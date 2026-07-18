Mateusz Morawiecki powinien odejść z PiS i zacząć działać na własną rękę? Fot. Shutterstock

W PiS znowu zrobiło się gorąco. Jarosław Kaczyński postawił partyjnym kolegom ultimatum, które uderza m.in. w Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Czy były premier powinien pójść własną drogą i założyć partię? Polacy odpowiedzieli w najnowszym sondażu. Wyniki dadzą Morawieckiemu do myślenia.

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"Dzisiaj Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję w sprawie zakazu działania oraz uczestniczenia członków PiS w stowarzyszeniach, fundacjach i innych organizacjach o charakterze politycznym" – przekazał w środę 15 lipca rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W komunikacie wymieniono wprost Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Politycy PiS dostali siedem dni na opuszczenie stowarzyszeń – termin upływa w czwartek 23 lipca wraz z końcem dnia.

Jacek Sasin już ukorzył się przed Jarosławem Kaczyńskim. Najwięcej emocji budzi jednak przyszłość Rozwoju Plus. Stowarzyszenie założone przez byłego premiera od początku było kością niezgody w PiS, a część polityków widziała w nim próbę budowania przez byłego premiera własnego zaplecza. Ultimatum postawione przez władze partii tylko podgrzało więc spekulacje: co zrobi Morawiecki i czy oddzieli się od partii-matki?

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Morawiecki powinien odejść z PiS i założyć własną partię? Polacy zdecydowali

Polaków zapytano o tę kwestię w najnowszym sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu". "Czy Mateusz Morawiecki powinien odejść z Prawa i Sprawiedliwości i założyć własną partię?" – brzmiało dokładnie pytanie.

Większość opowiedziała się za takim scenariuszem. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wskazało 20 proc. ankietowanych, a "raczej tak" – 36 proc. Oznacza to, że łącznie 56 proc. respondentów uważa, że były premier powinien opuścić PiS i rozpocząć własny polityczny projekt.

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Zupełnie inne zdanie ma 44 proc. badanych. Odpowiedź "raczej nie" wybrało 24 proc., natomiast "zdecydowanie nie" – 20 proc. Jeszcze ciekawiej wyniki wyglądają w zestawieniu z poprzednim badaniem Pollstera z przełomu czerwca i lipca. Wówczas za odejściem Morawieckiego z PiS opowiadało się łącznie zaledwie 32 proc. ankietowanych – 10 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 22 proc. "raczej tak". Przeciw było aż 68 proc.: 28 proc. wskazało "raczej nie", a 40 proc. "zdecydowanie nie".

W krótkim czasie proporcje niemal całkowicie się więc odwróciły. Poparcie dla scenariusza, w którym Morawiecki opuszcza PiS i zakłada własną partię, wzrosło z 32 do 56 proc.

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Jak można się było jednak spodziewać, zupełnie inaczej sytuację oceniają wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie 49 proc. badanych sprzeciwia się odejściu byłego premiera z opozycyjnej partii. Takiego scenariusza chce 20 proc. wyborców PiS, natomiast 31 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

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Koniec Rozwój Plus? Raczej się na to nie zapowiada

Morawiecki chyba nie zamierza łatwo zrezygnować ze swojego projektu. Po ultimatum PiS były premier udostępnił na X wpis dotyczący Rozwoju Plus, w którym próżno szukać zapowiedzi końca stowarzyszenia. Nie ma też bezpośredniej odpowiedzi na ultimatum władz PiS ani żadnej wzmianki o partii Kaczyńskiego. Jest za to jasny sygnał, że Morawiecki wciąż widzi polityczną przyszłość dla swojej inicjatywy.

Według byłego premiera Rozwój Plus ma być miejscem, "w którym Polacy chcą rozmawiać o przyszłości, przedstawiać konkretne rozwiązania i docierać do ludzi, którzy dziś oczekują od polityki przede wszystkim rozwoju, bezpieczeństwa i ambitnej wizji państwa". Morawiecki pisze też o "zbudowaniu Wielkiej Polski" i przekonuje, że czas skończyć z "wieczną wojną", a także odejść od "kolejnych płytkich hasełek, jałowych sporów i polityki opartej wyłącznie na wzajemnym okładaniu się".