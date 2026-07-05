Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji? Fot. Shutterstock

Rafał Trzaskowski nie ma najłatwiejszych tygodni. Wszystko przez skandal w Szpitalu Południowym, który położył się cieniem na wizerunku prezydenta Warszawy. Czy polityk Koalicji Obywatelskiej powinien odejść ze stanowiska w stołecznym ratuszu? Najnowszy sondaż nie pozostawia wątpliwości.

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Pierwsze głowy w warszawskim samorządzie zdążyły już polecieć. Prezydent Warszawy poinformował w piątek, że z urzędem żegnają się Renata Kaznowska oraz Aldona Machnowska-Góra. – To, co wydarzyło się w Szpitalu Południowym, o czym też informują media, nigdy nie miało prawa się wydarzyć i mówię też to jasno: nie ma prawa się powtórzyć i się nie powtórzy – powiedział dziennikarzom Rafał Trzaskowski. Ale czy to wystarczy?

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Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji? Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń

Czy Rafał Trzaskowski powinien odejść? Polaków spytano o to w sondażu przeprowadzonym 26–28 czerwca przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski. Większość respondentów uważa, że prezydent Warszawy powinien zrezygnować ze swojego stanowiska.

Za odejściem Trzaskowskiego opowiada się łącznie 51,2 proc. ankietowanych. Odpowiedź "zdecydowanie tak" wybrało 38,1 proc. badanych, a kolejne 13,1 proc. wskazało wariant "raczej tak".

Z kolei 41,1 proc. respondentów uważa, że Trzaskowski nie powinien podawać się do dymisji. 22,3 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 18,8 proc. – "raczej nie". 7,7 proc. uczestników badania nie miało w tej sprawie wyrobionej opinii i wybrało odpowiedź "nie wiem / trudno powiedzieć".

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Dalsza część artykułu poniżej.

Jak wskazuje Wirtualna Polska, wyniki wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców obozu rządzącego (Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, PSL i Polski 2050) za dymisją prezydenta Warszawy – który zresztą do tego obozu należy – opowiada się zaledwie 9 proc. ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 85 proc., natomiast 6 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Odwrotne nastroje panują wśród zwolenników opozycji: PiS, Razem, Konfederacji oraz Konfederacji Korony Polskiej. W tej grupie aż 82 proc. badanych uważa, że Rafał Trzaskowski powinien ustąpić ze stanowiska. Przeciwnego zdania jest 6 proc., a 12 proc. respondentów nie ma wyrobionej opinii.

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Najbardziej stanowczy był obóz dwóch Konfederacji. Aż 91 proc. sympatyków tych partii opowiada się za rezygnacją Trzaskowskiego ze stanowiska prezydenta Warszawy. Przeciwnego zdania jest zaledwie 2 proc. badanych, a 7 proc. nie potrafiło udzielić jednoznacznej odpowiedzi.