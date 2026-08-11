Nocne nawałnice wyrządziły szkody. Trwa wielkie sprzątanie Fot. Roix / Shutterstock.com / Zdjęcie poglądowe

Nocne burze przyniosły fatalne skutki dla mieszkańców centralnej Polski. Wichury i gradobicia doprowadziły do ogromnych zniszczeń oraz masowych awarii energetycznych. Strażacy mają ręce pełne roboty, a pasażerowie kolei zmagają się z opóźnieniami.

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Od poniedziałku ratownicy walczą ze skutkami burz i wichur, wyjeżdżając w teren setki razy. Z danych Państwowej Straży Pożarnej wynika, że najwięcej zniszczeń jest na Mazowszu oraz w województwie kujawsko-pomorskim.

Skutki burz na Mazowszu i masowe braki prądu

RMF FM podaje, że w samej Warszawie żywioł powalił nocą ponad 20 drzew, a mieszkańcy byli świadkami intensywnego gradobicia. Zniszczenia nie ominęły też budynków. Reporter stacji dowiedział się, że przy placu Hallera zerwany wiatrem konar uderzył prosto w dach lokalnej przychodni.

Po nocnych nawałnicach około 9 tysięcy mieszkańców obudziło się w domach odciętych od prądu. Potężny wiatr zniszczył słup wysokiego napięcia i bez zasilania są odbiorcy w rejonie Ciechanowa, Mławy, Pułtuska i Płocka. Służby mają zapewnić powrót dostaw prądu jeszcze przed wtorkowym południem.

Załamanie pogody wywołało też problemy na kolei. Nocna awaria energetyczna w pobliżu Płocka zakłóciła ruch pociągów Kolei Mazowieckich na trasie Kutno – Sierpc. Pasażerowie zgłaszają opóźnienia, a część porannych połączeń uległa całkowitemu anulowaniu.

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Ewakuacja obozu na Bielanach . Bilans nocnych burz

Z informacji RDC wynika, że na całym Mazowszu strażacy wyjeżdżali do akcji blisko 500 razy. Porywisty wiatr całkowicie zerwał 29 dachów, a kolejnych kilkanaście poważnie uszkodził. W powiecie makowskim zniszczeniu uległ domek holenderski z 15 osobami w środku. Trzech poszkodowanych odniosło rany i musiało trafić do szpitala.

Strażacy musieli też pilnie interweniować na warszawskich Bielanach, gdzie przebywała zorganizowana grupa obozowiczów. Zbliżająca się kolejna fala nawałnic bezpośrednio zagrażała ich bezpieczeństwu.

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"Strażacy przybyli na miejsce, potwierdzili zagrożenie i pojazdami typu bus lub mini-autobus przewieźli dzieci w bezpieczne miejsce. Nikomu nic się nie stało" – wyjaśnił Paweł Redzik z warszawskiej straży pożarnej, cytowany przez RDC. Łącznie z obozowiska sprawnie ewakuowano 19 dzieci oraz trzech dorosłych opiekunów.

Kiedy wrócą upały? Prognoza IMGW zapowiada uderzenie gorąca

Po niszczycielskich nawałnicach czeka nas krótka przerwa od upałów i nawałnic, ale synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej mają złe wieści. Choć w środę i czwartek termometry pokażą przyjemne wartości od 22 do 27 stopni Celsjusza, to kolejne uderzenie gorąca nastąpi jednak tuż przed weekendem.

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Z najnowszych prognoz dowiadujemy się, że już w piątek wrócą upały. W centrum kraju termometry podskoczą do 31 stopni, a na południowym zachodzie osiągną nawet 34 stopnie. Zachmurzenie będzie małe, co w połączeniu ze słabym wiatrem spotęguje odczucie skwaru.