Żabka potwierdza cyberatak. Fot. Shutterstock

Żabka oficjalnie potwierdziła, że padła ofiarą cyberataku. Firma przekonuje, że dane użytkowników aplikacji Żappka nie zostały naruszone, a głośna awaria systemu rabatowego z 2 sierpnia nie miała związku z działaniem hakerów. Nowe informacje w sprawie przekazała spółka oraz minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

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"Żabka została zhackowana! I to poważnie" – poinformował w poniedziałek 3 sierpnia serwis Niebezpiecznik, który specjalizuje się w kwestiach cyberbezpieczeństwa.

Jak przekazano w komunikacie portalu, w wyniku ataku wyciekły dane osobowe pracowników i partnerów, którzy mieli konta i dostęp do infrastruktury Żabki. "To wygląda na naprawdę poważny i głęboki atak" – oceniali specjaliści Niebezpiecznika.

Przestępcy wystawili dane wykradzione z Żabki na sprzedaż za bardzo niską kwotę – 5 tys. euro. Budzi to uzasadnione wątpliwości co do motywacji sprawców. Niebezpiecznik sugeruje, że celem mogło nie być zarobienie na wykradzionych danych.

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Serwis zauważa, że cyberatak nastąpił tuż po kluczowym dla akcjonariuszy firmy wydarzeniu. 31 lipca, czyli zaledwie trzy dni wcześniej, właściciel Circle K ogłosił przejęcie Żabki.

Nowe informacje ws. ataku na Żabkę – awaria z 2 sierpnia nie była związana z działaniem hakerów

We wtorek, 4 sierpnia, biuro prasowe Żabki potwierdziło, że doszło do cyberataku. Firma deklaruje, że wykorzystano w nim konta zewnętrznego dostawcy usług. Naruszenie zostało wykryte, a dostęp do danych niezwłocznie zablokowany.

Żabka zapowiedziała kolejne kroki w związku z atakiem. Sprawa została zgłoszona Inspektorowi Ochrony Danych, Prezesowi UODO i organom ścigania.

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Ujawnienie cyberataku nastąpiło niedługo po licznych doniesieniach klientów, którzy robiąc zakupy w sklepach sieci 2 sierpnia otrzymywali losowo naliczane rabaty. W reakcji ajenci zaczęli zamykać placówki w całej Polsce.

Według stanowiska Żabki przytaczanego przez Niebezpiecznik problemy z naliczaniem rabatów wynikały jednak z "błędu wewnętrznego w konfiguracji mechanizmu promocyjnego", a nie cyberataku.

Do ataku odniósł się Krzysztof Gawkowski

Krzysztof Gawkowski ocenia, że "cyberincydent" w sieci Żabka jest lekcją dla całego rynku. Zwraca on uwagę na to, że nie każde naruszenie cyberbezpieczeństwa przekłada się na paraliż działania firmy i wykradnięcie danych klientów. Polityk przypomina także dobre praktyki, którymi powinny się kierować podmioty objęte cyberatakami.

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Dalsza część artykułu poniżej.

"Najważniejsze jest to, jak organizacja reaguje w pierwszych godzinach po wykryciu zagrożenia. W przypadku Żabki szybko zablokowano nieuprawniony dostęp i uruchomiono procedury bezpieczeństwa oraz współpracę z właściwymi instytucjami – w tym z CERT Polska i CBZC" – czytamy we wpisie ministra cyfryzacji na X.

Krzysztof Gawkowski otrzymał informacje od Żabki, które wskazują na to, że incydent nie dotyczy danych użytkowników aplikacji Żappka, atak nie naruszył danych transakcyjnych i nie wpłynął na funkcjonowanie sklepów.

Minister skorzystał z okazji, by przypomnieć podstawowe zasady cyberbezpieczeństwa: