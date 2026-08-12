Sierpień to szczyt sezonu na przetwory, więc sieci handlowe prześcigają się w promocjach na cukier. Największa okazja jest teraz w Biedronce, ale trzeba jednak kupować wręcz hurtowo, żeby cena spadła do rekordowo niskiego poziomu. Konkurencja z Lidla i Kauflanda też ma czym kusić wielbicieli domowych słodkości.
12 sierpnia to dobry dzień na zakup cukru. W trzech największych sieciach jednocześnie trwają promocje na ten produkt. W wielu domach rusza właśnie sezon na dżemy, konfitury i kompoty, a cukier to niezbędny składnik konserwujący. Sieci handlowe doskonale to wiedzą i właśnie teraz oferują jedne z najniższych cen w roku.
Biedronka i promocja na cukier – tylko dziś i z dużym limitem
Tak duża promocja na cukier w Biedronce nie pojawia się codziennie. Sieć proponuje cukier biały 1 kg w wersji "6+9 gratis". Oznacza to, że przy zakupie 15 sztuk cena jednego opakowania spada do zaledwie 80 groszy. Promocja obejmuje cztery marki: Królewski, Polski Cukier, Diamant oraz Sweet Family.
Warunek jest jeden: trzeba zeskanować kartę lub aplikację przy kasie. Bez niej, albo po przekroczeniu limitu, opakowanie kosztuje 1,99 zł. Sieć podaje też, że najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką wynosiła 0,99 zł za sztukę (bo też były promocje). Limit to 15 opakowań na kartę Moja Biedronka, czyli 15 kg cukru na jednego klienta.
Lidl i Kaufland też walczą o klienta
To nie pierwszy raz, kiedy sieci jednocześnie robią promocję na ten produkt. Już wcześniej słodka ofensywa Biedronki i Lidla wyprzedawała cukier za pół ceny. Niemiecki dyskont przygotował ofertę na dłużej, bo od 12 do 14 sierpnia.
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Tam trzeba aktywować kupon w aplikacji Lidl Plus i skorzystać z zasady "5+5 gratis": przy zakupie 5 kg cukru białego kryształ (marki Kuchnia Lidla lub Polski Cukier) kolejne 5 kg trafia do koszyka za darmo. A zatem ostateczna cena to niecała złotówka (99,5 gr) za opakowanie.
W Kauflandzie mechanizm jest inny. Trzeba mieć kartę Xtra i zrobić zakupy innych produktów za minimum 99 zł. Wtedy cukier biały marki Diamant, w opakowaniu 1 kg, kosztuje 0,99 zł za kilogram, a limit sięga 10 kg na pierwszy paragon dziennie. To promocja bez konkretnej daty końcowej podanej w materiałach reklamowych sieci.
Do czego przyda się tyle cukru?
Zapas kupiony w promocji nie musi się zmarnować. Ciasta można robić cały rok, ale w sierpniu cukier najczęściej trafia do:
Na stronach i blogach kulinarnych przeczytamy, że cukier w przetworach to nie tylko kwestia smaku. Jego wysokie stężenie działa jako naturalny konserwant i chroni owoce przed rozwojem mikroorganizmów. To właśnie dzięki niemu domowe wyroby dłużej zachowują świeżość.