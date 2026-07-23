Geely E2 to nowy miejski elektryk z napędem na tył. Ile będzie naprawdę kosztować w Polsce? Fot. www.instagram.com/geelyautoglobal

Nowe auto za mniej niż 35 tys. zł to marzenie wielu z nas, a ogromną nadzieję na tanie podróżowanie rozpaliły ostatnio polskie media. Geely E2 faktycznie tyle kosztuje, ale... nie w Polsce. Skąd wynika ta różnica i co to w ogóle za samochód?

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Chińskie elektryki coraz śmielej wchodzą na polski rynek. Kierowcy mogą liczyć na nowoczesne technologie, ciekawy design i o wiele niższe ceny niż w przypadku europejskich koncernów. Doskonałym przykładem jest miejski model Geely E2.

Czym jest Geely E2? To nowoczesny odpowiednik Malucha

Geely Auto to potężny koncern motoryzacyjny, w którego portfelu znajduje się między innymi szwedzkie Volvo. Europejskie gusta koncern testował już wcześniej modelem Geely Galaxy E5.

Najnowsza propozycja marki wjeżdża bezpośrednio do popularnego segmentu B i ma pełnić rolę zwinnego, kompaktowego auta w stylu "Malucha", ale na prąd.

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"To kompaktowe auto unika stylizacyjnych gadżetów, pozycjonując się ściśle jako wysoce wydajne narzędzie do miejskich dojazdów" – czytamy w recenzji serwisu Cars.co.za.

Osiągi elektryka z Chin: bateria, moc i zasięg

Elektryczny hatchback mierzy 4 metry długości, jednak w środku oferuje mnóstwo swobody. Wynika to z pokaźnego rozstawu osi rzędu 2,65 metra oraz płaskiej podłogi. Bagażnik pomieści 375 litrów ładunku (po złożeniu kanapy 1320 litrów), a pod przednią maską zmieszczono dodatkowy 70-litrowy schowek na przewody do ładowania.

Samochód bazuje na dedykowanej platformie elektrycznej z napędem na tylną oś i akumulatorem LFP (litowo-żelazowo-fosforanowym). Polscy kierowcy dostaną do wyboru trzy pakiety wyposażenia: Pro, Max oraz Ultra.

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Najważniejsze parametry Geely E2:

Moc silnika: do wyboru odmiany 82 KM oraz 116 KM z momentem 150 Nm. Akumulator i zasięg: bateria 35 kWh (252 km) lub 47 kWh (do 345 km). Przyśpieszenie: od 0 do 50 km/h trwa 4,6 sekundy. Ładowanie: uzupełnienie energii od 30 do 80 proc. zajmuje od 19 do 25 minut.

"Samochody Geely objęte są w Polsce 6-letnią gwarancją lub limitem 150 tys. km przebiegu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Modele elektryczne i hybrydowe mają dodatkowo 8 lat gwarancji na baterię wysokonapięciową" – wyjaśnia salon Geely Makurat Trójmiasto.

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Ile naprawdę będzie kosztować Geely E2 w Polsce?

W Chinach podstawowa wersja (znana tam jako Galaxy Xingyuan i Geely EX2) kosztuje 61 800 juanów, co w przeliczeniu daje zaledwie 34 600 zł. Z tych liczb wynikają nagłówki, lecz w Europie ta kalkulacja nie ma zastosowania.

"Szacuje się, że podstawowy wariant zadebiutuje w Europie w granicach 18-20 tys. euro, co na naszym rynku oznaczałoby kwotę rzędu 79 000-87 000 zł. Ze względu na cła importowe i koszty transportu nie uda się jednak zasypać przepaści dzielącej nas od oferty za Wielkim Murem. Sytuację dodatkowo komplikuje też fakt, że program dopłat 'NaszEauto' już nie istnieje" – zauważa Tomasz Sewastianowicz z portalu Dziennik.pl.