Harmonogram dni wolnych w roku szkolnym 2026/2027 wymaga od rodziców sprytnego planowania urlopów. Fot. De Visu / Shutterstock

Półmetek wakacji za nami, a w marketach już od dawna są promocje na wyprawkę szkolną. Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało pełny harmonogram na nadchodzące miesiące nauki. Zbliżający się nowy rok szkolny 2026/2027 wymaga od rodziców zaplanowania grafiku na wiele dni bez lekcji.

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Resort edukacji oficjalnie zaprezentował kalendarz roku szkolnego 2026/27 z rozkładem zajęć oraz ferii. Młodzież spędzi poza murami szkół łącznie 187 dni. Taka sytuacja oznacza spore logistyczne wyzwanie podczas dopasowywania urlopów w pracy do przerw w szkole.

Terminarz MEN na rok szkolny 2026/2027

Zajęcia wystartują 1 września 2026 roku we wtorek. Pierwszy dłuższy odpoczynek przewidziano na zimową przerwę świąteczną, która potrwa od 23 do 31 grudnia 2026 roku. Ferie zimowe rozplanowano od 18 stycznia do 28 lutego 2027 roku.

Wiosenna przerwa wielkanocna zapewni wolne między 25 a 30 marca 2027 roku. Miesiąc po powrocie do klas, 30 kwietnia, rok szkolny oficjalnie zakończą uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół branżowych II stopnia.

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Maj standardowo upłynie pod znakiem ogólnopolskich egzaminów ósmoklasisty, maturalnych i zawodowych. Koniec roku szkolnego nastąpi 25 czerwca 2027 roku, zaczynając letnie wakacje trwające do 31 sierpnia 2027.

Ferie zimowe 2027 podzielone na trzy tury

MEN, podając terminy ferii zimowych 2027, utrzymał niedawno wprowadzony model trzyetapowy, definitywnie odchodząc od wcześniejszych czterech tur.

Zmniejszona liczba turnusów powoduje większe zagęszczenie turystów w górskich kurortach. Taki obrót spraw zmusza rodziny do rezerwowania noclegów ze znacznym wyprzedzeniem.

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18 – 31 stycznia 2027 r. – województwa: podkarpackie, podlaskie, dolnośląskie, łódzkie, śląskie, opolskie. 1 – 14 lutego 2027 r. – województwa: mazowieckie, pomorskie, świętokrzyskie, lubelskie. 15 – 28 lutego 2027 r. – województwa: lubuskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie, małopolskie.

Długie weekendy ułatwiające planowanie urlopów

187 dni wolnego składa się 177 dni ustawowych oraz maksymalnie 10 dni w gestii dyrekcji placówki. Rok szkolny 2026/2027 długimi weekendami stoi, a układ kalendarza wyjątkowo sprzyja przedłużeniu przerwy bożonarodzeniowej.

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Wigilia przypada na środę, a styczniowe Święto Trzech Króli wypada w ten sam dzień tygodnia, więc szkoły najpewniej wykorzystają dni dyrektorskie do maratonu wolnego aż do 6 stycznia.

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Słabiej prezentuje się wiosenna majówka. Święto Pracy (1 maja) będzie w sobotę, zostawiając poniedziałkowy 3 maja jako jedyny dodatkowy dzień laby. Świetną okazją na krótszą regenerację będą natomiast Święto Edukacji Narodowej (14 października) oraz Święto Niepodległości (11 listopada), które wypadają w samym środku tygodnia roboczego, a konkretnie w czwartek.