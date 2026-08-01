Dwa sondaże wyrzucają Morawieckiego z Sejmu. Cztery robią z niego prawdziwego gracza. Fot. Shutterstock

Pierwsze sondaże dla Rozwoju Plus pokazują, że projekt Mateusza Morawieckiego nie jest już tylko polityczną ciekawostką. Średnia z sześciu badań daje nowemu ugrupowaniu 6,1 proc. poparcia, co oznacza miejsce w Sejmie i szóstą pozycję na scenie politycznej. Jednocześnie symulacje wskazują, że taki wynik przełożyłby się na znacznie mniej mandatów, niż liczy dziś klub byłego premiera.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Stowarzyszenie Rozwój Plus jest notowane w ramach średniej sondażowej na stronie ewybory.eu. Pierwsze sondaże dotyczące nie "hipotetycznej partii Mateusza Morawieckiego", lecz pełnoprawnego ugrupowania politycznego, pojawiają się od połowy lipca. W tej chwili mowa już o sześciu badaniach.

W czterech z nich uzyskuje wynik powyżej progu wyborczego. Są to sondaże:

IBRiS dla "Rzeczpospolitej", który został przeprowadzony 24 i 25 lipca, wynik: 7,4 proc. United Surveys dla "Wirtualnej Polski" przeprowadzony 25 lipca, wynik: 7,5 proc. Opinia24 dla "Faktów TVN" i TVN24 opublikowany 21 lipca, wynik: 6,2 proc. United Surveys dla "Wirtualnej Polski" przeprowadzony 16 i 17 lipca, wynik: 6,9 proc.

REKLAMA

W dwóch z nich ugrupowanie nie radzi sobie tak dobrze, mowa tu o sondażach:

Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzony 24 i 25 lipca, wynik: 4,9 proc. Pollster dla "Super Expressu" przeprowadzony 16 i 17 lipca, wynik: 2,3 proc.

Oznacza to, że Rozwój Plus osiąga średnie poparcie na poziomie 6,1 proc. (stan na 1 sierpnia 2026 roku). Jak wypada świeżo powołany i ukonstytuowany klub Mateusza Morawieckiego na tle politycznej konkurencji?

Sondaże dają Rozwojowi Plus szóstą lokatę i miejsce w parlamencie

Według ewybory.eu, średnie sondażowe z ostatnich 30 dni prezentują się następująco:

REKLAMA

Koalicja Obywatelska – 29,4 proc. Prawo i Sprawiedliwość – 20,8 proc. Konfederacja – 13,7 proc. Konfederacja Korony Polskiej – 9,6 proc. Lewica – 7,3 proc. Rozwój Plus – 6,1 proc. Partia Razem – 3,6 proc. Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,3 proc. Polska 2050 – 1,4 proc.

Gdyby taki wynik potwierdził się w przyszłorocznych wyborach do Sejmu, KO mogłoby liczyć na 172 poselskich mandatów, PiS 123, Konfederacja na 75, Konfederacja Korony Polskiej na 47, a Lewica na 27. Symulacje poparcia opierające się na danych sondażowych i wyborczych dają Rozwojowi Plus 16 miejsc w Sejmie. To znacznie mniej niż klub ma obecnie. W jego powołaniu brało udział 40 parlamentarzystów.

REKLAMA

Dalsza część artykułu poniżej.

Mateusz Morawiecki buduje nową siłę na polskiej scenie politycznej?

Były premier urządził 31 lipca konferencję (zwaną również wielkim grillowaniem) z gośćmi o różnorodnych poglądach w ramach spotkania Rozwój Plus Wy. Podczas spotkania byli obecni m.in. Garry Kasparov, Paulina Matysiak, a także (co wzbudziło nie lada sensację) była bliska współpracowniczka Jarosława Kaczyńskiego – Janina Goss.

Polityk w trakcie "grilla" głosił tezy o możliwości zakończenia istnienia narodu polskiego za 25 lat, zapowiadał chęć działania wbrew "cudzym interesom", a także zwracał uwagę na konieczność prowadzenia niezależnej od zewnętrznych wpływów polityki migracyjnej. Rozwój Plus przedstawiło w trakcie spotkania swoją autorską analizę w zakresie poprawy demografii. Krytycznie ocenił ją obecny na spotkaniu poseł Marcin Józefaciuk.