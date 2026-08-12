Kontrowersje wokół Marcina Romanowskiego rozpalają internet. Odniósł się m.in. Radosław Sikorski. Fot. Flickr.com / MSZ, Konrad Laskowski

Marcin Romanowski może przebywać w Naddniestrzu? Adres, z którego wysłano jego list do warszawskiego sądu, wskazuje na Tyraspol – stolicę prorosyjskiego, separatystycznego regionu Mołdawii. Doniesienia wywołały lawinę komentarzy oburzonych polityków.

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Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdza w rozmowie z Interią, że Marcin Romanowski skierował do niego pismo ws. listu żelaznego. Miejsce nadania dokumentu wskazuje na stolicę prorosyjskiego regionu – Naddniestrza. Mowa tu o mieście Tyraspol.

Naddniestrze znajduje się obecnie pod silnym wpływem Rosji. Sytuacja wzbudza więc w Polsce liczne kontrowersje. Do sprawy odnoszą się przedstawiciele różnych opcji politycznych.

Strona rządowa reaguje na doniesienia o Romanowskim

"Kolejny zbieg okoliczności. A tak się obruszają na kremloprawicę" – czytamy we wpisie Radosława Sikorskiego na X. Wicepremier wielokrotnie odnosił się do kwestii Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego.

O sytuacji wypowiedział się także minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański. "Uciekający przed polskim wymiarem sprawiedliwości poseł PiS Marcin Romanowski znalazł według mediów kolejne schronienie… w kontrolowanym przez Rosję Putina Naddniestrzu. Zero zaskoczeń" – stwierdził polityk.

"Ziobro już nadaje z USA jako korespondent TV Republiki. Po dzisiejszych doniesieniach o Romanowskim czekamy już tylko na łączenie z Moskwy" – ironizuje wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk.

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Romanowski w Naddniestrzu "Jak świat światem, endecja zawsze z caratem!"

Coraz więcej polityków dosadnie komentuje doniesienia prasowe. "Kogoś to dziwi? Jak świat światem, endecja zawsze z caratem! A potem ten tchórz powie, że ukrywał się bohatersko przed zbrodniczym reżimem Tuska – wstyd i hańba!" – czytamy we wpisie europosła Krzysztofa Śmiszka na X.

"Jak nisko trzeba upaść, aby ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości wśród rosyjskich żołnierzy? Takich ludzi chroni PiS. Rosja już tu jest" – zauważa Robert Biedroń.

"M. Romanowski ukrywa się w Naddniestrzu – okupowanym przez armię rosyjską terenie Mołdawii. Fałszywy obrońca polskości pod ruskim parasolem" – tak o sprawie pisze z kolei senator Krzysztof Kwiatkowski.

Dalsza część artykułu poniżej.

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"Chcieli nas wyprowadzić z UE, teraz ich aferzyści ukrywają się u putinowców. Ziobryści to piąta kolumna!" – tak sprawę ocenia europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz.

"PiS, Jarosławie Kaczyński. Jak się z tym czujecie? Czy Marcin Romanowski jest nadal członkiem Waszej partii? Człowiek, zbieg, który ukrywa się u watażki Putina?" – zastanawiała się na X posłanka Anna-Maria Żukowska.

Do sprawy odniósł się także Paweł Wojtunik, który, jak deklaruje, poznał specyfikę zbuntowanego terytorium Mołdawii (w której mieszkał i pracował przez 8 lat).

"Mogę potwierdzić, że nie da się tam wjechać bez zgody tamtejszego KGB, które jest zarządzane bezpośrednio przez ruskie GRU i FSB. A co dopiero tam zamieszkać…" – zauważa były szef CBA i dyrektor CBŚ.

Roman Giertych zapowiada z kolei, że wkrótce w sprawie "ekspozytury rosyjskiego wywiadu" w szeregach PiS pojawią się nowe okoliczności.

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Wobec doniesień pojawiają się także głosy z prawej strony sceny politycznej (ale mniej liczne). Zaskoczony doniesieniami prasowymi jest Sławomir Cenckiewicz. Były szef BBN podsumował sprawę w dwóch wpisach: "Że co?" i "Zbyt proste się wydaje, by było prawdziwe. Ale czekamy na potwierdzenie lub zaprzeczenie".