opcję "zdecydowanie gorsza", a 16 proc. "raczej gorsza").

Po drugiej stronie barykady znalazły się osoby, które pozytywnie zaskoczyły się Nawrockim w roli prezydenta – było ich 26 proc. (13 proc. ankietowanych określiło ten rok sprawowania urzędu jako "zdecydowanie lepszy" niż w początkowych przypuszczeniach). A 24 proc. odpowiadających uznało, że obecna ocena jest zgodna z oczekiwaniami. Wyniki zaprezentowano też z podziałem m.in. na wiek i pochodzenie.

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Fot. Opinia24

Sukcesy i porażki Nawrockiego według respondentów

Respondenci zostali też zapytani o to, co uważają za największy sukces oraz największą porażkę prezydenta. Co ciekawe Polacy najczęściej chwalili Nawrockiego za "działania w obszarze stosunków polsko–ukraińskich", w tym przede wszystkim odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, a także "relacje polsko–amerykańskie i tutaj kontakty z Donaldem Trumpem.

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