Ryszard Czarnecki zawieszony w PiS. Foto: Konrad Swierad/Shutterstock

Ryszard Czarnecki został zawieszony w pawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Powód? Jego współpraca z Grzegorzem Braunem. Wszystko dzieje się w czasie, gdy na prawicy zrobiło się naprawdę gorąco.

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Ryszard Czarnecki został ukarany za współpracę z liderem Konfederacji Korony Polskiej. Wiele jednak wskazuje na to, że powody mogły być też inne.

Czarnecki zawieszony

Jak pierwsza poinformowała stacja TOK FM, fatalne dla znanego polityk informacje podał rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski.

– Pan prezes zwrócił się do mnie jako do rzecznika dyscyplinarnego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Było to związane z konferencją międzynarodową, w której uczestniczył jednocześnie Czarnecki i Braun jako osoby współprowadzące – przekazał.

O jakiej jednak konferencji mowa? Czarnecki potwierdził, że Braun zaprosił go do Brukseli, by wygłosił na miejscu wystąpienie o Unii Europejskiej. W social mediach pojawiło się nagranie, na którym widać obu polityków, co sprowokowało pytania o to, czy Czarnecki nie planuje przejść do Konfederacji Korony Polskiej.

Postępowanie dyscyplinarne Ryszarda Czarneckiego rozpoczęło się od zawieszenia, ale, jak dodaje TOK FM, brane pod uwagę jest jego wyrzucenie z ugrupowania. Wcześniej mówiło się o innym potencjalnym powodzie pozbycia się polityka z PiS: był on jednym z bohaterów afery związanej z Collegium Humanum. Prokuratura zarzuciła byłemu europosłowi PiS lobbing u władz Uzbekistanu na rzecz słynnej uczelni.

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W trakcie śledztwa doszło też do dramatycznej sceny. Jak opisywaliśmy w naTemat, konfrontacja Czarneckiego z żoną nie skończyła się dobrze, gdyż zeznania małżonków były ze sobą sprzeczne.

Jak na razie sam Czarnecki jeszcze się broni i twierdzi, że chce pozostać w PiS. Do tego wskazywał na to, że chce reformować Unię Europejską, a Braun domaga się wyjścia Polski z "eurokołchozu". Podkreślał także, że PiS i Konfederacja Korony Polskiej wspólnie głosowały przeciw uchyleniu immunitetu Zbigniewa Ziobry. Z kolei europosłowie z Nowogrodzkiej bronili immunitetu Brauna w Parlamencie Europejskim.

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Jest to jednak sprzeczne z narracją samego Jarosława Kaczyńskiego, który od dawna odcina się od skrajnej prawicy spod znaku "Korony".

Rozpad prawicy

Wszystko dzieje się w czasie, gdy po prawej stronie polskiej sceny politycznej nie dzieje się dobrze. Jak pisaliśmy w naTemat, w Konfederacji żrą się o stołki, co może być zapowiedzią przyszłego rozłamu. W tle pojawił się jeszcze Ruch Biało-Czerwoni Ewy Zajączkowskiej-Hernik, którą chętnie zaprosiłby do siebie właśnie Braun. Rosnąca popularność jego partii dodatkowo komplikuje układ na prawicy. Uderza i w PiS, i w Konfederację Sławomira Mentzena oraz Krzysztofa Bosaka.

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