Świadectwo szkolne z czasów przedwojennych potrafi zadziwić Fot. Facebook.com / O dawnej i niedawnej przeszłości

Uczniowie są już prawie na półmetku tegorocznych wakacji, jednak kto by teraz myślał o szkolnych obowiązkach i ocenach. Można natomiast zerknąć na to, z czym młodzież musiała mierzyć się w szkole niemal 100 lat temu. Jakie przedmioty lądowały wtedy na świadectwo i co kryje się za tajemniczymi "Robotami kobiecymi"?

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A co w polskim systemie edukacji liczyło się najbardziej niemal sto lat temu? Okazuje się, że możemy to sprawdzić, a to dzięki znalezisku udostępnionym przez stronę "O dawnej i niedawnej przeszłości". Świadectwo szkolne z tamtych lat to całkowicie inny dokument, z którego jasno wynika, że to umiejętności praktyczne miały wtedy największe znaczenie.

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Szkolna pamiątka sprzed wojny i tragiczne losy ucznia

Opublikowany w internecie archiwalny dokument to pamiątka z roku szkolnego 1927/1928. Wystawiono go dla Franciszka Laszczaka, który urodził się 4 kwietnia 1915 roku w miejscowości Kozy. Trzynastolatek odbierał ten papier na zakończenie siódmego oddziału Publicznej Szkoły Powszechnej, a jego ogólny wynik w nauce oceniono jako "dobry".

Na starym druku znajduje się odręczny podpis Stanisława Kiełbasy, pełniącego wówczas funkcję kierownika szkoły. Obecnie świadectwo przebywa w prywatnych zbiorach Krzysztofa Laszczaka i zachowało się w świetnym stanie.

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Za tym zwykłym dokumentem kryje się jednak smutna historia. Losy młodego ucznia potoczyły się dramatycznie wraz z wybuchem II wojny światowej. Dorosły już Franciszek służył w szkole podoficerskiej w Katowicach, przynależąc do 73. Pułku Piechoty. Gdy we wrześniu 1939 roku wybuchł konflikt, 24-latek walczył w szeregach Armii "Kraków".

Niestety, z kampanii wrześniowej nigdy nie wrócił. Z informacji przekazanych przez jego brata, które opublikowano w pracy historyka Władysława Skoczylasa, wynika, że słuch po żołnierzu zaginął, a inni wojskowi widzieli go po raz ostatni podczas walk w okolicach Lublina.

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Czego uczono 100 lat temu? Lista przedmiotów zaskakuje

Zaglądając na listę przedmiotów, z których oceniano nastoletniego Franciszka w szkole, od razu widać gigantyczną różnicę względem dzisiejszego planu lekcji. "Wśród nauczanych przedmiotów znajdujemy: rachunki z geometrią, przyroda z higieną, geografia i nauka o Polsce współczesnej, rysunek, roboty ręczne, śpiew, ćwiczenia cielesne" – wskazują badacze historii.

Świadectwo z roku szkolnego 1927/1928 Fot. O dawnej i niedawnej przeszłości / Facebook, Z archiwum rodzinnego Krzysztofa Laszczaka

Pełen wykaz przedmiotów z tamtego arkusza prezentował się następująco:

Sprawowanie się Nauka religii Język polski Język niemiecki Rachunki z geometrią Przyroda z higieną Geografia i nauka o Polsce współczesnej Historia Rysunki Roboty ręczne Śpiew Ćwiczenia cielesne Roboty kobiece

Co kryje się pod pojęciem "Roboty kobiece"?

Uwagę przyciąga oczywiście ostatnia pozycja na liście ocen. W przypadku Franciszka rubryka przy "robotach kobiecych" pozostała pusta, jednak dla ówczesnych uczennic był to niezwykle istotny, obowiązkowy element edukacji.

"W podręczniku dla nauczycieli tego przedmiotu można przeczytać, że w klasie siódmej dziewczęta uczyły się szycia i zdobienia (stanik pod bluzkę, bluzka, halka z falbaną, spódnica, kołnierze ozdobne, hafty) oraz 'łatania i naprawiania odzieży'" – dowiadujemy się ze strony oprzeszlosci.pl.

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