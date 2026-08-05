Co jest lepsze na śniadanie: jajka czy owsianka? To... skomplikowane Fot. Svetlana Buzmakova / Shutterstock

Śniadanie często dzieli ludzi na dwa obozy. Jedni wybierają miski ze słodką owsianką, inni stawiają na słoną klasykę z jajkiem w roli głównej. Co jest lepsze? Naukowcy znają odpowiedź i jak to zwykle bywa z badaniami: nie jest jednoznaczna.

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Nieraz słyszeliśmy, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Naukowcy od lat analizują, jak poszczególne składniki wpływają na ludzkie ciało. Wybór między popularnymi płatkami z węglowodanami a solidną porcją białka okazuje się nie tylko kwestią gustu. Przekłada się to też na naszą sylwetkę.

Poranne pułapki przy stole. Na to trzeba uważać

W materiale opublikowanym na łamach "Frankfurter Rundschau" głos w sporze o poranne płatki zabrała dr Constanze Lohse, lekarka rodzinna specjalizująca się w medycynie prewencyjnej i żywieniowej. Punktem wyjścia była głośna teza Jessie Inchauspé, znanej jako "Glucose Goddess", że miska płatków to w praktyce talerz makaronu na śniadanie.

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Lekarka tej tezy nie podziela. Zaczyna od przypomnienia, że żywienie jest kwestią indywidualną i to, co sprawdza się u jednej osoby, u innej niekoniecznie zadziała. Za realny problem uznaje klasyczne kontynentalne śniadanie z jasnych bułek, dżemu i kremu czekoladowego.

Nazywa je wprost "pakietem startowym do cukrzycy", bo na czczo gwałtownie podbija poziom glukozy, po czym następuje równie ostry spadek, napad głodu i senność w ciągu dnia. To klasyczne śniadanie atrapa. Samodzielnie ugotowana owsianka jest wobec tego wyraźnym krokiem naprzód, choć nie dla każdego.

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"Płatki owsiane to bomby węglowodanowe" – przyznała dr Lohse. Zaraz potem jednak dodaje, że to właśnie skład odróżnia owies od makaronu czy białego pieczywa, które są w jej ocenie pustymi kaloriami.

Płatki dostarczają witamin, składników mineralnych, a przede wszystkim beta-glukanu. To błonnik, który w jej opisie obniża poziom cukru we krwi i działa odtłuszczająco na wątrobę. Znacznie ostrzej ocenia gotowe musli ze sklepu: te, jak mówi, można traktować dokładnie tak samo jak talerz makaronu. Na liście pułapek lądują u niej też suszone owoce i owoce z puszki, a banany i winogrona odradza jako codzienny dodatek.

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Nie zakaz, ale kolejność na talerzu

Rada lekarki dotyczy pierwszego kęsa, a nie całego posiłku. "Pierwsza rzecz, którą spożywasz rano, powinna być jak najbardziej uboga w węglowodany, aby zminimalizować wydzielanie insuliny" – oceniła Lohse.

Sprawdzą się tu drobne przekąski w rodzaju małej sałatki, rzodkiewek czy oliwek. Później może być bardziej węglowodanowo: kasza owsiana albo płatki są, jak podkreśla, całkowicie w porządku, pod warunkiem że przygotujemy je sami i uzupełnimy orzechami lub nasionami.

Komu sałatka o poranku czy owsianka wydaje się dziwactwem, ten może sięgnąć po konkurenta. "Jajecznica, jajko sadzone czy omlet to świetne opcje śniadaniowe" – wskazuje lekarka. Radzi łączyć je z awokado, pomidorem, fetą lub wędzonym łososiem, a jako alternatywy wymienia chleb orzechowo-ziarnisty czy bułeczki owsiano-twarogowe z jajkiem na twardo albo twarożkiem.

Warto jednak przy tym pamiętać, że dowody na skuteczność samej kolejności jedzenia pochodzą z niewielkich badań i dotyczą głównie glikemii poposiłkowej, a nie długofalowych zmian w sylwetce.

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Twarde dane o owsiance i beta-glukanie

Właściwości płatków owsianych mają mocne oparcie w literaturze naukowej. W 2010 roku panel naukowy Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) rozpatrzył wniosek firmy CreaNutrition AG i przeanalizował 22 pozycje: trzy metaanalizy i 19 badań z randomizacją.

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"Ustanowiono związek przyczynowo-skutkowy między spożyciem beta-glukanu z owsa a obniżeniem stężenia cholesterolu LDL we krwi" – podaje raport EFSA.

Jest jednak istotne zastrzeżenie, o którym rzadko się wspomina. Po pierwsze: efekt dotyczy spożycia około 3 gramów beta-glukanu dziennie. Standardowa porcja 40 gramów płatków dostarcza mniej więcej połowy tej ilości, więc sama miska owsianki cholesterolu nie zbije.

Po drugie, skala efektu jest umiarkowana: przy dawce 3 g dziennie panel szacował obniżenie cholesterolu całkowitego o około 4 proc., a LDL o około 5 proc. EFSA zwraca też uwagę, że przetwarzanie surowca może rozłożyć beta-glukan i osłabić lub całkowicie znieść efekt. Dlatego właśnie dietetycy tak naciskają na samodzielne przygotowanie owsianki.

