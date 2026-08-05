Mateusz Morawiecki nie będzie zadowolony z wyników tego sondażu. Fot. shutterstock / montaż: naTemat

Wyniki najnowszego sondażu partyjnego pracowni Social Changes to kubeł zimnej wody dla Mateusza Morawieckiego. Były premier po rozłamie w PiS założył swój klub parlamentarny. Jak wypadłby w wyborach, gdyby te odbyły się w najbliższą niedzielę? Kluczowy okazuje się jeden punkt procentowy.

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Na przełomie lipca i sierpnia pracownia Social Changes przeprowadziła badanie wśród ponad 1000 dorosłych Polaków. Zapytano ich, na kogo oddaliby swój głos w wyborach parlamentarnych. Wyniki pokazały, że największym poparciem cieszy się wciąż Koalicja Obywatelska. Na partię Donalda Tuska chciało zagłosować 29 proc. respondentów. Ale jednocześnie to o 4 pkt proc. mniej niż w poprzednim badaniu tej pracowni.

"Rozwój Plus" poniżej progu wyborczego. Nowy sondaż nie ucieszy Morawieckiego

Drugie miejsce należało do Prawa i Sprawiedliwości. W przypadku tej partii mowa o spadku o aż pięć punktów procentowych – z 30 proc. na 25 proc. Za PiS uplasowała się Konfederacja, na którą postawiłoby 13 proc. ankietowanych (wynik z czerwca pokazał 12 proc.).

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Do Sejmu wyszłyby jeszcze dwie partie: Konfederacja Korony Polskiej oraz Nowa Lewica. Obie mogłyby liczyć na poparcie rzędu 9 proc. Dla formacji Grzegorza Brauna to wzrost o 2 pkt proc., a dla Nowej Lewicy – o 1 pkt proc.

Na mandaty w Sejmie nie mogłoby liczyć natomiast ugrupowanie Mateusza Morawieckiego. "Rozwój Plus" byłego premiera uzyskał 4 proc. poparcia, podobnie jak Partia Razem. Pod progiem wyborczym znaleźli się też: PSL z wynikiem 3 proc. głosów oraz Polska 2050 z 2 proc. poparcia.

Na koniec zbadano też, ile osób deklaruje chęć wzięcia udziału w wyborach. 72 proc. badanych odpowiedziało "tak". Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 10 proc.

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O tym, że Mateusz Morawiecki odwrotu nie planuje i wyznaczył już termin wielkiej konwencji, informowaliśmy ostatnio w naTemat.

Były premier zadeklarował, że maksymalnie do 15 października sformalizuje własne ugrupowanie polityczne. – Teraz, kiedy nasze członkostwo jest martwe, czyli zostaliśmy usunięci całkowicie z Prawa i Sprawiedliwości, to mogę powiedzieć, że rzeczywiście taką partię założymy najpóźniej 15 października – powiedział w programie "Rymanowski Live" na YouTube.

Jak partia Morawieckiego wypadła w innych badaniach?

A jak w innych sondażach wypada klub Morawieckiego? Co ciekawe średnia z sześciu poprzednich badań daje nowemu ugrupowaniu 6,1 proc. poparcia, co oznacza miejsce w Sejmie i szóstą pozycję na scenie politycznej.

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W czterech z nich uzyskuje wynik powyżej progu wyborczego. Są to sondaże:

IBRiS dla "Rzeczpospolitej", który został przeprowadzony 24 i 25 lipca, wynik: 7,4 proc. United Surveys dla "Wirtualnej Polski" przeprowadzony 25 lipca, wynik: 7,5 proc. Opinia24 dla "Faktów TVN" i TVN24 opublikowany 21 lipca, wynik: 6,2 proc. United Surveys dla "Wirtualnej Polski" przeprowadzony 16 i 17 lipca, wynik: 6,9 proc.

W dwóch z nich ugrupowanie nie radzi sobie tak dobrze, mowa tu o sondażach:

Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzony 24 i 25 lipca, wynik: 4,9 proc. Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzony 16 i 17 lipca, wynik: 2,3 proc.