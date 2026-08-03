Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS zazgrzytają zębami po obejrzeniu wyników nowego sondażu Fot. Shutterstock

Koalicja Obywatelska utrzymuje pozycję lidera w nowym sondażu, ale PiS odnotowuje wyraźny spadek poparcia. Wszystko za sprawą potencjalnego startu nowej formacji Mateusza Morawieckiego, która bez problemu przekroczyłaby próg wyborczy. Co ciekawe, Rozwój Plus jest także liderem w kategorii partyjnego "drugiego wyboru".

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Najnowszy sondaż IBRiS zrealizowany na zlecenie Polsat News przynosi poważne przetasowania w polskim parlamencie. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Wiejskiej zasiadłoby sześć ugrupowań. Dodajmy, że scenariusz z 6 partiami w Sejmie pokazywały już wcześniejsze badania. Nowy wariant sondażowy wyraźnie natomiast wskazuje, że pojawienie się inicjatywy Mateusza Morawieckiego najmocniej uderza w PiS.

Nowy sondaż: KO na czele, PiS mocno w dół i ten wynik partii Morawieckiego

Na pierwszym miejscu plasuje się Koalicja Obywatelska, na którą oddanie głosu zadeklarowało 27,5 proc. badanych. To jednocześnie spadek o 0,5 pkt proc. w porównaniu z czerwcowym badaniem. Druga lokata przypada PiS, które cieszy się poparciem rzędu "zaledwie" 16,9 proc. (spadek aż o 7,2 p.p.) – to sondażowe odbicie sytuacji, w której PiS traci status hegemona po 11 latach. Tym samym przewaga partii Jarosława Kaczyńskiego nad trzecią Konfederacją wynosi ledwie 2,5 pkt proc. Ugrupowanie Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka ma poparcie na poziomie 14,4 proc.

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Tuż za podium znalazła się Konfederacja Korony Polskiej, na którą postawiłoby 9,4 proc. ankietowanych. Od kilku miesięcy zresztą widać, że obie Konfederacje rosną w siłę kosztem Nowogrodzkiej. Kluczowym punktem badania jest postawa respondentów wobec nowej inicjatywy politycznej Mateusza Morawieckiego. Formacja Rozwój Plus osiągnęła w sondażu wynik 7,8 proc., co bez problemu gwarantuje jej przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego i wejście do Sejmu. W nowym układzie sił próg parlamentarny przekracza jeszcze Lewica, uzyskując 7,6 proc. głosów (spadek o 0,8 p.p.).

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Poniżej progu wyborczego znalazły się:

Polskie Stronnictwo Ludowe – 4,0 proc. Partia Razem – 2,3 proc. Polska 2050 – 1,4 proc.

Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 8,8 proc. respondentów. Z deklaracji uczestników badania wynika, że chęć udziału w głosowaniu wyraża 64,4 proc. Z kolei 35,6 proc. respondentów zadeklarowało, że nie wzięłoby udziału w wyborach parlamentarnych.

Rozwój Plus partyjnym "drugim wyborem"

Ciekawym wnioskiem z tego sondażu jest także fakt, że w przypadku samodzielnego startu w wyborach ugrupowanie Morawieckiego jest liderem w kategorii partyjnego "drugiego wyboru". Respondentom zadano bowiem pytanie, na jakie ugrupowanie oddaliby głos, gdyby ich "partia pierwszego wyboru" nie wystartowała w wyborach. Dodajmy, że były premier już buduje przy tym własną ofertę programową – np. wymyślił nowe 500+, czyli 500 zł rocznie na mieszkańca dla samorządów.

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W przypadku braku możliwości oddania głosu na formację pierwszego wyboru Rozwój Plus wyprzedza m.in. Lewicę i Konfederację, i jawi się jako najczęstsza alternatywa wskazywana przez ankietowanych – gotowość oddania głosu na partę Morawieckiego zadeklarowało łącznie 17,5 proc. Wśród wyborców PiS odsetek ten rośnie już do 40,6 proc. Odnotujmy, że Lewica jest drugim wyborem dla 16,5 proc. zapytanych, z kolei Konfederacja jest najlepszą alternatywą dla 16,2 proc. respondentów.

Sondaż dla byłego premiera jest pozytywny, ale jest też łyżka dziegciu w beczce miodu – jak pisaliśmy w naTemat.pl, również w innych badaniach nota Morawieckiego ma gorzki smak. Na pytanie, czy w przypadku startu w wyborach Rozwoju Plus ankietowani byliby skłonni oddać głos na partię byłego premiera, pozytywne odpowiedzi wskazało w sumie 21 proc. ("zdecydowanie tak" – 5,6 proc., "raczej tak" – 15,4 proc.).