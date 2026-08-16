Czy można komuś wgrać fałszywe wspomnienia i osadzić go za to w więzieniu? fot. naTemat

Paul Ingram, szanowany zastępca szeryfa, przyznał się do popełnienia strasznych czynów, choć twierdził, że niczego nie pamięta. Z czasem coraz więcej wskazywało na to, że część makabrycznych historii mogła powstać pod wpływem sugestii śledczych, psychologów i duchownych.

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Paul Ingram był zastępcą szeryfa, ojcem rodziny i szanowanym członkiem lokalnej społeczności. Gdy córki oskarżyły go o wykorzystywanie seksualne, nie próbował przekonywać policji, że kłamią. Uznał, że skoro mówią prawdę, on sam musiał wyprzeć z pamięci własne zbrodnie. Wkrótce "przypomniał" sobie satanistyczne rytuały, morderstwa i ofiary z ludzi. Problem w tym, że na potwierdzenie najbardziej makabrycznych historii nie znaleziono dowodów.

W najnowszym odcinku "Biura Tajemnic" Bartosz Migas przygląda się jednej z najbardziej kontrowersyjnych spraw związanych z fenomenem fałszywych wspomnień i satanistyczną paniką, która ogarnęła Stany Zjednoczone w latach 80. i 90.

Sprawa Paula Ingrama do dziś pozostaje jednym z najbardziej niepokojących przykładów tego, jak zawodna może być ludzka pamięć – i jak ogromne znaczenie mogą mieć sugestie wypowiadane przez policjantów, psychologów czy duchownych. Ingram ostatecznie spędził 14 lat w więzieniu. Wielu badaczy uważa jednak, że przynajmniej część historii, do których się przyznał, nigdy się nie wydarzyła.

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"Mój ojciec mi to zrobił"

Wszystko zaczęło się w 1988 roku podczas religijnego obozu w stanie Waszyngton. Jedna z córek Ingrama, Erika, po emocjonalnym spotkaniu z kobietą twierdzącą, że otrzymuje wizje od Boga, miała rozpłakać się i powiedzieć: "Mój ojciec mi to zrobił". Wkrótce podobne zarzuty przedstawiła jej młodsza siostra Julie.

Kiedy Ingram został wezwany na przesłuchanie, wydarzyło się coś niezwykłego. Nie pamiętał, by skrzywdził córki, ale jednocześnie nie dopuszczał myśli, że mogłyby kłamać. Zaczął więc zakładać, że sam wyparł swoje czyny z pamięci. Przesłuchiwany bez adwokata przyznał się do winy, choć nadal nie potrafił wskazać żadnego konkretnego wspomnienia. Psycholog współpracujący ze śledczymi przekonywał go, że takie wyparcie jest typowe, a obrazy przeszłości powinny z czasem powrócić.

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I zaczęły wracać.

Satanistyczny kult, morderstwa i kolejne "wspomnienia"

Podczas następnych przesłuchań policjanci naciskali na Ingrama, by intensywnie próbował sobie przypominać wydarzenia. Mężczyzna płakał, modlił się, a w końcu zaczął doświadczać czegoś, co określał jako wizje lub wspomnienia. W jego opowieściach pojawili się znajomi, czarne szaty, ogniska, zwłoki, rytualne zabójstwa, a nawet postać diabła.

Historia rosła z każdym przesłuchaniem. Wątek satanistycznej sekty zaczął dominować śledztwo, a kolejne osoby również miały "odzyskiwać" wspomnienia. Problem polegał na tym, że materialne dowody nie chciały współpracować z coraz bardziej makabryczną narracją.

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Jedna z córek twierdziła, że brała udział w około 850 rytuałach, podczas których zabijano dzieci. Wskazała nawet miejsce pochówku około 25 niemowląt. Policja rozpoczęła wykopaliska. Zamiast ludzkich szczątków znaleziono kości łosia.

Jeszcze poważniejsze wątpliwości pojawiły się po badaniach lekarskich. Erika opisywała wieloletnie tortury: cięcie nożami, przybijanie gwoździami do podłogi i rytualną aborcję. Lekarka nie znalazła jednak blizn, które powinny pozostać po takich obrażeniach. Według badania kobieta nie przeszła także ciąży.

Wtedy do sprawy dołączył psycholog Richard Ofshe. Przeprowadził eksperyment, który pokazał, jak podatny na sugestię był Ingram. Wystarczyło podsunąć mu fikcyjne zdarzenie, by próbował je sobie "przypomnieć", a następnie budował szczegółową historię wokół czegoś, co – jak wiedzieli prowadzący eksperyment – nigdy się nie wydarzyło.

Pamięć nie działa jak kamera

To właśnie ten mechanizm stał się najważniejszym pytaniem całej sprawy. Badania psycholożki Elizabeth Loftus pokazywały później, że pamięć człowieka nie jest idealnym zapisem wydarzeń. Może być modyfikowana przez sugestie, wyobraźnię i informacje otrzymywane już po fakcie. Człowiek może z czasem tworzyć szczegóły, emocje i obrazy dotyczące sytuacji, która w rzeczywistości nigdy nie miała miejsca.

Ingram ostatecznie odwołał swoje zeznania. Sąd nie uwierzył jednak, że jego wcześniejsze przyznanie się było wyłącznie skutkiem sugestii. Został skazany na 20 lat więzienia i wyszedł na wolność w 2003 roku po 14 latach za kratami.

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Do dziś nie ma pełnej zgody, co naprawdę wydarzyło się w rodzinie Ingramów. Dla jednych jest to modelowy przykład satanistycznej paniki i fałszywych wspomnień. Inni uważają, że mimo błędów śledztwa pierwotne oskarżenia córek mogły mieć podstawę w rzeczywistych wydarzeniach.

Jedno pozostaje pewne: szczegółowe, emocjonalne i niezwykle żywe wspomnienie samo w sobie nie jest jeszcze dowodem, że opisywane wydarzenie rzeczywiście miało miejsce.