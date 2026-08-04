Tusk nie będzie zadowolony z wyników nowego sondażu. Fot. shutterstock

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym Polacy ocenili rządy Donalda Tuska i jego ministrów. Premier może mieć powody do obaw. Na nieco ponad rok przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi procent niezadowolonych z rządu obywateli jest zdecydowanie wyższy niż tych zadowolonych.

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Pracownia SW Research na zlecenie portalu zero.pl zadała następujące pytanie respondentom "czy jesteś zadowolony/a z rządów Donalda Tuska?". Wyniki nie pozostawiły złudzeń. Blisko połowa odpowiadających wskazała, że "nie jest zadowolona z działań obecnego rządu". Dokładnie taki wariant wybrało 49,4 proc. ankietowanych.

Sondaż zadowolenia z rządów Donalda Tuska

Przeciwnego zdania było 33,6 proc. badanych, natomiast 17 proc. nie potrafiło jednoznacznie ocenić działań rządu. Spore różnice w odpowiedziach można też zauważyć w szczegółowych wynikach, a mianowicie przy podziale na wiek respondentów.

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Krytyczni dla obecnej władzy okazali się respondenci w wieku 25–34 lata. Ponad 53 proc. osób z tego przedziału wiekowego miało negatywne zdanie o działaniach ministrów i premiera, a zaledwie 14,2 proc. – pozytywny. Podobne wyniki odnotowano też wśród czterdziestolatków – tutaj odsetek ocen negatywnych przekroczył 57 proc.

Z kolei zdecydowanie lepiej rządzący wypadli wśród osób po 50. roku życia. W tej grupie zarówno pozytywne, jak i negatywne oceny osiągnęły po 43,2 proc. Odmienne zdania mieli też mieszkańcy w zależności od miejsca zamieszkania.

W aglomeracjach liczących ponad 500 tys. mieszkańców 43,8 proc. osób odpowiadających zadeklarowało zadowolenie z działań gabinetu premiera, a 42,5 proc. – niezadowolenie. "W praktyce oznacza to, że nawet w elektoracie uznawanym za jeden z najmocniejszych filarów obecnej koalicji rządzącej entuzjazm wobec rządu jest ograniczony, a oceny społeczne są mocno podzielone" – zwrócono uwagę w analizie. Natomiast na wsiach ponad połowa ankietowanych (52 proc.) wybrała wariant "nie jestem zadowolony/zadowolona".

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Morawiecki namieszał w sondażach. Nie tylko Tusk będzie niezadowolony

Dodajmy, że w ostatnich sondażach partyjnych sytuacja dynamicznie się zmienia. Niektóre mogą być zimnym prysznicem dla Donalda Tuska. Ale Kaczyński też nie ma powodów do zadowolenia.

Ostatnio pracownia Opinia24 na rzecz "Faktów" TVN sprawdziła poparcie dla poszczególnych ugrupowań w Polsce. Po rozłamie w PiS wzięto pod uwagę nowe ugrupowanie Rozwój Plus, na którego czele stanął Mateusz Morawiecki. Wyniki sugerują odpływ poparcia z PiS i pogłębienie rozłamu na prawej stronie sporu politycznego. Ale też jednocześnie brak większości dla KO i słaby wynik koalicjantów Donalda Tuska.

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Wyniki przedstawiają się następująco:

Koalicja Obywatelska – 30,9 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 17,7 proc. Konfederacja – 12,9 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc. Lewica – 7,1 proc. Rozwój Plus – 6,2 proc. Partia Razem – 4,5 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,3 proc. Polska 2050 – 0,6 proc.