Romanowski jest w Naddniestrzu? Zastanawiający wpis pełnomocnika Fot. YT/Marcin Romanowski. Odzyskać Polskę

Do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął list z podpisem Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości zwrócił się w nim o wydanie mu listu żelaznego. Adres, z którego dokument został nadany, wskazywał na Tyraspol pod patronatem Rosji. Tymczasem jego pełnomocnik zabrał głos. Potwierdził, że jego klient jest poza UE.

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Marcin Romanowski wysłał list do sądu w Warszawie. Adres nadawcy wskazuje na Tyraspol – stolicę Naddniestrza, czyli separatystycznego i prorosyjskiego regionu w Mołdawii, który dla Rosji jest strategiczną bramą do Europy. Na ten moment nie ma jednak pewności, czy były minister sprawiedliwości z PiS – ścigany w sprawie, w której chodzi o defraudację Funduszu Sprawiedliwości – faktycznie tam przebywa.

Romanowski jest w Naddniestrzu? Zastanawiający wpis pełnomocnika

Tymczasem swój komentarz w sprawie opublikował na platformie X prawnik Bartosz Lewandowski. "Potwierdzam fakt złożenia przez mojego Klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej" – zaznaczył. Wiele osób momentalnie zwróciło uwagę na to, że Lewandowski nie wspomniał o tym, iż jego klient uciekł do Tyraspolu.

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"Mam nadzieję, że Sąd Okręgowy rozważy wszystkie argumenty i wyda Marcinowi Romanowskiemu list żelazny, aby mógł wyjaśnić sprawę na uczciwych warunkach w Polsce, a nie w śledztwie kierowanym oczekiwaniami politycznymi rządzących i Silnych Razem" – dodał.

Lewandowski próbował też publicznie namawiać, aby uchylono Europejski Nakaz Aresztowania dla Romanowskiego, który – jak przekonuje obrona – uciekł tam, gdzie ENA nic nie daje. "Najwyższe czynniki w państwie – w tym m.in. pan Minister Radosław Sikorski czy wiceprzewodniczący KO pan poseł Roman Giertych – publicznie przesądzili już, że poseł Romanowski nie przebywa na terytorium Unii Europejskiej. Tym samym nie ma podstaw do utrzymywania w dalszym ciągu Europejskiego Nakazu Aresztowania i niezwłocznie wystąpię o jego uchylenie" – napisał.

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"Przecież w dobie wojny za naszą wschodnią granicą oraz nieciekawej sytuacji geopolitycznej członkowie polskiego rządu nie rzucaliby słów na wiatr oraz nie ulegaliby nadmiernym emocjom" – sugerował ironicznie prawnik.

Polskie służby sprawdzą, czy Romanowski faktycznie jest w prorosyjskiej części Mołdawii

Tymczasem, jak dowiedział się rmf24.pl, polskie służby chcą potwierdzić, czy Marcin Romanowski rzeczywiście mieszka pod wskazanym adresem w Mołdawii. "Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wraz z policjantami z Komendy Stołecznej Policji zwrócili się do Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w KGP, by wysłało wniosek do Kiszyniowa" – czytamy na portalu rozgłośni.

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Mołdawskie służby miałyby sprawdzić, gdzie jest Marcin Romanowski i czy ścigany w Polsce polityk PiS faktycznie przebywa w tym regionie. Choć polskie służby wiedzą, że Tyraspol pozostaje w praktyce poza jurysdykcją władz Mołdawii, to cenna może okazać się każda informacja, która potwierdzi lub wykluczy ten trop. Równolegle trwa kolejna próba objęcia polityka międzynarodowymi poszukiwaniami Interpolu.