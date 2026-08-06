Najcieplejsze jeziora w Polsce mają po 26 stopni Celsjusza Fot. Shutterstock

Czas spędzony latem nad jeziorem, w którym jest ciepła woda, to pewnie marzenie niejednego Polaka. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej sprawdził, w którym akwenie temperatura jest najwyższa. W niektórych dobiła nawet do 26 stopni Celsjusza.

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Z danych, które IMGW udostępnił 6 sierpnia, wynika, że najcieplejszą wodę mają jeziora na Warmii i Mazurach. Prawdziwym "zwycięzcą" tego zestawienia jest Jezioro Śniardwy. Co ciekawe pomiary, które wzięto pod uwagę, pochodzą z godzin porannych, więc w ciągu dnia temperatura może jeszcze pójść w górę.

Oto najcieplejsze jeziora w Polsce:

Jezioro Śniardwy (Głodowo, warmińsko-mazurskie) – 26 st. C Jezioro Nidzkie (Ruciane-Nida, warmińsko-mazurskie) – 25,7 st. C Jezioro Dadaj (warmińsko-mazurskie) – 25,4 st. C Jezioro Sławskie (Radzyń, lubuskie) – 25,5 st. C Jezioro Roś (Maldanin, warmińsko-mazurskie) – 25,2 st. C Jezioro Gopło (Kruszwica, kujawsko-pomorskie) – 25 st. C Jezioro Bachotek (kujawsko-pomorskie) – 25 st. C

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Powyżej 20 stopni odnotowano też w jeziorze: Ełckim (warmińsko-mazurskie), Litygajno (warmińsko-mazurskie), Niesłysz (lubuskie), Charzykowskim (pomorskie), Sępoleńskim (kujawsko-pomorskie), Białym Augustowskim (podlaskie), Sławianowskim (wielkopolskie), Rajgrodzkim (podlaskie) i Studzienicznym (podlaskie).

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Najzimniej było natomiast w jeziorze Łebsko w Izbicy (woj. pomorskie). Tam temperatura wody miała jedynie 18,8 st. C. Jeśli jednak weźmiemy też pod uwagę akweny wysokogórskie, to miano najzimniejszego powędruje jak zwykle do Morskiego Oka, gdzie odnotowano 16,3 st. C.

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A jak sytuacja ma się na Morzu Bałtyckim? Ostatnio opisywaliśmy już w naTemat, że Bałtyk nie wszędzie jest lodowaty. Według najnowszych danych w Łebie temperatura wody skoczyła do 23 st. C, w Świnoujściu wynosi 21,5 st. C, w Pucku 21,6 st. C, a na Helu i w Gdyni po 20,7 st. C. Najchłodniejsze na mapie Wybrzeża są obecnie: Darłowo, Władysławów, Ustka, Kołobrzeg, gdzie słupki rtęci dobijają latem do 18-19 kreski. Natomiast przyjemna woda jest w Zalewie Wiślanym: w Krynicy Morskiej temperatura wynosi 22,4 st. C, a w Tolkmicku nawet 24,2 st. C.

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