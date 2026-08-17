Karol Nawrocki liderem prawicy? Nowy sondaż pokazał, czy widzą go w tej roli Polacy. Fot. KPRP

Karol Nawrocki mógłby w przyszłości zostać liderem prawicy? Czy ma do tego predyspozycje, czy też nie – zapytano o to Polki i Polaków w nowym sondażu. Wyniki nie pozostawiają złudzeń. 54,4 proc. jest tu kluczowe.

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Układ sił na prawicy po wyborach parlamentarnych w 2027 roku może wyglądać zupełnie inaczej niż dziś. Kluczową postacią możliwe, że będzie Karol Nawrocki (z którego prezydentury większość Polaków w sondażach jest zadowolonych), a jego relacje z Jarosławem Kaczyńskim zaczną odgrywać dużą rolę. Jednym z głównych obszarów gry politycznej jest pomysł utworzenia prawicowego paktu senackiego. Sławomir Mentzen chciałby, aby to ewentualne porozumienie środowisk prawicowych powstało pod bezpośrednimi auspicjami prezydenta.

Nawrocki w roli lidera prawicy? Sondaż pokazał, co Polacy o tym myślą

Tymczasem United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadził badanie, w którym padło pytanie: "Czy Pana/Pani zdaniem Karol Nawrocki posiada odpowiednie predyspozycje, charyzmę i umiejętności, aby w przyszłości zostać głównym liderem całej polskiej prawicy?".

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Odpowiedź "tak" wybrało najwięcej respodentów. Dokładnie 54,4 proc. widzi Nawrckiego w roli lidera prawicy (z czego 31,7 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 22,7 proc. "raczej tak").

Wariant "nie" wskazało 28,8 proc. ankietowanych. 14,7 proc. spośród nich uważa, że prezydent "raczej" nie kwalifikuje się na lidera całej polskiej prawicy, a 14,1 proc. uważa, że "zdecydowanie" nie posiada do tego odpowiednich predyspozycji. 16,8 proc. biorących udział w badaniu "nie potrafiło wskazać jednoznacznej odpowiedzi".

W sondażu wzięto również pod uwagę poglądy polityczne respondentów. I tak wśród wyborców opozycji (PiS, obu Konfederacji oraz Razem) Nawrockiego w roli lidera prawicy widzi 81 proc. Przeciwnego zdania było tylko 13 proc. Dodajmy, że wśród samych sympatyków obu Konfederacji aż 77 proc. odpowiedziało "tak".

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Zupełnie inaczej sytuacja wygląda wśród zwolenników obozu rządzącego. W tej grupie 53 proc. uznało, że prezydent nie ma odpowiednich predyspozycji do bycia liderem prawicy. Ale 28 proc. respodentów oceniło jego potencjał pozytywnie.

Kaczyński ostatnio rozmawiał o tym z Nawrockim

Dodajmy, że ostatnio uwagę wielu osób zwróciła pewna deklaracja Jarosława Kaczyńskiego. Warto wspomnieć – ostatnie sondaże nie dają obecnej koalicji żadnych szans na stworzenie rządu. Co ważne, PiS samodzielnie również może nie mieć takiej zdolności, a zwłaszcza w dobie rozłamu i utraty ponad 40 parlamentarzystów na rzecz klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rozwiązaniem, które bierze pod uwagę skłócona prawica, jest stworzenie jednolitej koalicji, której najważniejszą postacią byłby Karol Nawrocki. I to właśnie o tym Jarosław Kaczyński postanowił wspomnieć w trakcie poniedziałkowej miesięcznicy smoleńskiej.

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Prezes widzi możliwość nawiązania szerszej prawicowej współpracy, której patronem mógłby być Nawrocki. Kaczyński miał już nawet rozmawiać w tej sprawie z głównym zainteresowanym. – Ja prezydenta swego czasu o to prosiłem. I mam nadzieję, że to podejmie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby prezydent się za to energicznie wziął – mówił Kaczyński, cytowany przez fakt.pl.