Wiele kobiet wymaga, aby facet miał co najmniej 180 cm wzrostu Fot. Canva / AI

Świat uczy nas kochać każdą fałdkę skóry, cellulit i rozstępy. Akceptować zmarszczki. Patrzeć na siebie z czułością. Ale nadal dyskryminuje niskich mężczyzn. Monika pokochała Grześka od pierwszego wejrzenia. Piorun sycylijski, wielka miłość. "Niski, ale za to porządny. Nie można mieć w życiu wszystkiego" – pocieszały ją koleżanki. Psycholog: – Ocenianie człowieka przez pryzmat wzrostu jest całkowicie irracjonalne.

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Matka powtarzała Beacie: wystarczy, żeby facet był trochę ładniejszy od diabła. Ale 180 centymetrów wzrostu mieć musi. A najlepiej jeszcze więcej.

Ojciec miał 185 centymetrów. Dobrze zbudowany, postawny. Kawał chłopa. Wieczorami matka płakała po kątach, tak była z nim szczęśliwa. Ale wysoki był. To przecież było najważniejsze.

W domu rodzinnym Beaty o niskich mężczyznach mówiło się z pogardą. Od zawsze. "Spotkałam Maryśkę ze szkoły, tę, co za tego konusa wyszła" – rzucała matka, jakby mąż Maryśki nie miał nawet imienia.

Albo: "Ten Mietek to fajny chłop, pomocny, serdeczny, ale od ziemi niewiele co odrósł".

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Te słowa w nią wsiąkały. Dorastała z przekonaniem, że nie ma większej życiowej pomyłki niż związać się z niskim mężczyzną.

Miała 20 lat, kiedy zaczął zabiegać o nią Paweł. Podobał jej się. Ale co powiedziałaby matka? Kiedy Beata patrzyła mu w oczy, nie musiała zadzierać głowy. Byli niemal tego samego wzrostu.

"Tylko żebyś jakiegoś krasnala sobie nie znalazła" – ostrzegał ojciec, ten od 185 cm.

– Znajdowałam więc samych wysokich – opowiada Beata, dziś 40-latka. – Z żadnym mi nie wyszło. Ale po latach spotkałam Pawła: z żoną, chyba nieco wyższą od niego, i dziećmi. Szli za ręce, szczęśliwi, uśmiechnięci.

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"Fajny chłopak, ale wzrostu zabrakło"

Monika pokochała Grześka od pierwszego wejrzenia. Piorun sycylijski, wielka miłość. "Tylko niski taki" – żaliła się koleżankom. Razem próbowały znaleźć rozwiązanie:

"To może ze szpilek zrezygnuj?"

"A jakby kupił takie buty na platformie?"

"Niski, ale za to porządny. Nie można mieć w życiu wszystkiego"

Są ze sobą dziesięć lat. On – czuły mąż, dobry ojciec, świetny pracownik. Monika nie narzeka. Jej koleżanki dawno się rozwiodły, a oni trwają na dobre i złe. "Tylko niski taki" – przypomni się czasem Monice.

Sama ma 174 cm wzrostu. Jej wcześniejsi partnerzy mieli nawet po 190 cm wzrostu. Grzesiek ledwie 172 cm.

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– W czym dokładnie wzrost męża jest przeszkodą? – pytam.

– Nie mogę poczuć się przy nim jak mała dziewczynka. Nie czuję się zaopiekowana – wypala natychmiast. – Wiesz, jak się jest wysoką kobietą, to chciałoby się czasem być taką kruszynką?

Akurat wiem. Mam 173,5 cm wzrostu. W podstawówce na klasowych zdjęciach zawsze trafiałam do ostatniego rzędu, żeby nie zasłaniać innych. Dziś robię to samo. Przy grupowych fotografiach odruchowo staję z tyłu.

Moja znajoma, która jest ponad 10 cm ode mnie wyższa, zawsze miała problem ze znalezieniem partnera.

– A gdyby był po prostu niższy? – zagaiłam kiedyś.

– Ale jak niższy? Chyba oszalałaś – usłyszałam w odpowiedzi.

Nie miałam żadnego argumentu, bo zawsze też wybierałam mężczyzn wyższych od siebie. Dziś mam wątpliwości, czy słusznie.

Patrzę na ten paradoks. Żyjemy w czasach, w których kobiety nie potrzebują już męskiej siły fizycznej, by przetrwać. Nie czekamy, aż ktoś wróci z polowania. Nie liczymy na to, że obroni nas przed niebezpieczeństwem. Dziś poczucie bezpieczeństwa dają stabilne zarobki, własne oszczędności i niezależność ekonomiczna. A jednak dla wielu kobiet bezpieczeństwo wciąż ma kształt wysokiego mężczyzny o szerokich ramionach.

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Iwona, dziś wdowa, przed laty szerokich ramion nie potrzebowała. Zawsze powtarzała, że wzięła męża takiego, jaki był: biednego, bez niczego. Marek miał złote serce i to jej wystarczało. Jego 166 cm wzrostu akceptowała bez mrugnięcia okiem. To otoczenie widziało problem.

