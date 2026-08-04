Wałerij Załużny stracił cierpliwość do NATO. Ambasador sugeruje, że czas postawić na inny sojusz. Fot. Shutterstock

Wałerij Załużny otwarcie podważył perspektywę wejścia Ukrainy do NATO i wskazał, że Kijów powinien szukać bezpieczeństwa także poza Sojuszem Północnoatlantyckim. Były dowódca ukraińskiej armii zwrócił uwagę na JEF – grupę państw gotowych do szybkiej współpracy wojskowej. To ważny sojusz, który działa tuż za granicami Polski.

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Wałerij Załużny, ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii i były głównodowodzący ukraińskiego wojska, odniósł się do obecnej sytuacji na linii Kijów–NATO. Dyplomata sugeruje, że jego kraj powinien skupić się na budowaniu bezpieczeństwa w oparciu o alternatywne sojusze. – Znam NATO bardzo dobrze. Przez około 12 lat osobiście dbałem o to, abyśmy przyjęli standardy NATO i co roku słuchałem bajek, że jesteśmy o krok od dołączenia do NATO – stwierdził Załużny w wypowiedzi przytaczanej przez Europejską Pravdę. Były dowódca wojsk ocenia, że Ukraina nigdy nie dołączy do NATO.

Wałerij Załużny stracił cierpliwość do NATO

Dyplomata uważa, że nie jest możliwe przystąpienie do organizacji, która "kieruje się doktrynami z II wojny światowej w świetle obecnych możliwości Sił Zbrojnych Ukrainy". Zauważa jednakże, że "Ukraina potrzebuje technologii, którymi dysponują państwa NATO".

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Choć współpraca z NATO jest Ukrainie potrzebna, Załużny sugeruje, że w obecnej sytuacji postawienie na alternatywne sojusze ma być skuteczniejsze. Jako jeden z nich wymienia "europejski blok bezpieczeństwa militarnego". O możliwości powstania takiego paktu mówi się już od jakiegoś czasu, m.in. w związku z napięciami pomiędzy USA a resztą NATO.

Załużny przytoczył także istniejący już teraz sojusz JEF. Ambasador sugeruje, że Ukraina powinna starać się o członkostwo w tej organizacji i wyraził ubolewanie z braku dążenia Kijowa do uczestnictwa w tej inicjatywie. O co dokładnie chodzi?

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Załużny sugeruje postawienie na JEF. W sojuszu nie ma Polski

Połączone Siły Ekspedycyjne (Joint Expeditionary Force), czyli JEF, to sojusz wojskowy skupiający kraje przede wszystkim z północy kontynentu.

Na liście członków są obecnie:

Dania Estonia Finlandia Islandia Łotwa Litwa Holandia Norwegia Szwecja Wielka Brytania

Wszystkie te państwa są obecnie członkami NATO i mają jednoznacznie negatywny stosunek do rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Przyglądając się członkom JEF, należy zwrócić także uwagę na główny obszar działania sojuszu – to przede wszystkim region Morza Północnego i Morza Bałtyckiego. Organizacja deklaruje gotowość do integracji działań na morzu, w powietrzu, na lądzie, w kosmosie i cyberprzestrzeni. Zarówno pomiędzy państwami, które wchodzą w skład sojuszu, jak i innymi państwami NATO.

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JEF nie odcina się od sojuszu północnoatlantyckiego, a wręcz deklaruje opieranie się o jego doktrynę i określa pakt "ostatecznym gwarantem bezpieczeństwa Europy".

Różnica pomiędzy JEF a NATO ma polegać przede wszystkim na szybkości i precyzji działania. JEF ma zapewnić możliwość prowadzenia operacji na szczeblu regionalnym, bez konieczności angażowania się w długotrwałe procesy decyzyjne.

Stosunek JEF do Ukrainy – "Wzmocnione Partnerstwo"

Warto także zauważyć, że jedną z kluczowych cech działania JEF jest mechanizm "opt-in", czyli dobrowolnego udziału w działaniach grupy. Państwa nie są zobligowane do podjęcia konkretnych kroków w przypadku zewnętrznego ataku (nie jest to więc tradycyjny sojusz militarny), a czynią to w ramach własnej autonomicznej decyzji.

Przedstawiciele JEF wielokrotnie deklarowali chęć wspierania Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wystąpił na szczycie organizowanym przez sojusz w Helsinkach w marcu 2026 roku.