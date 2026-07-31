Piotr Wawrzyk recenzuje nadmorską gastronomię. Filmy byłego wiceministra PiS zyskują popularność Fot. https://www.tiktok.com/@piotr_wawrzyk

Książulowi rośnie niespodziewana konkurencja w postaci Piotra Wawrzyka. Główny antybohater głośnej afery wizowej zaczął nagrywać filmiki na TikToku, na których publikuje recenzje jedzenia znad polskiego morza.

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Piotr Wawrzyk to były wiceminister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Polityk stracił swoje stanowisko w resorcie pod koniec sierpnia 2023 roku w cieniu skandalu. Obecnie jego nazwisko kojarzy się głównie z wałkami przy wydawaniu polskich wiz. Teraz były poseł PiS odnajduje się jednak w zupełnie nowej roli influencera.

Afera wizowa w MSZ. Jak upadł Piotr Wawrzyk?

Za czasów rządu Zjednoczonej Prawicy w resorcie dyplomacji stworzono system pozwalający na omijanie oficjalnych procedur. Komisja śledcza ustaliła, że w latach 2019-2023 nasz kraj wydał ponad 2 miliony wiz pracowniczych, co stanowiło blisko połowę takich dokumentów w całej Unii Europejskiej.

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Kontrola poselska z września 2023 roku wykazała, że agenci CBA mieli zastrzeżenia do około 350 tysięcy dokumentów. Wydawano je głównie obywatelom państw z Afryki oraz Bliskiego Wschodu. Za miejsce w kolejce ułatwiającej zdobycie wizy płacono nawet 5 tysięcy dolarów.

Onet opisywał przypadki, gdzie rzekome ekipy filmowe z Bollywood wjeżdżały do Polski dzięki wsparciu urzędników. Piotr Wawrzyk usłyszał w tej sprawie prokuratorskie zarzuty przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji służbowych. Został zdymisjonowany i skreślony z list wyborczych.

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We wrześniu 2023 roku trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Serwis RMF FM podawał wówczas, że polityk chciał odebrać sobie życie. Zostawił list pożegnalny, w którym zaprzeczał przyjmowaniu łapówek i tłumaczył, że chciał jedynie pomagać ludziom. Prokuratura potwierdziła, że faktycznie nie przyjmował pieniędzy pod stołem.

Piotr Wawrzyk ocenia jedzenie na TikToku. Tysiące wyświetleń

Były wiceszef MSZ publikuje nagrania w mediach społecznościowych już od pewnego czasu. Dopiero najnowsze recenzje kulinarne z nadmorskich kurortów przyciągnęły szerszą publiczność.

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Jak widać na tiktokowym profilu polityka, jego aktualne filmy zbierają od kilkunastu do nawet prawie 80 tysięcy odsłon. Wawrzyk ostatnio testuje głównie ofertę knajp w nadmorskim Dźwirzynie. Po takich wyświetlaniach możemy się spodziewać, że nie poprzestanie na tej miejscowości.

Na jednym z najpopularniejszych wideo bierze pod lupę domowe obiady w jednym z barów. Testuje grillowaną pierś z kurczaka za 44 złote oraz zupę pomidorową. "Wydaje mi się, że te ceny nie są wygórowane. Wprost przeciwnie, jeszcze weźmy pod uwagę to, że jedzenie naprawdę jest smaczne" – ocenia na opublikowanym nagraniu.

Kolejnym przystankiem była pizzeria, gdzie zapłacił 100 złotych za dwa placki (wariant pepperoni i wegetariański). Na swoim kanale chwali dobrej jakości ser i dodatki. "Biorąc pod uwagę jakość, to naprawdę warto, a jest to jeszcze, pamiętajmy, miejscowość nadmorska, więc cena jest rzeczywiście rewelacyjna" – przekonuje swoich odbiorców.

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Były poseł PiS tłumaczy swoje kulinarne zacięcie

Sam Wawrzyk nie uważa tego za chwilowy kaprys ani nagłą zmianę swojego wizerunku. W wywiadzie z "Faktem" przekonuje, że kulinaria towarzyszyły mu od dawna, a temat gotowania zawsze był mu bliski.

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Polityk przypomina, że jego pasja była widoczna już wcześniej na Facebooku, gdzie wrzucał zdjęcia przygotowywanych przez niego potraw. "Przecież jeszcze jak byłem posłem, to pokazywałem, że sam gotuję i lubię gotować, więc nie jest ono do końca nowe" – stwierdził oskarżony w rozmowie z gazetą.