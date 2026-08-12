Ukraina złożyła Rosji propozycję w kwestii planu pokojowego. Wołodymyr Zełenski jest nawet gotowy spotkać się z Władimirem Putinem. Z Moskwy nie ma na razie odzewu, więc prezydent Ukrainy zwrócił się do Amerykanów. Przekazał im treść swoich propozycji i podkreślił, że ich rola w tym procesie jest bardzo ważna.
Mychajło Podolak w rozmowie z "Deutsche Welle" informował, że Ukraina zaoferowała Rosji zawieszenie broni na froncie, w przestrzeni powietrznej oraz w sektorze energetycznym. I dodał, że w planie pokojowym nie zamykają się tylko na takie formy. – Dodatkowo proponuje się zamrożenie wojny na linii frontu, aby móc kontynuować trudne negocjacje – powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta Ukrainy.
Ukraina z propozycją dla Rosji
Podolak wskazał ponadto, że Wołodymyr Zełenski jest gotowy spotkać się z Władimirem Putinem, ale Rosja "nie jest gotowa" na ofertę z Kijowa. – Prezydent Ukrainy wielokrotnie powtarzał, że jest gotowy na osobiste spotkanie w celu omówienia złożonych kwestii – podkreślił i dodał, że Ukraina ma w tej kwestii poparcie ze strony USA.
– Ale Putin jest skupiony na jednej idei, a w jego wyobraźni wyrósł już wokół niej cały świat. Praktycznie niemożliwe jest wyciągnięcie go stamtąd bez terapii farmakologicznej. Niestety. Złożymy wszelkie propozycje. Stany Zjednoczone złożą wszelkie propozycje. Ale dopóki kryzys w Rosji nie narasta przez ataki na Wildberries, rafinerie, niedobory paliwa, produktów, straty biznesowe, znaczące dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, nic się nie wydarzy – pokreślił Podolak. W tle tych wyliczeń jest gospodarka Rosji, napędzana od lat wydatkami wojennymi.
Zełenski przekazuje plan pokojowy także do USA. Chce ich pomocy
Tymczasem na profilu Wołodymyra Zełenskiego pojawiło się nagranie wideo, w którym prezydent potwierdza, że Ukraina przedstawiła Stanom Zjednoczonym swoje propozycje dotyczące rozmów pokojowych z Rosją. Informację podał po tym, jak otrzymał raport od ukraińskich negocjatorów uczestniczących w rozmowach z USA.
Zełenski podkreślił tam, że Stany Zjednoczone mogą odegrać istotną rolę zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak i w presji dyplomatycznej na Rosję. – Ameryka może pomóc naszej obronie, przede wszystkim w obronie powietrznej i wywieraniu presji na Rosję, by zmieniła plany, przygotowywała się do zakończenia wojny i jej nie przeciągała – zaznaczył.
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O powrocie do rozmów w sprawie pokoju wspomniał też ostatnio szef amerykańskiej dyplomacji. 1 sierpnia sekretarz stanu USA Marco Rubio mówił o gotowości USA do "sprawdzenia w najbliższych tygodniach, czy możliwe jest wznowienie rozmów między Rosją a Ukrainą" oraz do "wsparcia ewentualnych negocjacji".
Putin może mieć inny plan. Mówił o tym ostatnio rosyjski opozycjonista
Przypomnijmy, że kilka tygodni temu rosyjski opozycjonista i były mistrz świata w szachach Garri Kasparow stwierdził, iż Władimir Putin nie ma zamiaru zawrzeć porozumienia pokojowego z Ukrainą, a wręcz przeciwnie. Jego zdaniem po wrześniowych wyborach parlamentarnych dyktator może szykować eskalację konfliktu.
– Nie ma ani jednego znaku w rosyjskiej machinie propagandowej, w działaniach rosyjskiego rządu, w przemówieniach Putina, że Kreml przygotowuje się do pokoju – powiedział Kasparow, cytowany przez Politico. I dodał: – Putin zawsze eskalował, gdy czuł, że ma kłopoty... Najbardziej naturalną eskalacją jest prowokacja.