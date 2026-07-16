Mateusz Morawiecki znów premierem? Nowy sondaż pokazał, co myślą o tym Polacy Fot. shutterstock

Pojawiły się wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili, czy widzieliby Mateusza Morawieckiego ponownie w roli premiera. Notowania nie ucieszą raczej byłego szefa rządu. Najostrzejsi dla Morawieckiego okazali się seniorzy.

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W szeregach PiS znów zawrzało. Jarosławowi Kaczyńskiemu odwidziało się ws. stowarzyszeń i postawił twarde ultimatum swoim politykom: mają 7 dni na opuszczenie organizacji wewnątrz partii o charakterze politycznym. Jacek Sasin już się ukorzył i zapowiedział likwidację swojego stowarzyszenia "Po pierwsze Polska".

Wygląda jednak na to, że Mateusz Morawiecki ma inne plany w sprawie "Rozwoju Plus". Próbuje docierać do jak najszerszej grupy wyborców i zapowiedział nawet zorganizowanie wspólnego wakacyjnego grilla z sympatykami stowarzyszenia.

Polacy w sondażu ocenili szanse na władzę dla Morawieckiego

Po tym wszystkim u niejednego Polaka pojawiła się myśl i pytanie, w co gra Morawiecki oraz czy były premier chce odłączyć się od PiS i stworzyć coś swojego, aby iść po władzę w najbliższych wyborach.Tymczasem pracownia SW Research przeprowadziła dla Onetu sondaż, w którym zadała ankietowanym następujące pytanie: "Czy uważasz, że Mateusz Morawiecki może jeszcze w przyszłości objąć stanowisko premiera?".

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Wyniki nie są jednak optymistyczne dla samego zainteresowanego, bowiem ponad połowa respondentów (54,9 proc.) uważa, że wiceprezes PiS nie obejmie stanowiska premiera w przyszłości. Za tym, że Morawiecki znów zostanie premierem, opowiedziało się 24 proc. A opcję "trudno powiedzieć" wskazało 21,1 proc. badanych. Przyglądając się szczegółowym wynikom, można zauważyć, że większe szanse dają Mateuszowi Morawieckiemu mężczyźni. Choć 54,2 proc. z nich uważa, że polityk nie wróci na fotel szefa rządu, to 29,6 proc. jest odmiennego zdania.

Wśród kobiet aż 55,6 proc. nie widzi polityka na stanowisku szefa rządu, a zaledwie 18,6 proc. ankietowanych wyobraża sobie taką sytuację. Wyniki wśród poszczególnych grup wiekowych też zaskakują. Seniorzy okazali się najbardziej sceptyczni wobec wizji objęcia władzy przez Morawieckiego. Pod względem wieku wyniki prezentują się następująco:

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osoby 35-49 lat: 29,8 proc. na "tak" i 49,3 proc. na "nie" osoby w wieku do 24 lat: 26,6 proc. wskazań na "tak" i 57,5 proc. na "nie" osób powyżej 50. roku życia: 60,3 proc. na "nie" , a 18,9 proc. wskazań "pozytywnych".

Wytyczne prezesa PiS a plany Morawieckiego

Przypomnijmy, że były premier na kilka godzin przed decyzją o likwidacji stowarzyszeń zachęcał do budowania "nowoczesnego konserwatyzmu". Polityk promował na X wydarzenie związane z działalnością "Rozwój Plus", które ma się odbyć na długo po ostatecznym terminie wyznaczonym przez władze PiS, bo 31 lipca.

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Morawiecki zachęcał sympatyków do brania udziału w jego "festiwalu pomysłów na Polskę". Polityk w poprzednich wpisach sugerował, że "nowoczesny konserwatyzm" ma być odpowiedzią na retorykę Konfederacji. Według byłego premiera przyzwolenie na "mówienie językiem" prawicowej partii Mentzena i Bosaka prowadzi do "otwarcia bram", by wyborcy PiS rezygnowali z głosowania na tę partię. A w takim scenariuszu Morawiecki może wysadzić w powietrze plan PiS.