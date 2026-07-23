Sklepy Action apelują do konsumentów o natychmiastowy zwrot wadliwego towaru. Fot. Drazen Zigic / Shutterstock (zdjęcie poglądowe)

Sieć sklepów Action wydała pilny komunikat dotyczący jednego z popularnych produktów. Chodzi o rękawice na grilla, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników. Klienci powinni natychmiast przestać z nich korzystać i zwrócić towar do najbliższego sklepu.

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Holenderskie Action to marka na dobre zadomowiona na polskim rynku. Oferuje bardzo szeroki asortyment tanich artykułów niespożywczych, od kosmetyków po drobne wyposażenie wnętrz. Nad Wisłą sieć ma 450 placówek.

Mimo ugruntowanej pozycji i procedur jakościowych, czasem do obrotu trafia towar niespełniający norm bezpieczeństwa. Nie jest to zresztą pierwszy raz, gdy Action apeluje do klientów o zwrot produktu, który może być niebezpieczny.

Niebezpieczne rękawice na grilla w Action. O które dokładnie chodzi?

Nowy komunikat dotyczy konkretnego wyposażenia kuchennego, po które konsumenci chętnie sięgali w zeszłorocznym sezonie wakacyjnym. Z półek wycofane zostały rękawice ochronne marki Big Jeff BBQ, przeznaczone do pracy przy gorącym ruszcie lub piekarniku.

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Nazwa i marka: Rękawice odporne na ciepło do grilla i kuchenki Big Jeff BBQ Numer artykułu Action: 2563896 Okres sprzedaży: Od 14.04.2025 do 21.08.2025 Kod EAN: 3560231560935, 3560231571702 Model: 158963ACT

Action prosi o zwrot tych rękawic. Używanie ich grozi oparzeniami Fot. Action

Poważne wady produktu. UOKiK i ryzyko oparzeń

Decyzja o wycofaniu akcesoriów ma związek z brakiem właściwej izolacji termicznej użytego materiału. Rękawice oblały testy wytrzymałościowe i nie spełniają restrykcyjnych wymogów Unii Europejskiej dotyczących środków ochrony indywidualnej.

Z przekazanych przez Action informacji wynika, że ogłoszenie o wycofaniu towaru opublikowano w efekcie czynności prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Miejmy nadzieję, że to efekt rutynowej kontroli, a nie skargi z powodu poparzeń.

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"Nie spełniają wymagań (...) w zakresie odporności na zachowanie się podczas palenia, czyli odporności na rozprzestrzenianie się płomienia, co stwarza ryzyko powstania rozległych oparzeń ciała użytkownika oraz odporności na ciepło kontaktowe: 250 °C, czyli na określoną temperaturę kontaktu z nagrzaną powierzchnią, co stwarza ryzyko obrażeń w postaci oparzeń dłoni" – przekazało Action Poland w tym komunikacie.

Zwrot towaru bez paragonu. Klienci odzyskają gotówkę

Dyskont kategorycznie apeluje, by natychmiast zaprzestać używania tego produktu. Osoby, które kupiły rękawice w zeszłym roku powinni je wyrzucić lub zwrócić do sklepu. Sieć ułatwia procedurę reklamacyjną, aby jak najszybciej wycofać sprzęt z rynku.

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"W przypadku produktu z podanym kodem kreskowym prosimy o zwrot towaru do najbliższego sklepu Action. Otrzymasz zwrot ceny zakupu, nawet bez dowodu zakupu" – instruuje holenderska firma. Nie trzeba więc mieć ze sobą paragonu.