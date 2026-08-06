Ostrzegają przed burzami. Pogoda w Polsce znów robi się niebezpieczna. Fot. shutterstock // Fot. IMGW

Jesteśmy właśnie u progu nagłego zwrotu w pogodzie. Po potężnym skwarze, który nie opuszczał Polaków w środę, przetoczą się nawałnice. W niektórych regionach może być naprawdę niebezpiecznie. IMGW wydał alerty 2 i 3 stopnia.

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Za nami środa 5 lipca, kiedy to przypadło apogeum kolejnej fali upałów. Dziś, choć na termometrach będzie mniej o zaledwie kilka stopni, to w niektórych regionach wciąż może być ukrop. Ostrzeżeniami 3 stopnia przed upałami Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oznaczył całą południowo wschodnią część Polski oraz okolice Torunia, Łodzi, Wrocławia i Legnicy.

Gdzie będą dziś burze? W tych regionach mogą przejść nawałnice z silnym wiatrem i gradem

Kluczowe będzie czwartkowe popołudnie. Słonecznie i bez opadów będzie jedynie na krańcach południowo-wschodnich, Pomorzu Zachodnim oraz ziemi lubuskiej. W pozostałych rejonach kraju musimy przygotować się na silne załamanie pogody – groźnie zrobi się zwłaszcza po południu i wieczorem.

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Nad Polską już uformują się gwałtowne układy burzowe, którym towarzyszyć będą ulewy (do 30-40 mm), grad oraz porywisty wiatr, osiągający lokalnie nawet 90-100 km/h. Najtrudniejszych warunków należy spodziewać się w pasie ciągnącym się od Śląska i Małopolski, przez Centrum, aż po północny wschód.

Po przejściu fali burz druga połowa tygodnia zrobi się zupełnie inna w pogodzie. Temperatura spadnie i będzie się stopniowo wypogadzać. Oto prognoza na kolejne dni:

Piątek (7 sierpnia): Na południu i wschodzie kraju pojawią się przelotne opady deszczu, a także lokalne burze, ale już słabsze. Temperatura w dzień wyniesie od 18 stopni nad Bałtykiem, przez 24 w centrum, aż po 27 na południowo-wschodnich krańcach. Sobota (8 sierpnia): Południe i zachód z małym zachmurzeniem, natomiast reszta kraju pod chmurką. W centrum, na wschodzie i północy spadnie przelotny deszcz. Termometry pokażą od 17 kresek nad morzem do 26 na zachodzie i południu. Niedziela (9 sierpnia): Dominować będzie bezchmurne niebo. Wypogodzenie przyniesie drastyczny skok temperatur: od 23 stopni na północy do 31 na południowym zachodzie. Wyjątkiem pozostanie rejon Helu z wartością 20 stopni.

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Lato 2026 przejdzie do historii. Pada rekord za rekordem

Lato 2026 płata nam figle w pogodzie już od samego początku. Wiadomo, że przejdzie do historii jako jedne z najcieplejszych. 28 czerwca w Toruniu padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Termometr pokazał 40,3℃ i tym samym przebita została wartość z 1921 roku, która wynosiła 40,2℃. Potem w Słubicach odnotowano 40,5℃ i jest to nowy rekord ciepła w historii pomiarów. Przy takich temperaturach trzeba brać pod uwagę nowe zagrożenia. Wskazywaliśmy ostatnio przedmioty, które mogą wybuchnąć w upał.

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