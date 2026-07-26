Dowód na Atlantydę? Cała prawda o Puma Punku w "Biurze Tajemnic" fot. naTemat

Gigantyczne kamienne bloki, idealne kąty, tajemnicze otwory i ruiny wyglądające tak, jakby zmiótł je kataklizm. Puma Punku od lat uchodzi za dowód na istnienie Atlantydy albo ingerencję przybyszów z kosmosu. Problem w tym, że archeologia opowiada zupełnie inną historię – mniej sensacyjną, ale znacznie bardziej niezwykłą.

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Wysoko w boliwijskich Andach, na płaskowyżu położonym ponad 3500 m n.p.m., leżą pozostałości kompleksu Puma Punku, części starożytnego miasta Tiwanaku. Niektóre bloki mają kilka metrów długości i ważą ponad 100 ton. Rozrzucone po terenie przypominają gigantyczne klocki pozostawione po katastrofie.

To wystarczyło, by miejsce stało się jednym z najważniejszych punktów na mapie zwolenników alternatywnej historii. A ile w niej prawdy? Ze szczegółami wyjaśniamy w "Biurze Tajemnic".

Kamienie, których "nie mogli stworzyć ludzie"?

Największe emocje budzą charakterystyczne bloki w kształcie litery H. Gładkie powierzchnie, regularne żłobienia i otwory przez lata przedstawiano jako ślady technologii porównywalnej ze współczesnymi maszynami. Pojawiały się opowieści o odlewaniu skały, jej tajemniczym „zmiękczaniu”, a nawet o bazie zbudowanej przez pozaziemską cywilizację.

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Do popularności tych teorii przyczynił się Arthur Posnansky, badacz o polskich korzeniach, który datował początki Tiwanaku nawet na 12 tys. lat p.n.e. W jego wizji miało ono być kolebką cywilizacji całej Ameryki Południowej. Później pojawili się Atlantydzi, "biali nauczyciele" i kosmici.

Przekonanie, że lokalne ludy nie mogły wznieść tak monumentalnych konstrukcji, nie wynikało wyłącznie z zachwytu nad ruinami. Było także produktem XIX- i XX-wiecznego rasizmu. Europejscy badacze uznawali mieszkańców regionu za zbyt "prymitywnych", by mogli samodzielnie stworzyć zaawansowaną architekturę.

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Tymczasem wykopaliska pokazują długi, lokalny rozwój kultur wokół jeziora Titicaca. Jeszcze przed rozkwitem Tiwanaku powstawały tam osady, systemy rolnicze i pierwsze megalityczne budowle. Nie potrzeba więc zaginionej cywilizacji. Potrzeba czasu, wymiany wiedzy i pokoleń wykwalifikowanych rzemieślników.

Archeologia odbiera kosmitom narzędzia

Datowanie radiowęglowe, ceramika i warstwy archeologiczne wskazują, że kompleks rozwijał się w pierwszym tysiącleciu naszej ery. Znalezione narzędzia oraz niedokończone bloki pokazują, jak kamień obrabiano: najpierw nadawano mu kształt dłutami, a później cierpliwie wygładzano powierzchnie. Żłobienia mogły służyć do mocowania lin podczas transportu.

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Nie potwierdziła się również historia o porcie tuż przy mieście ani o gigantycznej powodzi, która miała zniszczyć Tiwanaku. Prawdziwy port znajdował się kilkanaście kilometrów dalej i służył m.in. do przewozu kamienia. Upadek ośrodka około XI wieku mógł być skutkiem suszy, konfliktów i zmian klimatycznych, a nie jednego apokaliptycznego wydarzenia.

Puma Punku nie potrzebuje kosmitów, by zachwycać. Największą zagadką nie jest to, czy budowniczowie mieli laserowe narzędzia, lecz jak społeczność żyjąca w ekstremalnych warunkach stworzyła potężne centrum religijne i polityczne.