Obrońca Marcina Romanowskiego złożył wniosek o uchylenie nakazu aresztowania. Fot. Marcin Romanowski - Odzyskać Polskę / kadr z YouTube

Marcin Romanowski wyjechał z Węgier po zmianie władzy w Budapeszcie. Były wiceminister sprawiedliwości przebywa teraz w kraju, do którego nie sięgają unijne przepisy. Jego obrońca chce z tego skorzystać i wniósł o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA).

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Romanowski opuścił Węgry z powodu utraty politycznego parasola ochronnego po tym, jak Viktor Orbán został odsunięty od władzy. Prawnik polityka dostrzegł w tym idealną szansę na zablokowanie działań polskiej prokuratury.

"Podstawą wniosku są publicznie podawane informacje, że poszukiwany w związku z 19 zarzutami wiceminister ma przebywać w Serbii, a więc w kraju, gdzie taki nakaz nie działa" – podaje dziennikarz Tomasz Skory z serwisu RMF24.pl.

Zaskakujący wniosek o uchylenie ENA Marcina Romanowskiego

Marcin Romanowski ścigany jest nie tylko w Polsce, bo został objęty unijnym nakazem aresztowania. Mecenas Bartosz Lewandowski twierdzi, że ENA obejmuje wyłącznie terytorium państw zrzeszonych w UE.

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Serbia nie należy do Unii, więc władze w Belgradzie nie podlegają tym regulacjom. RMF24.pl donosi, że obrona zażądała od warszawskiego Sądu Okręgowego anulowania dokumentu wydanego w lutym bieżącego roku.

Doniesienia o nowej, bałkańskiej kryjówce byłego wiceministra potwierdzają nieoficjalnie polscy łowcy cieni, którzy na bieżąco analizują każdy krok zbiega. Wcześniej Marcin Romanowski namierzony był przez nich m.in. w Chorwacji.

Za co śledczy ścigają Marcina Romanowskiego? Mroczne kulisy Funduszu Sprawiedliwości

Ucieczka polityka Suwerennej Polski wiąże się ze śledztwem wokół Funduszu Sprawiedliwości. Na liście zarzutów widnieje między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej. To właśnie te oskarżenia doprowadziły do publikacji policyjnego listu gończego w grudniu 2024 roku. Nastąpiło to zaledwie kilka dni po potajemnym wywiezieniu Romanowskiego za granicę.

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Pierwszy Europejski Nakaz Aresztowania niespodziewanie został uchylony w grudniu 2025 roku decyzją sędziego Dariusza Łubowskiego. Obecny minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie zawiesił broni i drugi ENA został zatwierdzony w połowie lutego bieżącego roku.

"Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił wniosek Prokuratury Krajowej w Warszawie i wydał Europejski Nakaz Aresztowania wobec Marcina Romanowskiego" – informowały wówczas służby prasowe sądu.

Romanowski w Serbii, a Ziobro w USA

Polityk Suwerennej Polski przez kilkanaście miesięcy cieszył się w stolicy Węgier pełnym azylem. Co więcej, Marcin Romanowski dostał nawet tam pracę. I to od razu intratne stanowisko dyrektora w Polsko-Węgierskim Instytucie Wolności. Nowy premier tego państwa Peter Magyar definitywnie zakończył jednak sielankę. Zmusił tym samym politycznych uciekinierów do natychmiastowej zmiany planów.

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