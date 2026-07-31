W mieście Ceuta trwa kryzys migracyjny. To hiszpańska enklawa leżąca w Afryce, której granice w ciągu ostatnich dni przekroczyło nielegalnie już kilkadziesiąt tysięcy migrantów. Politycy z całego świata reagują na tę sytuację, a teraz głos zabrał również Donald Tusk.
Jak przekazywał w piątek 31 lipca prezydent Ceuty Juan Jesus Vivas, według wstępnych szacunków na teren hiszpańskiej enklawy przedostało się już około 60 tysięcy migrantów w ciągu ostatnich kilku dni. W mieście panuje chaos, a lokalne władze oceniają obecną sytuację jako krytyczną i zwracają się o pilną pomoc do rządu w Madrycie.
Donald Tusk każe brać przykład z Polski
Do sytuacji na granicy hiszpańskiej enklawy odniósł się bezpośrednio Donald Tusk. Szef rządu w swoim komunikacie zwrócił uwagę na to, w jaki sposób Polska zareagowała na presję migracyjną, podając nasz kraj jako wzór do naśladowania w kwestii bezpieczeństwa. Premier przypomniał, jakie konkretnie kroki podjęto na wschodniej granicy Unii Europejskiej.
"Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych" – zaznaczył na początku Donald Tusk. Następnie podsumował, że "Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać".
Na wydarzenia w Afryce Północnej reaguje także polskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wiceszef resortu, Maciek Duszczyk, opublikował wpis w serwisie X, w którym odniósł się do najnowszych doniesień z granicy hiszpańsko-marokańskiej.
"Monitorujemy sytuację. Sytuacja w Ceucie stabilizuje się. Rozpoczęły się powroty i deportacje do Maroka. To na pewno potrwa" – poinformował wiceminister spraw wewnętrznych.
Podobnie jak premier, Maciek Duszczyk podkreślił wagę ochrony granic na poziomie całej wspólnoty i zaznaczył konieczność zmiany podejścia do polityki migracyjnej. "Hiszpania i cała UE musi wyciągnąć wnioski. Priorytet dla zdecydowanej ochrony granic zewnętrznych. Łatwiej zapobiegać niż później zawracać i deportować" – podsumował polityk.