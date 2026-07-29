Biedronka zwraca równowartość kaucji za plastikowe butelki na kuponie. Akcja potrwa tylko jeden dzień Fot. Sergey Ryzhov / Shutterstock

Biedronka wprowadziła nietypową promocję z kaucją. Nie trzeba jej płacić, bo sieć bierze ją "na siebie". Jednak jeśli połączymy ją z innymi okazjami, można zgarnąć wodę... za darmo. Internauci już wymyślili, jak to zrobić.

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Kaucja na butelki sprawiła, że wiele osób rezygnuje z picia wody ze sklepu na rzecz filtrowanej kranówki. Dzisiejsza (29 lipca) promocja w Biedronce sprawia, że znów się to opłaca. Przyda się to przed nadciągającymi falami upałów.

Biedronka bierze kaucję na siebie. Nowe zasady zwrotów

Środowa akcja "Biedronka bierze kaucję na siebie" pozwala na podwójny zysk dla kupujących. Biorąc do koszyka dowolne napoje w opakowaniach kaucyjnych (z wyłączeniem szkła), przy kasie otrzymujemy równowartość tej opłaty w formie vouchera.

Zwrot wynosi 50 groszy za każdą butelkę lub puszkę, czyli dokładnie tyle, ile wynosi standardowa kaucja. Maksymalna wartość takiego kuponu to 20 zł na jedną transakcję. Wydrukowany bon można zrealizować od 3 do 8 sierpnia 2026 roku.

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Warunkiem są zakupy za minimum 1 zł więcej, niż wynosi jego wartość (czyli trzeba zrobić zakupy za minimum 21 zł). Jednak klienci oddający te same puste opakowania do recyklomatu ponownie odbierają kaucję, odzyskując w ten sposób pieniądze dwa razy.

Woda w promocji 8+4 gratis. Co jeszcze na wyprzedaży?

Akcję z voucherami z 29 lipca warto połączyć z równoległymi ofertami. Z gazetki Biedronki dowiadujemy się, że w środę obowiązuje promocja 8+4 gratis na wszystkie wody butelkowane. Zatem przy zakupie 12 butelek na jednym paragonie system automatycznie odejmuje od rachunku wartość 4 najtańszych produktów.

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Sklep przygotował też inne zniżki na napoje, które na pewno szybko znikną z półek. Znajdziemy też ofertę 4+4 gratis na napoje energetyczne, a także okazje 1+1 gratis na napoje gazowane w puszce 330 ml. Tutaj również zadziała zwrot kaucji w postaci vouchera.

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Darmowa woda w Biedronce? Internauci już to rozpracowali

Użytkownicy serwisu Pepper rozpracowali całkowicie legalny system na darmową wodę. Całą operację trzeba jednak przeprowadzić na większą skalę i "długoterminowo". I tak, biorąc np. na 10 rachunków (na jedną kartę) po 36 sztuk wody (4 × 12 sztuk), płaci się łącznie 36 zł. W tej kwocie uzyskuje się 18 zł w butelkach zwrotnych oraz 18 zł na voucherze.

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Internauci opracowali system na darmową wodę z Biedronki Fot. Pepper