Najbardziej bolały ją nie słowa obcych ludzi, ale tych najbliższych.

– "Dorobić to się kiedyś dorobi, ale szkoda, że taki niski"– powiedziała mi kiedyś moja najlepsza przyjaciółka. Bardzo zabolało. Bo przecież dla mnie to nie był "niski facet". To był Marek – człowiek, którego kochałam – opowiada.

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Zdarzało się też, że komentarze padały za plecami.

– Kiedyś usłyszałam, jak dziewczyny szeptały: "Zobacz, taka fajna, ładna, a takiego knypka sobie wzięła" – wspomina.

Znam mężczyzn, którzy mają 177 czy 178 cm wzrostu, a w profilach na Tinderze wpisują o dwa, trzy centymetry więcej. Nie robią tego z chęci oszustwa, ale z poczucia, że muszą walczyć o uwagę. Wiedzą, że kilka centymetrów może zadecydować o tym, czy ktoś przesunie ich profil w prawo.

Znam kobiety, które w aplikacjach randkowych najpierw sprawdzają rubrykę "wzrost", a dopiero później uważniej oglądają zdjęcie profilowe.

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Na jednej z popularnych grup na Facebooku trafiłam na wpis kobiety, której partner był od niej zaledwie odrobinę wyższy. "Czy to tylko moja paranoja, czy wszyscy na nas patrzą?" – pytała. Miała poczucie, że ich związek wygląda w oczach innych "nie tak".

Nic dziwnego. Od lat popkultura utrwala ten sam obraz: on nachyla się nad nią, ona wspina się na palce. Para, która nie mieści się w tym kadrze, łatwo może odnieść wrażenie, że odstaje od obowiązującego wzorca.

"Przynajmniej ma poczucie humoru"

Ten lęk przed niskim wzrostem pojawia się zresztą znacznie wcześniej niż pierwsza randka. I to nie u mężczyzn. Zaglądam na fora rodzicielskie. A tam zrozpaczone posty z serii: "Czy syn jeszcze urośnie? Ma 13 lat i jedynie 155 cm wzrostu". Pod spodem seria komentarzy: jedne matki pocieszają, że ich "wystrzelił dopiero w liceum" i "wszystko jeszcze może się zdarzyć", inne proponują witaminy na szybki wzrost, podrzucają namiary na endokrynologów i pytają o terapię hormonem wzrostu.

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Pod wpisami pojawia się też druga kategoria komentarzy – pocieszenia od matek dorosłych już, niskich młodych mężczyzn. Piszą, "syn już nie urósł, ale jakoś to jest".

Prędko wyliczają inne przymioty:

"Syn niski, ale za to ma świetną pracę" – pisze jedna.

"Mój syn ledwie do 167 cm urósł, ale za to dobry chłopak z niego" – odpowiada druga.

Piszą tak, jakby ten wzrost trzeba było czymś zrekompensować.

Kurdupel. Krasnal. Konus. Metr pięćdziesiąt w kapeluszu. Polski język ma cały arsenał słów, którymi można umniejszyć niskiemu mężczyźnie. Jedne ranią wprost, inne przemycają ten sam komunikat w formie żartu. Czasem pojawia się też "facecik", "wymoczek", "chłopaczek". Wszystko to słowa, które odbierają dorosłemu mężczyźnie powagę i siłę. Mężczyźni słyszą o sobie: "Gdyby był wyższy, byłby idealny", "musi nadrabiać charakterem", "jak ty przy nim założysz szpilki?". Wszystkie zdania niosą ten sam komunikat: jesteś niewystarczający.

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Psycholog: To bardzo pierwotny mechanizm

Kobiety, które wiążą się z niższymi od siebie mężczyznami lub partnerami tego samego wzrostu, często czują potrzebę tłumaczenia swojego wyboru. Mówią: "jest niski, ale ma świetne poczucie humoru", "na żywo tak tego nie widać" albo "i tak rzadko noszę szpilki". Skąd bierze się potrzeba takich usprawiedliwień?

– To efekt bardzo silnej normy społecznej. Preferencja, by mężczyzna był wyższy od kobiety, jest tak powszechna, że kobiety, które wybierają niższego partnera, mogą czuć potrzebę wyjaśnienia, dlaczego postąpiły niezgodnie z tym, co społecznie uznaje się za normę – tłumaczy dr Marek Drogosz, psycholog z Uniwersytetu SWPS.

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Na potwierdzenie swoich słów przywołuje wyniki badań. W opublikowanej w 2025 roku pracy na łamach czasopisma "Human Nature" ponad 43 proc. kobiet wskazało wzrost partnera jako cechę istotną lub bardzo istotną.

Na tym jednak nie koniec. Psycholog przywołuje także wyniki badania przeprowadzonego na próbie 650 osób (ugruntowane metaanalizą wcześniejszych badań na łącznie 50 tys. osób).

