Ambasada Ukrainy reaguje na doniesienia polskich mediów. Foto: Olena Klepa/Shutterstock

Ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Bodnar, udzielił wywiadu "Europejskiej Prawdzie". Wypowiedział się w nim na temat Stefana Bandery. Jedna z redakcji wykorzystała jego wypowiedź w sposób, który oburzył ukraińską ambasadę w Warszawie.

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Wasyl Bodnar starał się wytłumaczyć w rozmowie, jaki jest stosunek jego rodaków do Bandery. Jak mu wyszło? Zacznijmy od tego, że ambasador wskazał, że w Ukrainie nie zakończył się jeszcze wewnętrzny dyskurs na temat tego, kto w ogóle jest bohaterem narodowym i "jaką rolę odegrali w historii kraju bojownicy o niepodległość Ukrainy". To doprowadziło go do próby wytłumaczenia tego, co stało się ostatnio na linii Warszawa-Kijów.

Ambasador Ukrainy ma wątpliwości

– W rzeczywistości ostatnia eskalacja nie dotyczyła UPA, ale prawa do podejmowania suwerennych decyzji. I to właśnie sprowokowało eskalację, którą obecnie obserwujemy w naszych stosunkach – powiedział dyplomata. I dodał, że "prawdą jest, że wśród członków UPA byli zbrodniarze, którzy zabijali Polaków", ale "było też wiele równie zbrodniczych czynów wśród Polaków i w polskim podziemiu".

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Czy zatem ambasador Ukrainy naprawdę powiedział, że Bandera to w jego oczach bohater? – (...) Jedną z postaci, które zasługują na uznanie. Jest jednym z przywódców ukraińskiego ruchu narodowowyzwoleńczego, i trzeba o tym mówić. Jednocześnie musimy uznawać także ciemne strony ruchu narodowowyzwoleńczego. Uczciwa dyskusja na ten temat rozwiąże połowę problemów w relacjach z Polską – powiedział Bodnar.

Przypomniał, że "zdarzały się nawet dyskusje z polskimi dziennikarzami, którzy wprost domagali się" od niego "uznania Bandery czy [Romana] Szuchewycza [dowódca UPA, ukraiński nacjonalista odpowiedzialny za zbrodnie przeciwko ludzkości] za zbrodniarzy wojennych.

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Kolejne pytanie i odpowiedź wywołały największe emocje. "Europejska Prawda" zapytała go, czy jego zdaniem Stefan Bandera jest "głównym bohaterem Ukrainy".

Czy Bandera jest bohaterem? Ambasada reaguje

Ambasador przyznał, że "jest jednym z nich, jednym z tych, którzy zasługują na należny mu szacunek". – Jest jednym z przywódców ruchu narodowowyzwoleńczego i o tym trzeba rozmawiać, ale musimy też mówić o tej części ruchu narodowowyzwoleńczego, która miała swoje ciemne strony – zastrzegł.

Przywołano także wypowiedź szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że "z Banderą do Unii Europejskiej Ukraina nie wejdzie". Bodnar odparł, że "Ukraina będzie w UE", ale jego kraj musi sam zdecydować, czy "idzie z Banderą, czy z narodem ukraińskim, i co chce osiągnąć w tej UE". Przypomnijmy, że Zełenski dopiął swego ws. Panteonu Narodowego, a wśród upamiętnionych może znaleźć się właśnie Bandera.

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Interia "wyciągnęła" do tytułu swojego artykułu na temat wypowiedzi ambasadora taki fragment wypowiedzi: "Ambasador Ukrainy w Polsce: Bandera zasługuje na uznanie". Ambasada ukraińska szybko odpowiedziała na tekst prośbą "o formułowanie nagłówków w sposób wiernie odzwierciedlający treść cytowanych wypowiedzi".

"Uprzejmie zwracamy uwagę, że nagłówek materiału opublikowanego przez Interia.pl, cytującego fragmenty wywiadu Ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Bodnara dla ukraińskiego portalu 'Europejska Prawda', nie oddaje rzeczywistej treści jego wypowiedzi", czytamy w poście ambasady na Facebooku. Jak dodano, "rzetelne informowanie opinii publicznej wymaga zachowania pełnego kontekstu i unikania interpretacji, które mogą zniekształcać przekaz lub prowadzić do błędnych wniosków".

Kryzys dyplomatyczny się pogłębia

Sprawa Bandery i UPA to jeden z elementów szerszego napięcia na linii Warszawa-Kijów. Jak pisaliśmy w naTemat, Nawrocki ujawnił kulisy niedawnej rozmowy z Zełenskim. Polski prezydent podkreślił zdecydowanie, że kwestie UPA są "nienegocjowalne".

Napięcia narastają też na poziomie regionalnym. Jak pisaliśmy w naTemat, Lwów chce uczcić dowódcę UPA, a konkretnie Romana Szuchewycza, jednego z głównych organizatorów rzezi wołyńskiej.

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