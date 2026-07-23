Wołodymyr Zełenski pozostaje liderem wyścigu o prezydenturę Ukrainy, ale najnowszy sondaż Rating Group pokazuje wyraźny problem dla obozu władzy. W rankingu zaufania prezydenta wyprzedzają Wałerij Załużny, Mychajło Fedorow i Kyryło Budanow, a kontrowersyjna dymisja na szczytach państwa spotkała się z krytyczną oceną większości Ukraińców.
Ukraińska instytucja badawcza Rating Group zdecydowała się na przeprowadzenie serii trzech sondaży, które miały ujawnić obecny stosunek opinii publicznej do zmian, jakie zachodzą ostatnio w Kijowie. Mowa tu m.in. o dymisji Mychajły Fedorowa, szefa MON, a także usunięciu z funkcji Ołeksandra Syrskiego, szefa sił zbrojnych.
Przeanalizowany został poziom zaufania do polityków i stosunek Ukraińców do roszad na kluczowych z perspektywy prowadzonej wojny pozycjach w państwie.
Jeśli chodzi o poziom zaufania do poszczególnych polityków z Ukrainy, Zełenski może liczyć na 4. miejsce w rankingu. Wyprzedzają go potencjalni kontrkandydaci na fotel prezydenta – Wałerij Załużny (z którym Zełenski niedawno rozmawiał o kwestii startu w wyborach) i Mychajło Fedorow. Lepiej od Zełenskiego radzi sobie także Kyryło Budanow – szef jego gabinetu. Wyniki wyglądają następująco:
- Wałerij Załużny – zaufanie łącznie: 70 proc., brak zaufania łącznie: 20 proc., brak zdania: 9 proc.
- Mychajło Fedorow – zaufanie łącznie: 65 proc., brak zaufania łącznie: 11 proc., brak zdania: 23 proc.
- Kyryło Budanow – zaufanie łącznie: 62 proc., brak zaufania łącznie: 23 proc., brak zdania: 16 proc.
- Wołodymyr Zełenski – zaufanie łącznie: 59 proc., brak zaufania łącznie: 39 proc., brak zdania: 3 proc.
- Ołeksandr Usyk – zaufanie łącznie: 54 proc., brak zaufania łącznie: 31 proc., brak zdania: 14 proc.
- Ołeksandr Syrski – zaufanie łącznie: 23 proc., brak zaufania łącznie: 59 proc., brak zdania: 18 proc.
- Petro Poroszenko – zaufanie łącznie: 21 proc., brak zaufania łącznie: 75 proc., brak zdania: 4 proc.
Badanie Rating Group zostało przeprowadzone 20 i 21 lipca 2026 roku na grupie 1000 osób wybranych losowo. Byli to pełnoletni mieszkańcy Ukrainy ze wszystkich obwodów, poza terytoriami okupowanymi i obszarami, na których nie działała w trakcie jego prowadzenia sieć komórkowa.
Ból głowy Zełenskiego. Jego konkurenci rosną w siłę
Choć w rankingu zaufania ogółem zwycięża Wałerij Załużny, liderem pod względem pełnego zaufania (odpowiedź "zdecydowanie ufam") jest Mychajło Fedorow. Zdecydowanie ufa mu aż 38 proc. badanych. W przypadku Wołodymyra Zełenskiego wynik ten jest znacznie niższy, tak pozytywnie wypowiada się o nim 26 proc. respondentów. Pod tym względem lepiej wypada również Wałerij Załużny i Kyryło Budanow, obaj z 32 proc. wskazań.
Od swoich głównych rywali w rankingu zaufania Zełenski przegrywa także w kontekście najbardziej skrajnych negatywnych reakcji. "Zdecydowanie nie ufa" mu aż 21 proc. badanych. W przypadku Budanowa jest to 10 proc., Załużnego 8 proc., a Fedorowa zaledwie 5 proc.
Warto zwrócić uwagę, że Mychajło Fedorow uzyskał tak wysoki wynik w ocenie zaufania do niego, pomimo największej liczby neutralnych wskazań. Brak zdania na jego temat zadeklarowało aż 23 proc. uczestników badania. Według Rating Group mowa tu również o imponującym wzroście zaufania do tego polityka, gdyż w poprzednim badaniu zaledwie 35 proc. uczestników oceniało go pozytywnie. Ośrodek badawczy zauważa również, że znaczna większość Ukraińców nie popiera jego dymisji. Taką opinię dzieli zaledwie 5 proc. badanych. Aż 72 proc. uczestników sondażu Rating Group ocenia dymisję ministra obrony negatywnie.
Skąd taki wzrost popularności polityka? Mychajło Fedorow został niedawno odwołany z funkcji szefa MON. Po dymisji postanowił ujawnić informacje o skali korupcji, która miała być związana z niekorzystnymi kontraktami, ustawianiu przetargów czy kontroli nad urzędami MON ze strony prywatnych firm.
W badaniu Rating Group poruszony został także temat ostatnio odwołanego przez prezydenta Ukrainy dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy – Ołeksandra Syrskiego. Badanie odbyło się jednak przed ostateczną decyzją Zełenskiego w tej sprawie. Fakt ten nie pomógł byłemu przywódcy wojska, bo i tak wypadł on najgorzej pod względem wskazań "zdecydowanie ufam". Uzyskał ich zaledwie 5 proc. W przypadku odpowiedzi "zdecydowanie nie ufam" gorzej wypadł jedynie były prezydent Petro Poroszenko. Syrski uzyskał 34 proc. takich wskazań, a Poroszenko 48 proc.
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Rating Group postanowiło zbadać nie tylko nastroje względem zaufania do polityków i stosunek Ukraińców do kwestii dymisji Fedorowa i Syrskiego. Ważnym elementem badania było zadanie pytania w kwestii poparcia dla potencjalnych kandydatów w wyborach prezydenckich. Czterech polityków cieszących się najwyższym poparciem ze strony osób badanych to ci sami politycy, którzy uzyskali wysokie pozycje w rankingu zaufania. Różnią się jednak ich pozycje:
- Wołodymyr Zełenski – 22,3 proc.
- Wałerij Załużny – 14,9 proc.
- Mychajło Fedorow – 13,4 proc.
- Kyryło Budanow – 7,2 proc.
Zełenski wciąż utrzymuje więc najwyższy poziom poparcia. W tej chwili brak jednak informacji na temat, kiedy wybory prezydenckie mogą się odbyć. Ostatnie były w 2019 roku, na kilka lat przed rosyjską inwazją. Obecna sytuacja na Ukrainie sprzyja możliwości przeprowadzenia elekcji, wciąż jednak istnieją pewne kluczowe zagrożenia natury logistycznej. O przeprowadzenie wyborów zabiegać mają jednak USA.