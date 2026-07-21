Mateusz Morawiecki ze swoją partią może przekroczyć próg wyborczy. To czerwony alarm dla PiS. Fot. Shutterstock

Nowa partia Mateusza Morawieckiego mogłaby mocno przetasować układ sił na polskiej scenie politycznej. Najnowszy sondaż pokazuje, że "Rozwój Plus" bez problemu przekroczyłby próg wyborczy, odbierając część wyborców PiS i pogłębiając podziały po prawej stronie. Na Nowogrodzkiej może zaraz zrobić się gorąco.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

W ramach sondażu przeprowadzonego na rzecz "Faktów" TVN, pracownia Opinia24 sprawdziła poparcie dla poszczególnych ugrupowań w Polsce, gdyby do gry wkroczyło ugrupowanie "Rozwój Plus" jako partia kierowana przez Mateusza Morawieckiego. Wyniki sugerują odpływ poparcia z PiS i pogłębienie rozłamu na prawej stronie sporu politycznego.

Partia Mateusza Morawieckiego bez trudu poradziłaby sobie z przekroczeniem progu wyborczego. Wyniki przedstawiają się następująco:

Koalicja Obywatelska – 30,9 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 17,7 proc. Konfederacja – 12,9 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc. Lewica – 7,1 proc. Rozwój Plus – 6,2 proc. Partia Razem – 4,5 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,3 proc. Polska 2050 – 0,6 proc.

REKLAMA

W sondażu 1,8 proc. uczestników wskazało na inną partię, 3,1 proc. badanych stwierdziło, że nie ma jeszcze jasnego zdania w tej kwestii, a 2,3 proc. osób biorących udział w badaniu odmówiło odpowiedzi.

Jak wygląda poziom poparcia dla partii bez "Rozwoju Plus"?

Opinia24 dla "Faktów" TVN i TVN24 podała także wyniki poparcia dla partii, które nie uwzględniają stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego.

Koalicja Obywatelska – 31,6 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 23,0 proc. Konfederacja – 12,3 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc. Lewica – 6,8 proc. Partia Razem – 4,4 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 2,7 proc. Polska 2050 – 1,4 proc.

REKLAMA

W tym wariancie chęć zagłosowania na inną partię zadeklarowało 2,5 proc. badanych, a 3,2 proc. uczestników badania wskazało, że nie wie jeszcze, na kogo zagłosuje. 2,5 proc. osób biorących udział w sondażu odmówiło odpowiedzi.

Sygnał dla PiS jest jasny – z Mateuszem Morawieckim trzeba się liczyć

Choć mieści się to w ramach błędu statystycznego, to nie da się nie zauważyć, że poparcie łączne z sondażu uwzględniającego partię Mateusza Morawieckiego i PiS (23,9 proc.) jest nieznacznie wyższe niż samodzielne poparcie dla PiS (23,0 proc.).

Dalsza część artykułu poniżej.

REKLAMA

Dane pochodzące z sondaży mogą wskazywać na to, że konflikt z byłym premierem znacząco skraca dystans pomiędzy ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego, a Konfederacją Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka. Ciekawym zbiegiem okoliczności jest też to, że jedyną partią, która w tym sondażu osiąga taki sam wynik, jest Konfederacja Korony Polskiej, o której elektorat stronnictwo Mateusza Morawieckiego zgodnie z jego deklaracjami nie zabiega. Były premier wielokrotnie krytykował Nowogrodzką za nadmiernie prawicową narrację, sugerując zwrot w kierunku centrum.

Ostatnio coraz więcej sondaży uwzględnia partię Mateusza Morawieckiego. W najnowszym badaniu IBRiS dla Wirtualnej Polski formacja byłego premiera mogła pochwalić się poparciem aż 6,9 proc. badanych, przy wyższym niż w sondażu Opinia24 wyniku PiS – 18,9 proc. Bardziej optymistyczne dla Jarosława Kaczyńskiego prognozy przyniósł sondaż Instytutu Badań Pollster dla Super Expressu. Tam partia Mateusza Morawieckiego mogła liczyć na zaledwie 2,33 proc. poparcia, a PiS uzyskał 25,41 proc. wskazań uczestników badania.

Kluczowym okresem dla konfliktu PiS ze stowarzyszeniem "Rozwój Plus" będą nadchodzące dni. Już niedługo mija ultimatum wystosowane przez przywództwo największej opozycyjnej partii. Pierwsze osoby wyłamują się z szeregów stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Mowa tu np. o Danielu Obajtku. Były premier wyraźnie nie zamierza jednak odpuszczać, a 9-minutowe orędzie, które ostatnio nagrał i opublikował bardzo mocno nawiązywało do czasów jego rządu i chęci ochrony "dorobku", który według Mateusza Morawieckiego z nich wynika.