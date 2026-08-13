Donald Tusk musiał oddać pierwsze miejsce w nowym sondażu Fot. Flickr / Kancelaria Premiera

Spłynęły wyniki nowego sondażu, w którym zapytano Polaków, kogo widzieliby w roli premiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej po wyborach w 2027 roku. Rezultat badania okazał się kubłem zimnej wody dla Donalda Tuska. Obecny premier musiał oddać pierwsze miejsce.

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PiS już wybrało swojego kandydata na premiera. Został nim Przemysław Czarnek. A kogo na kolejnego premiera po wyborach w 2027 r. powinna wskazać Koalicja Obywatelska? To zbadał Instytut Badań Pollster w sondażu dla "Super Expressu". Ankietowani mogli wybierać spośród pięciu nazwisk lub wskazać "kogoś innego".

Sondaż: kto powinien zostać premierem z ramienia KO

Najwięcej osób postawiło na Radosława Sikorskiego. Wicepremier i minister spraw zagranicznych uzyskał poparcie na poziomie 35 proc., wyprzedzając tym samym obecnego szefa rządu Donalda Tuska, na którego wskazało 29 proc. badanych. Trzecim politykiem, który miał najwięcej głosów, został Rafał Trzaskowski. Na obecnego prezydenta Warszawy postawiło 16 proc. respondentów.

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Na kolejnych miejscach znaleźli się: minister finansów Andrzej Domański z wynikiem 5 proc. poparcia i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, którego w roli premiera widzi 4 proc. respondentów. Natomiast 11 proc. uczestników badania wybrało wariant "kogoś innego", czyli nie postawiliby na żadne z tych nazwisk.

Podobny sondaż równo rok temu przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Radia ZET. Sprawdzono wówczas, jak Polacy oceniają polityczne porównanie między Donaldem Tuskiem a Radosławem Sikorskim. Respondentów zapytano: "Czy Pana/Pani zdaniem Radosław Sikorski byłby lepszym premierem niż Donald Tusk?".

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34,7 proc. ankietowanych uznało wówczas, iż obecny minister spraw zagranicznych sprawdziłby się lepiej w roli szefa rządu niż Donald Tusk. W tej grupie 14,6 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie tak", a 20,1 proc. – "raczej tak". Przeciwną opinię wyraziło 40,1 proc. badanych – w tym 31 proc. wskazało "raczej nie", a 9,6 proc. "zdecydowanie nie". Niemal co czwarty respondent (24,8 proc.) przyznał, że nie ma zdania w tej sprawie lub trudno mu odpowiedzieć na postawione pytanie.

Sondaż o Sikorskim: tak ocenili go ostatnio Polacy

Dodajmy, że sondaż w kwestii kandydata na premiera to niejedyny, w którym Polki i Polacy ocenili Radosława Sikorskiego. Kilka tygodni temu pracownia UCE RESEARCH na zlecenie Onetu zrobiła sondaż, w którym zapytano respondentów (1013 Polaków w wieku 18-80 lat), jak oceniają Radosława Sikorskiego w roli ministra spraw zagranicznych.

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Wśród ponad 41 proc. ankietowanych polityk cieszy się uznaniem. Oto dokładne wyniki:

zdecydowanie dobrze – 19,1 proc. raczej dobrze – 22,5 proc. ani dobrze, ani źle – 22,6 proc. raczej źle – 8,2 proc. zdecydowanie źle – 14,8 proc. trudno powiedzieć / nie mam zadania – 12,8 proc.