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Owsianka błyskawiczna kontra gotowe płatki śniadaniowe

Naukowcy z Pennington Biomedical Research Center, należącego do systemu Uniwersytetu Stanowego Luizjany, porównali z kolei owsiankę błyskawiczną z popularnymi płatkami śniadaniowymi na bazie owsa.

W badaniu naprzemiennym wzięło udział 48 zdrowych osób powyżej 18. roku życia (w większości o prawidłowej masie ciała). Oba śniadania miały tę samą wartość energetyczną: 363 kcal, w tym 250 kcal płatków i 113 kcal mleka. Lunch podawano cztery godziny później.

"Owsianka tłumi apetyt, zwiększa sytość i zmniejsza spożycie energii w porównaniu z gotowymi płatkami śniadaniowymi" – podsumował zespół badawczy w artykule.

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Różnica w spożyciu energii na lunchu wyniosła 85 kcal. Autorzy przypisują efekt lepkości, jaką tworzy beta-glukan w żołądku. Porcja owsianki zawierała go 2,68 g wobec 1,73 g w płatkach. Sami autorzy zauważają jednak główne ograniczenie: skład obu produktów nie był dopasowany.

Gotowe płatki miały 20,4 g cukru na porcję, a owsianka niecałe 1,7 g, więc porównanie nie jest czyste. Badanie sfinansowały Quaker Oats Center of Excellence i PepsiCo R&D Nutrition, a czworo współautorów to pracownicy tej ostatniej... właściciela testowanej marki płatków z dużą ilością cukru.

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Białkowe śniadanie pod lupą naukowców

Zupełnie inne działanie wykazują dania oparte na jajkach. Zespół z udziałem Jillon S. Vander Wal sprawdził krótkoterminowy wpływ takiego posiłku na sytość u osób z nadwagą i otyłością. Uczestniczki eksperymentu jadły na zmianę posiłki oparte na jajkach oraz mające taką samą ilość kalorii dania z pieczywem.

"W porównaniu z izokalorycznym, opartym na bajglach śniadaniem o równej wadze, śniadanie jajeczne wywołało większą sytość i znacznie zmniejszyło krótkoterminowe spożycie pokarmu" – napisali amerykańscy naukowcy. To między innymi dlatego jajka trafiają na listy produktów opisywanych jako jedzenie, które zapewni poczucie sytości.

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Jajka a tempo chudnięcia. Co naprawdę pokazało badanie?

Kolejny eksperyment opublikowany w "International Journal of Obesity" sprawdził efekty długoterminowe. Wzięły w nim udział 152 osoby z nadwagą lub otyłością w wieku 25–60 lat, w zdecydowanej większości kobiety. Podzielono je na cztery grupy: jajka, jajka plus dieta, bajgle oraz bajgle plus dieta.

Śniadanie jajeczne to były dwa jajka na miękko z tostem i odrobiną dżemu (340 kcal), a porównawcze: bajgiel z serkiem i jogurtem (339 kcal), jedzone co najmniej pięć dni w tygodniu przez osiem tygodni. Obie grupy "dietetyczne" stosowały niskotłuszczową dietę z deficytem 1000 kcal.

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Po ośmiu tygodniach grupa jajeczna na diecie redukcyjnej miała o 61 proc. większy spadek BMI i o 65 proc. większą utratę masy ciała niż grupa jedząca bajgle również będąca na deficycie.

Za spektakularnym procentem kryją się jednak niezbyt zaskakujące liczby bezwzględne: 2,63 kg wobec 1,59 kg, czyli około kilograma różnicy w dwa miesiące. Redukcja obwodu talii była o 34 proc. większa, ale nie osiągnęła progu istotności statystycznej (autorzy określają ją jako trend). Podobnie nieistotna była 16-procentowa różnica w odsetku tkanki tłuszczowej. Stężenia cholesterolu całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów nie różniły się między grupami.

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"Śniadanie jajeczne przyspiesza utratę wagi w połączeniu z dietą o deficycie energetycznym, ale nie powoduje utraty wagi w warunkach swobodnego odżywiania" – zaznaczyli autorzy w podsumowaniu.

To zdanie jest najważniejsze w całej pracy: bez deficytu kalorycznego jajka same z siebie nie odchudziły nikogo. Badania nad jajkami prowadzono przy wsparciu organizacji finansowanych przez branżę jajczarską, a późniejsze próby kliniczne porównujące jajka z płatkami przy restrykcji energetycznej nie zawsze potwierdzały przewagę tych pierwszych.

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Wnioski badaczy są więc bardziej zniuansowane, niż można się spodziewać (a same badania nie zawsze sprawiedliwe). Na pytanie o to, co jest lepsze na śniadanie, odpowiedź jest tradycyjna: to zależy.

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Żadne z tych dań nie jest ideałem, a wybór zależy od indywidualnych celów i tolerancji własnego organizmu. Na pewno jednak warto ograniczyć do minimum gotowce i pieczywo z czymś słodkim.