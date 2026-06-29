Poszukiwania Romanowskiego nabierają coraz większe tempo Fot. Zrzut ekranu / Youtube.com / Marcin Romanowski - Odzyskać Polskę

Od kiedy Marcin Romanowski uciekł z Węgier po zmianie tamtejszej władzy, polskie organy ścigania (i nie tylko) zostały postawione na nogi. Teraz do prokuratury wpłynęła nowa korespondencja od kolejnego kraju, który deklaruje swoją pomoc w schwytaniu byłego wiceministra sprawiedliwości.

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Do niedawna Marcin Romanowski z powodzeniem ukrywał się na Węgrzech, gdzie korzystał z oficjalnie przyznanego mu azylu. Zmiana rządu w Budapeszcie doprowadziła jednak do tego, że polityk stracił ten parasol ochronny i musiał ratować się pośpieszną ucieczką do kolejnego państwa. Od tamtego czasu jego tropem nieustannie podążają policyjni łowcy cieni, a kolejne kraje zgłaszają gotowość dołączenia do pomocy polskim organom ścigania.

Prokuratura ma odpowiedź z Serbii

Jeszcze kilka dni temu informowaliśmy o tym, że minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przeprowadził rozmowę z prokurator generalną Serbii w sprawie poszukiwań byłego wiceministra. Wyraziła ona wstępnie chęć współpracy w celu namierzenia Marcina Romanowskiego, ale dodała, że na ten moment serbskie służby nie mają ostatecznego potwierdzenia co do tego, gdzie dokładnie znajduje się uciekinier.

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Teraz wiemy już jednak, że polska prokuratura otrzymała oficjalną odpowiedź od służb serbskich. W rozmowie z dziennikiem "Fakt" o najnowszych ustaleniach poinformował Branko Stamenkovic, prokurator Najwyższej Prokuratury Republiki Serbii oraz kierownik Wydziału do spraw Wzajemnej Pomocy Prawnej, Współpracy i Cyberprzestępczości.

– Najwyższa Prokuratura Republiki Serbii otrzymała wniosek o wzajemną pomoc prawną (LoR) od Prokuratury Krajowej – Prokuratury w Krakowie – Zespołu Śledczego nr 2, dotyczący konkretnych działań, o których podjęcie wnioskowano w związku z Marcinem Romanowskim – przekazał serbski prokurator.

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Wyjaśnił też, jak będą wyglądać dalsze kroki podejmowane w tej sprawie. "W dniu 26 czerwca 2026 r. nasza Prokuratura przesłała do Prokuratury Krajowej odpowiedź na ten wniosek o wzajemną pomoc prawną, zawierającą informacje zebrane do tej pory. Teraz czekamy na ewentualną dalszą odpowiedź z tej prokuratury" – podsumował Stamenkovic.

Kierunek bałkański i unikanie ENA

Jeszcze pod koniec maja informowaliśmy, że Marcin Romanowski obrał kierunek na Bałkany. Miał on przebywać w Serbii, a także w Chorwacji. Jego tropem nieustannie podążają elitarni polscy policjanci z wydziału poszukiwań celowych, czyli tzw. łowcy cieni. I to właśnie oni sprawili, że Romanowski został namierzony. W tych działaniach operacyjnych w terenie mają ich dodatkowo wspierać służby węgierskie, a same poszukiwania miały już wejść w decydującą fazę.

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Z kolei kilka dni temu podawaliśmy również, że Romanowski przechytrzył wszystkich, uciekł tam, gdzie ENA nic nie daje i jeżeli były wiceminister faktycznie przebywa w Serbii, to nie obowiązują go obecnie unijne przepisy. Jego obrońca chce na tym skorzystać poprzez wniesienie wniosku o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania.

O Serbii jako rzekomym celu podróży polityka wspominał jeszcze nowy premier Węgier Péter Magyar. Podczas swojej pierwszej zagranicznej wizyty w Polsce odniósł się on do sprawy poszukiwanych Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, przyznając, że uciekinierzy mogli się rozdzielić.

– Jeden z nich, niebezpośrednio z Węgier, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, drugi (Marcin Romanowski, przyp. red.), na podstawie wiadomości, opuścił terytorium Węgier w kierunku Serbii – mówił wówczas premier Węgier.

Za co ścigany jest były wiceminister?

Warto przypomnieć, dlaczego były wiceminister sprawiedliwości w ogóle musi uciekać. W lutym 2026 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za posłem PiS Europejski Nakaz Aresztowania – od tego momentu Marcin Romanowski jest ścigany nie tylko w Polsce. Polityk to kluczowy podejrzany w śledztwie dotyczącym potężnych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Przypomnijmy też, że służby weszły do domu Ziobry i defraudacja Funduszu Sprawiedliwości była tłem dla całej afery. Na liście zarzutów widnieje między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To właśnie te oskarżenia doprowadziły do publikacji policyjnego listu gończego w grudniu 2024 roku.

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Romanowski przez kilkanaście miesięcy mógł cieszyć się w stolicy Węgier pełnym azylem. Co więcej, dostał nawet tam pracę. Nowa władza definitywnie zakończyła jednak sielankę. Zmusiła tym samym politycznych uciekinierów do natychmiastowej zmiany planów.