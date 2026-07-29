Marcina Romanowskiego ukrywa Opus Dei? Tak sugeruje Adam Bodnar Screen: YT/Marcin Romanowski. Odzyskać Polskę

Adam Bodnar zasugerował, gdzie może ukrywać się Marcin Romanowski. W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" były minister sprawiedliwości powiedział, że poseł PiS może korzystać z "parasola" Opus Dei. – Zakładam, że może być w klasztorze – stwierdził. Jego zdaniem polityk przebywa prawdopodobnie poza UE i wspomina o Serbii.

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Od miesięcy nie jest jasne, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski. Wiadomo, że wiosną wyjechał z Budapesztu, rzekomo był widziany w Serbii i Chorwacji. Teraz w mediach pojawiła się zaskakująca sugestia, kto może mu pomagać w ukrywaniu się przed polskimi służbami.

Marcin Romanowski ukrywa się w klasztorze? Tak sugeruje Adam Bodnar

W rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Adam Bodnar przyznał, że polskie służby mają spory problem z namierzeniem zbiegłego posła PiS. Jego zdaniem polityk może otrzymywać pomoc ze strony Opus Dei. Dodajmy, że teza, iż Romanowski ukrywa się w Opus Dei, pojawiała się zresztą już wcześniej. Tak, chodzi o tę organizację kościelną, która swoją złą sławę zawdzięcza Danowi Brownowi, który na kartach "Kodu Leonarda DaVinci" zasugerował, że pełni ona funkcję tajemniczej policji Kościoła.

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Wizja pisarza była fikcją, ale wiadomo, że Romanowski był związany z Opus Dei przed swoim wejściem w świat polityki. – Skoro ktoś przed wstąpieniem do polityki był w Opus Dei, a pan Marcin Romanowski był, to raczej trudno mi sobie wyobrazić, żeby po tych wszystkich przygodach jego organizacja go opuściła. Zakładam, że może być w klasztorze – stwierdził Adam Bodnar w rozmowie z "DGP".

Dodał, że supernumerariusze Opus Dei (członkowie nadliczbowi) żyją w specyficznych warunkach, bliższych życiu w zakonie. – Mieszka się de facto w czymś w rodzaju takiej celi klasztornej. To nie jest oczywiście klasztor, ale cela odosobnienia, dość samotnicza. Podejrzewam, że jakaś organizacja kościelna może mu dać ochronę – powiedział, ale jasno zaznaczył, że to "tylko jego przypuszczenia".

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Jego zdaniem Romanowski raczej nie znajduje się już na terytorium Unii Europejskiej. – Pojawiła się sugestia, że jest na terytorium Serbii. Jest gdzieś raczej poza terytorium UE, a więc poza zasięgiem Europejskiego Nakazu Aresztowania – podkreślił były minister sprawiedliwości.

Gdzie jest Marcin Romanowski?

Poseł PiS jest poszukiwany w związku z nieprawidłowościami w działaniu Funduszu Sprawiedliwości. To właśnie przez defraudację środków z tego funduszu służby weszły do domu Ziobry. Przez ponad rok schronienie zapewniał mu rząd Viktora Orbána, ale klęska Fideuszu w wyborach sprawiła, że "ochronka" zniknęła.

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Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech ówczesny lider opozycji, a obecny premier Péter Magyar obiecał, że jeżeli tylko wygra wybory, jego rząd "nie będzie zapewniać schronienia [Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze], nie mówiąc już o azylu". I faktycznie, Węgry cofnęły nadany wcześniej przez rząd Orbána status uchodźcy Romanowskiemu, Ziobrze i jego żonie.

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Pod koniec czerwca minister sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że władze Serbii zadeklarowały chęć współpracy w sprawie Romanowskiego. Niedługo później Serbia odpowiedziała polskiej prokuraturze, przekazując, że polityk nie ukrywa się w tym kraju. Zbigniew Ziobro przebywa z kolei w Stanach Zjednoczonych. Tam może liczyć na schronienie, dopóki prezydentem jest Donald Trump. Jednak Ziobro w USA może długo nie zabawić, bo jest wniosek polskich śledczych o ekstradycję. W naTemat wyjaśnialiśmy, jak mogłaby wyglądać ta procedura. Co jednak ciekawe, we wniosku prokuratury 7 zarzutów zniknęło.