– Wyniki były uderzające. Kobiety deklarowały największą satysfakcję ze związku wtedy, gdy partner był od nich wyższy średnio o... 21 centymetrów – mówi dr Marek Drogosz.

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Jeszcze bardziej wyrazisty obraz wyłania się nie z badań stricte naukowych, ale wprost z życia: z najnowszych analiz preferencji użytkowników platform randkowych. Według tegorocznego badania 80 proc. kobiet szuka wyłącznie mężczyzn wyższych od siebie, a zaledwie 4 proc. deklaruje, że wzrost partnera nie ma dla nich żadnego znaczenia.

– To pokazuje, jak silnie zakorzeniony jest ten wzorzec. Wyższy mężczyzna wciąż jest częściej oceniany jako bardziej atrakcyjny. To bardzo pierwotny mechanizm – wyjaśnia dr Marek Drogosz – Od zarania dziejów wyższy mężczyzna był postrzegany jako silniejszy, bardziej dominujący, lepiej zdolny do ochrony kobiety i zdobywania zasobów. Żyjemy w XXI wieku, ale te ewolucyjne skłonności wciąż są w nas obecne i wpływają na to, kogo uznajemy za atrakcyjnego.

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Wzrost jest jedną z tych cech, których nie da się wypracować ani zmienić. Mimo to dla części mężczyzn staje się on powodem poczucia niedopasowania i presji, by udowodnić swoją wartość.

Jak podkreśla psycholog, takie społeczne oczekiwania odbijają się na ich samoocenie. Badania pokazują, że niżsi mężczyźni częściej zmagają się z obniżonym poczuciem wartości.

– U części z nich pojawia się potrzeba kompensowania tego na różne sposoby. Czasem mówi się nawet o tzw. kompleksie Napoleona – tłumaczy.

Jak podkreśla psycholog, kompensowanie niższego wzrostu może przybierać różne formy.

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Niektórzy próbują udowodnić swoją wartość poprzez ponadprzeciętne osiągnięcia, dążenie do sukcesu czy zachowania zwracające uwagę otoczenia. U innych reakcja jest odwrotna – wycofują się z relacji, unikają kontaktów społecznych albo zmagają się z lękiem społecznym. To reakcje, które częściej obserwuje się u niższych mężczyzn. dr Marek Drogosz psycholog

Choć preferencja wyższych partnerów wydaje się niemal tak stara, jak ludzkość, naukowcy zaczęli badać ją stosunkowo niedawno.

– To zaskakujące, ale badania nad dyskryminacją ze względu na wzrost rozwinęły się dopiero w XXI wieku. Przez lata traktowano tę preferencję jako coś całkowicie naturalnego. Skoro statystycznie mężczyźni są wyżsi od kobiet, niewiele osób dostrzegało w tym osobny problem społeczny – zauważa psycholog.

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Jak dodaje, wzrost nadal pozostaje ważnym kryterium także dla kobiet z wyższym wykształceniem. Różnica polega na tym, że częściej uwzględniają one również inne cechy – takie jak wykształcenie, przedsiębiorczość czy status społeczny.

– Można powiedzieć, że niższy mężczyzna musi czymś ten wzrost "nadrobić". Problem w tym, że badania pokazują również zależność między wzrostem a osiąganiem sukcesu. Wyżsi mężczyźni częściej są postrzegani jako liderzy, osoby bardziej kompetentne i dominujące, co może wpływać na ich pozycję zawodową i społeczną – tłumaczy. – W ten sposób powstaje błędne koło.

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– Kobiety cenią status i sukces, ale jednocześnie to właśnie wyżsi mężczyźni mogą mieć większe szanse na ich osiągnięcie, bo są w ten sposób oceniani przez otoczenie – precyzuje.

Psychologa pytam również o podwójne standardy. Z jednej strony coraz częściej mówi się o ciałopozytywności i akceptacji wyglądu. Z drugiej – wzrost mężczyzn wciąż pozostaje społecznie akceptowanym powodem do żartów i ocen.

– Sam nie do końca to rozumiem. Jako psycholog mogę jedynie tłumaczyć to tymi bardzo pierwotnymi mechanizmami, które wciąż są w nas obecne. Jeśli spojrzymy na to racjonalnie, ocenianie człowieka przez pryzmat wzrostu jest całkowicie irracjonalne, bo przecież nie mamy na niego wpływu – mówi dr Marek Drogosz.

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Na koniec pytam psychologa, czy ten schemat da się odczarować. Czy większa świadomość i rozmowy o stereotypach mogą sprawić, że wzrost przestanie być jednym z najważniejszych kryteriów wyboru partnera?

Dr Marek Drogosz nie ukrywa sceptycyzmu.

– Podnoszenie świadomości zawsze ma sens, ale nie jestem przekonany, czy w tym przypadku zasadniczo zmieni nasze preferencje. To nie jest nawet zwykły stereotyp. To głęboko atawistyczna norma, która nie jest nigdzie zapisana ani wypowiadana wprost, ale funkcjonuje między ludźmi i wpływa na nasze wybory – podsumowuje.

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