Mężczyzna w koszuli z ankietą puka do drzwi
GUS regularnie bada wydatki Polaków. Losowo wybrani obywatele udostępniają swoje paragony. Fot. New Africa / Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny regularnie nas o coś pyta, a w ramach tych działań może poprosić o zbieranie paragonów ze sklepów. Przekazywanie dowodów zakupu ułatwia urzędnikom dokładne sprawdzanie naszych wydatków na jedzenie czy rachunki. Na co komu takie informacje?

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Akcja GUS nie jest niczym nowym, ponieważ instytucja ta działa przez calutki rok. Mimo to wielu obywateli może być zdziwionych, gdy do ich drzwi zapuka przedstawiciel urzędu z prośbą o udział w badaniu. Wizyta ankietera lub jego telefon to standardowa procedura w ramach projektu demograficzno-ekonomicznego opisanego niżej.

Badanie budżetów gospodarstw domowych. Cel ankiet i rola GUS

Inicjatywa ta stanowi dla państwa podstawowe źródło wiedzy o tym, w jakich warunkach żyją obywatele. Urzędnicy w ten sposób weryfikują zarobki, codzienne koszty utrzymania oraz ogólny standard mieszkaniowy Polaków. Bez tych informacji trudno byłoby oszacować choćby skalę ubóstwa w Polsce. Historia tego projektu sięga jeszcze okresu międzywojennego, ponieważ pierwsze edycje zrealizowano w latach 1927-1928.

Pozyskane liczby mają przełożenie na nasze codzienne życie i pokazują między innymi, ile średnio zarabia Polak. Z danych opublikowanych w 2024 roku wynika chociażby, że przeciętne dochody w kraju wyniosły 3834,37 zł netto na osobę. Rekordzistą okazało się województwo mazowieckie z kwotą 4568,78 zł, gdzie przychody były o 17 proc. wyższe niż średnio w całej Polsce.

"Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników podejmowane są ważne decyzje z zakresu polityki społecznej, dotyczące wszystkich mieszkańców Polski" – informuje państwowy urząd.

Analizy te pomagają rządzącym wyliczać wskaźnik inflacji, ustalać próg ubóstwa ekonomicznego, a także decydować o tym, ile będzie wynosić płaca minimalna czy stawki za wywóz śmieci w gminach. Wyniki trafiają między innymi do ministerstw, Narodowego Banku Polskiego oraz placówek naukowych.

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Jakie informacje gromadzą urzędnicy?

Przedstawiciele GUS pytają wylosowanych obywateli o dość wrażliwe sfery życia. Zakres materiałów pozyskiwanych podczas wywiadów obejmuje przede wszystkim:

  • wydatki i dochody domowe
  • ilościowe spożycie poszczególnych produktów
  • członków rodziny i warunki mieszkaniowe
  • zasobność i wyposażenie w sprzęty trwałe
  • subiektywną ocenę własnej sytuacji materialnej

    • Wiele osób obawia się o swoją prywatność podczas takich rozmów. Informacje z kwestionariuszy chroni tajemnica statystyczna, za której złamanie grożą poważne sankcje karne na podstawie odrębnych ustaw. Pracownicy przetwarzają pozyskane nazwiska czy numery telefonów zgodnie z przepisami unijnego RODO.

    "Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz" – gwarantuje instytucja w swoich materiałach.

    Gotowe zestawienia trafiają do przestrzeni publicznej dopiero po całkowitym zanonimizowaniu oraz usunięciu wszelkich cech pozwalających na identyfikację konkretnej rodziny.

    Zbieranie paragonów oraz książeczka budżetu gospodarstwa domowego

    Udział w badaniach biorą osoby wylosowane ze specjalnej bazy, co pozwala analitykom na uogólnienie wyników na całe społeczeństwo. Wybrani obywatele nie zostają sami z formalnościami.

    Przez cały proces prowadzi ich ankieter państwowy. Realizacja samego zadania przybiera różne formy w zależności od ustaleń. Wytypowany mieszkaniec może wziąć udział w klasycznym wywiadzie telefonicznym lub ugościć urzędnika u siebie w domu.

    Najbardziej wymagającym elementem całego procesu pozostaje samodzielne notowanie finansów. Wylosowani respondenci dostają od urzędu specjalną książeczkę budżetu gospodarstwa domowego. Dokument ten można na bieżąco uzupełniać w tradycyjnej wersji papierowej lub poprzez formularz internetowy.

    Uczestnicy mają też prawo zrezygnować z żmudnego wpisywania każdego zakupu. Urzędnicy dopuszczają też inną formę "poprzez zbieranie paragonów otrzymywanych w czasie codziennych zakupów przy wsparciu ze strony ankietera". Zgromadzone w ten sposób kwitki sumuje następnie pracownik GUS, zdejmując ten obowiązek z barków badanej osoby.