Nowy cyberatak za pośrednictwem WhatsApp. Celem mogą być politycy Fot. Shutterstock

Nowa kampania oszustów kaskadowo rozprzestrzenia się na WhatsAppie. Wystarczy chwila nieuwagi, by przestępcy przejęli konto i zaczęli wysyłać w naszym imieniu wiadomości z fałszywymi głosowaniami. Według doniesień w mediach społecznościowych atakiem objęte mogły zostać najważniejsze osoby w państwie – ministrowie i szefowie kluczowych instytucji.

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"Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu" – czytamy w komunikacie CERT Polska na X.

Fala cyberataków dotyczy głosowania, które wymaga "weryfikacji" poprzez konto WhatsApp. "Oszuści uzyskują dostęp do naszego konta przez sparowanie z nim swojego urządzenia – poprzez zeskanowanie aplikacją podstawionego kodu QR lub przepisanie kodu weryfikacyjnego" – wyjaśnia zespół ekspertów działający w strukturach NASK.

Na zrzutach ekranu załączonych przez CERT widzimy fałszywe strony okraszone podpisami takimi jak "bezpieczny dostęp", "zweryfikuj numerem". Część wpisów dotyczy głosowania w konkursie/castingu na podcastera organizowanym rzekomo przez Spotify i głosowaniu, w którym główną nagrodą ma być stypendium na bezpłatną naukę dla "Zofii".

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Wygląda na to, że jest to atak phishingowy (a w niektórych przypadkach quishingowy), którego głównym celem jest wyłudzenie dostępu do komunikatora. Zachodzi tu efekt kaskadowy – infekcje kont błyskawicznie rozchodzą się po sieciach kontaktów. W przypadku przejęcia konta oszuści uzyskują dostęp do prywatnych konwersacji. Niebezpieczeństwo polega na tym, że dane te mogą potem posłużyć szantażowaniu i infiltrowaniu ofiar. Istnieje też ryzyko, że zostaną one wykorzystane do tzw. oszustwa na BLIK.

Nowy cyberatak może dotyczyć ważnych polityków

CERT regularnie informuje o tego typu sytuacjach. W tym przypadku komunikat zespołu został podany dalej przez Kancelarię Premiera i MSWiA. W sieci pojawiają się doniesienia sugerujące, że atakiem zostali dotknięci kluczowi politycy i szefowie państwowych instytucji.

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Jeszcze zanim do sprawy odniósł się CERT, o potencjalnym cyberataku poinformował Szymon Jadczak z WP. "Coś dziwnego dzieje się z kontami polskich ministrów i szefów państwowych instytucji na WhatsAppie. Już druga osoba rozsyła taki sam spam z linkiem do kliknięcia" – przekazał dziennikarz we wpisie na X.

Na jego wpis zareagował m.in. Filip Szatanik, rzecznik prasowy Wód Polskich. "Szersza akcja najwyraźniej – my również dostajemy zachęty do głosowania – na Zosię" – czytamy w jego odpowiedzi.

O problemach z komunikatorem poinformował rano Arkadiusz Myrcha, wiceminister sprawiedliwości. "Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!" – tak brzmi treść wpisu, który udostępnił na swoim X polityk.

Cyberatak na WhatsAppie – co robić?

"Jeżeli padniesz ofiarą oszustwa, jak najszybciej odparuj wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji" – zaleca zespół CERT Polska. Jak zapewniają eksperci, tylko w taki sposób można odciąć przestępcom dostęp do naszych danych.

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Dalsza część artykułu poniżej.

Warto przypomnieć, że wszystkie podejrzane wiadomości (a także strony internetowe) należy zgłaszać za pośrednictwem formularza na stronie incydent.cert.pl. Można to zrobić także za pośrednictwem aplikacji mObywatel w ramach usługi "Bezpiecznie w sieci".

Jeśli trafiają do nas podejrzane wiadomości SMS, warto skorzystać z funkcji "przekaż dalej" i wysłać je bezpośrednio na bezpłatny numer 8080. Linia działa od 2023 roku i jest obsługiwana właśnie przez CERT Polska.