Przemysław Czarnek daleko w tyle w nowym sondażu zaufania Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Pojawiły się wyniki nowego sondażu zaufania do polityków. Na pierwszym miejscu plasuje się Karol Nawrocki. Prawdziwe przetasowanie nastąpiło dopiero później. Okrzyknięto historyczny wynik polityka Konfederacji, a kandydat na premiera PiS znalazł się daleko w tyle. Przemysław Czarnek zaliczył mocne tąpnięcie.

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Agencja badawcza IBRiS przeprowadziła na zlecenie Onetu sondaż zaufania do polityków. Kiedy spłynęły wyniki, okazało się, że Karol Nawrocki utrzymał pozycję lidera. Choć jego wynik jest słabszy (o 3,5 pkt proc.) niż miesiąc wcześniej, to i tak może liczyć na zaufanie 51,3 proc. badanych. Jednocześnie 41,6 proc. deklaruje, że mu nie ufa.

Tuż za prezydentem uplasował się Władysław Kosiniak-Kamysz. Liderowi PSL i szefowi MON ufa 42,3 proc. ankietowanych. Tutaj mowa już o większym wzroście – o 7,4 pkt proc. w porównaniu z wynikiem z czerwca. Wicepremiera negatywnie oceniło natomiast 45 proc. badanych. Nastroje wokół tematów, za które odpowiada jego resort, sprawdzał wcześniej m.in. sondaż o poborze do wojska.

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Podium zamknął Radosław Sikorski, do którego zaufanie zadeklarowało 41,5 proc. badanych. W przypadku szefa MSZ odnotowano niewielki spadek pozytywnych wskazań – o 1,1 pkt proc. Ten sam sondaż pokazał również, że zaufania do ministra spraw zagranicznych nie ma 49,7 proc. respondentów. Dalej również nie brakowało zaskoczeń.

Ranking zaufania do polityków. Zaskoczenie przy Bosaku i rozczarowanie przy Czarnku

Tuż za Sikorskim znalazł się Krzysztof Bosak. Pojawiły się głosy, że jest największym wygranym najnowszego rankingu zaufania. Nie pierwszy raz w sondażu wszyscy patrzą na Konfederację. Teraz jeden z liderów Konfederacji poprawił swój wynik o 10 pkt proc. i obecnie cieszy się zaufaniem 39,9 proc. badanych.

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Skoro wspominamy o pozytywnym zaskoczeniu, to warto też zwrócić uwagę na wynik, który może rozczarować PiS. Kolejna czerwona lampka powinna zapalić się w partii Jarosława Kaczyńskiego, gdy zobaczą wynik Przemysława Czarnka, kandydata na premiera tej partii przy nadchodzących wyborach parlamentarnych. Tym bardziej że – jak informowaliśmy – w PiS forsują nazwisko nowego kandydata.

Politykowi ufa tylko 21,6 proc. badanych i tym samym polityk zanotował największy spadek w zestawieniu (o 6,4 pkt proc.). To trzeci najgorszy wynik spośród wszystkich uwzględnionych polityków i polityczek w sondażu.

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Jak wypadli inni? Wynik Czarnka w tle aż kuje w oczy

A jak wypadł premier? Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35,5 proc. badanych (tutaj też mowa o spadku, ale zdecydowanie mniejszym – o 2,6 pkt proc.). Oto wyniki sondażu dotyczące kolejnych miejsc:

Włodzimierz Czarzasty – 32,5 proc. (spadek o 3,5 pkt proc.), Mateusz Morawiecki – 32,3 proc. (spadek o 3 pkt proc.), Piotr Zgorzelski – 30,5 proc. (wzrost o 2,3 pkt proc.), Sławomir Mentzen – 26,8 proc. (wzrost o 3,4 pkt proc.), Jarosław Kaczyński – 26 proc. (spadek o 2,8 pkt proc.), Grzegorz Braun – 24,9 proc. (wzrost o 1,2 pkt proc.), Adrian Zandberg – 24,5 proc. (wzrost o 6,1 pkt proc.), Krzysztof Gawkowski – 21,9 proc. (spadek o 1,7 pkt proc.), Przemysław Czarnek – 21,6 proc. (spadek o 6,4 pkt proc.), Szymon Hołownia – 18,4 proc., Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz – 10,4 proc. (spadek o 5,3 pkt proc.).

Po takich wynikach nie brakuje komentarzy, że Czarnek miał być premierem, a będzie grabarzem PiS.