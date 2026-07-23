Nowe auto za mniej niż 35 tys. zł to marzenie wielu z nas, a ogromną nadzieję na tanie podróżowanie rozpaliły ostatnio polskie media. Geely E2 faktycznie tyle kosztuje, ale... nie w Polsce. Skąd wynika ta różnica i co to w ogóle za samochód?
Chińskie elektryki coraz śmielej wchodzą na polski rynek. Kierowcy mogą liczyć na nowoczesne technologie, ciekawy design i o wiele niższe ceny niż w przypadku europejskich koncernów. Doskonałym przykładem jest miejski model Geely E2.
Czym jest Geely E2? To nowoczesny odpowiednik Malucha
Geely Auto to potężny koncern motoryzacyjny, w którego portfelu znajduje się między innymi szwedzkie Volvo. Europejskie gusta koncern testował już wcześniej modelem Geely Galaxy E5.
Najnowsza propozycja marki wjeżdża bezpośrednio do popularnego segmentu B i ma pełnić rolę zwinnego, kompaktowego auta w stylu "Malucha", ale na prąd.
"To kompaktowe auto unika stylizacyjnych gadżetów, pozycjonując się ściśle jako wysoce wydajne narzędzie do miejskich dojazdów" – czytamy w recenzji serwisu Cars.co.za.
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Osiągi elektryka z Chin: bateria, moc i zasięg
Elektryczny hatchback mierzy 4 metry długości, jednak w środku oferuje mnóstwo swobody. Wynika to z pokaźnego rozstawu osi rzędu 2,65 metra oraz płaskiej podłogi. Bagażnik pomieści 375 litrów ładunku (po złożeniu kanapy 1320 litrów), a pod przednią maską zmieszczono dodatkowy 70-litrowy schowek na przewody do ładowania.
Samochód bazuje na dedykowanej platformie elektrycznej z napędem na tylną oś i akumulatorem LFP (litowo-żelazowo-fosforanowym). Polscy kierowcy dostaną do wyboru trzy pakiety wyposażenia: Pro, Max oraz Ultra.
Najważniejsze parametry Geely E2:
"Samochody Geely objęte są w Polsce 6-letnią gwarancją lub limitem 150 tys. km przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Modele elektryczne i hybrydowe mają dodatkowo 8 lat gwarancji na baterię wysokonapięciową" – wyjaśnia salon Geely Makurat Trójmiasto.
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Ile naprawdę będzie kosztować Geely E2 w Polsce?
W Chinach podstawowa wersja (znana tam jako Galaxy Xingyuan i Geely EX2) kosztuje 61 800 juanów, co w przeliczeniu daje zaledwie 34 600 zł. Z tych liczb wynikają nagłówki, lecz w Europie ta kalkulacja nie ma zastosowania.
"Szacuje się, że podstawowy wariant zadebiutuje w Europie w granicach 18-20 tys. euro, co na naszym rynku oznaczałoby kwotę rzędu 79 000-87 000 zł. Ze względu na cła importowe i koszty transportu nie uda się jednak zasypać przepaści dzielącej nas od oferty za Wielkim Murem. Sytuację dodatkowo komplikuje też fakt, że program dopłat 'NaszEauto' już nie istnieje" – zauważa Tomasz Sewastianowicz z portalu Dziennik.pl.
Oficjalne polskie ceny poznamy jesienią. 80 tys. zł za podstawową wersję to nadal bardzo atrakcyjna propozycja, ale daleka od tego, co możemy przeczytać w internecie. Dla części kierowców alternatywą pozostaną używane elektryki, po które Europejczycy sięgają dziś coraz chętniej.