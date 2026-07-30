Rosja potwierdza ataki. Foto: photoibo/Shutterstock

Rosja potwierdziła, że to ona stała za zmasowanym, nocnym atakiem na Ukrainę. Podkreśla jednak, że celem nalotów były "lotniska wojskowe, zakłady przemysłu obronnego oraz wojskowe centra telekomunikacyjne i logistyczne". Wszystko skomentowało też NATO.

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Noc z środy na czwartek była na Ukrainie gorąca: rosyjska armia zaatakowała naszego wschodniego sąsiada za pomocą rakiet manewrujących, pocisków balistycznych oraz dronów uderzeniowych. Eksplozje zarejestrowano w Kijowie, Lwowie, Winnicy, Krzywym Rogu, Czerkasach oraz w obwodzie sumskim. Są ofiary śmiertelne i ranni.

Rosja: tak, to my

Kilkanaście godzin po tym wszystkim głos zabrało rosyjskie Ministerstwo Obrony, które podało, że "w nocy Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej przeprowadziły zmasowane uderzenie z wykorzystaniem precyzyjnego uzbrojenia dalekiego zasięgu bazowania naziemnego, powietrznego i morskiego oraz uderzeniowych bezzałogowych statków powietrznych". Resort zastrzega jednak, że celem były jedynie obiekty związane z produkcją, magazynowaniem i dostawami uzbrojenia rakietowego oraz zakłady produkujące drony. Do tej listy doszły elementy ukraińskiego systemu obserwacji powietrznej.

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"Strzelano do lotnisk wojskowych, zakładów przemysłu obronnego oraz wojskowych centrów telekomunikacyjnych i logistycznych na Ukrainie", czytamy w komunikacie ministerstwa.

Przyznano się też do nalotów na infrastrukturę portową nad Morzem Czarnym i trafienia statku towarowego w porcie Jużne i dwóch innych statków, które znajdowały się bardziej na wschód i południe od Odessy. Za ich pomocą miano przewozić sprzęt wojskowy.

Ani jednym zdaniem nie wspomniano jednak o tym, jakoby jedna z rakiet spadła na terenie Polski.

Cele cywilne

Z opisu władz Rosji wyłania się obraz, w którym kraj ten zaatakował tylko cele militarne. Ukraina wskazuje jednak też na drugą stronę nalotów: w Kijowie płonęło kilka obiektów, które były niezamieszkałe, z kolei we Lwowie trafiono dwa bloki mieszkalne. Ranni są cywile, podaje się liczbę co najmniej 15 osób. Zginęła co najmniej jedna.

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Wiele więc wskazuje na to, że Moskwa pokazuje tylko część prawdy o nocnych wydarzeniach.

NATO komentuje

Wydarzenia dotyczące upadku na terenie Polski tajemniczego obiektu – rzekomej rakiety – skomentował rzecznik Naczelnego Dowództwa Sojuszniczych Sił w Europie (SHAPE) pułkownik Martin O'Donnell. W rozmowie z Interią zastrzegł, że "NATO będzie podejmować wszelkie działania w celu obrony Sojuszu". Dodał, że rakieta była "rosyjska".

Przy okazji dowiedzieliśmy się, że w operacji neutralizacji obiektu latającego, który pojawił się polskiej przestrzeni powietrznej, uczestniczyły dwa polskie myśliwce F-16 oraz latająca cysterna Airbus A330, polski samolot wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW oraz polski śmigłowiec Mi-24.

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Z kolei Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych generał Alexus Grynkewich miał rozmawiać już z Szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte skomentował całą sprawę na X. "Stoimy w solidarności z Polską i będziemy kontynuować wzmacnianie naszej gotowości do obrony przed wszelkimi zagrożeniami, w tym atakami rakietowymi. Ten incydent to kolejny lekkomyślny akt ze strony Rosji i niebezpieczna konsekwencja jej wojny przeciwko Ukrainie. Potępiam śmiertelne uderzenia zeszłej nocy w całej Ukrainie. NATO kontynuuje dostarczanie niezbędnego wsparcia, aby Ukraina mogła się bronić. Nasze zaangażowanie jest niezachwiane", zapewniał.

Premier Donald Tusk twierdzi, że podejmowane są wszelkie działania, które mają pomóć w ustaleniu, co dokładnie się stało.