Mateusz Morawiecki
Uwzględnili potencjalną partię Morawieckiego. Tak wypadła w sondażach. Fot. shutterstock

W PiS trwają spory i coraz głośniej spekuluje się, że Mateusz Morawiecki może porzucić partię Jarosława Kaczyńskiego i założyć swoją. Coraz więcej sondaży uwzględnia potencjalne ugrupowanie byłego premiera. Właśnie spłynęły wyniki dwóch nowych badań. Z jednego Morawiecki mocno się ucieszy, a w PiS znowu się zagotuje.

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W szeregach PiS ostatnio znów zawrzało. Jarosławowi Kaczyńskiemu odwidziało się ws. stowarzyszeń i postawił twarde ultimatum swoim politykom: mają czas do czwartku 23 lipca na opuszczenie organizacji wewnątrz partii o charakterze politycznym. Jacek Sasin już się ukorzył i zapowiedział likwidację swojego stowarzyszenia "Po pierwsze Polska".

Z polecenia wyłamał się dawny ulubieniec Jarosława Kaczyńskiego – Mateusz Morawiecki. Wszystko wskazuje na to, że były premier nie zamierza rezygnować ze swojego Stowarzyszenia Rozwój Plus, które powołał w kwietniu. Po tym wszystkim u niejednego Polaka pojawiła się myśl i pytanie, w co gra Morawiecki oraz czy były premier chce odłączyć się od PiS i stworzyć coś swojego, aby iść po władzę w najbliższych wyborach.

Sondaże z uwzględnieniem potencjalnej partii Morawieckiego

W tej sytuacji w nowych sondażach możemy zobaczyć, na jakie poparcie mogłaby liczyć partia byłego premiera. I tak w najnowszym badaniu IBRiS dla Wirtualnej Polski formacja Morawieckiego weszłaby do Sejmu. Chęć oddania na nią głosów zadeklarowało 6,9 proc. badanych.

W tym samym sondażu pierwsze miejsce pod względem poparcia ma Koalicja Obywatelska z wynikiem 29 proc. (to wzrost o 0,4 pkt proc. względem badania z początku lipca). Tuż za KO uplasowało się PiS. Tutaj mowa o sporym spadku, bo aż o 4,1 pkt proc., co ostatecznie dało wynik zaledwie 18,9 proc. głosów.

Konfederacja też straciła wyborców. W sondażu IBRiS otrzymała 12 proc., co jest wynikiem gorszym od poprzedniego badania o 3,7 pkt proc. Tuż za podium uplasowała się Konfederacja Korony Polskiej. Ugrupowanie Grzegorza Brauna dostało 10,9 proc. głosów (więcej o 0,7 pkt proc. niż ostatnio). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica z 8,3 proc. poparcia.

Poniżej progu znaleźli się: PSL z wynikiem 3,8 pkt proc., Razem z 2,5 proc. oraz Polska 2050 z 0,6 proc. 7,1 proc. ankietowanych nie było zdecydowanych.

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Kolejny sondaż już nie tak przychylny dla Morawieckiego. Znalazł się poniżej progu

W podobnym czasie swój sondaż przeprowadził też Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". Tutaj partia Morawieckiego wypadła zupełnie inaczej. Zdobyła zaledwie 2,33 proc. poparcia (choć to i tak o 0,28 pkt proc. więcej, niż przed miesiącem w badaniu tego samego Instytutu).

A tak wygląda podium w tym sondażu:

  • KO zdobyła 32,48 proc. głosów
  • PiS uzyskało poparcie na poziomie 25,41 proc.
  • Konfederacja cieszy się poparciem na poziomie 7,57 proc.

    • Do Sejmu weszłaby też Nowa Lewica, którą poparło 7,57 proc. badanych. Próg wyborczy przekroczyła też Konfederacja Korony Polskiej z 7,3 proc. Ostatnią partią w Sejmie byłoby Razem, które mogłaby liczyć na 6,06 proc. poparcia. Poniżej progu wyborczego znalazły się Polska 2050 (3,99 proc.) i PSL (2,22 proc.). Niecały procent badanych nie wskazał konkrentnej partii.