Polacy wybrali najlepszego prezydenta po 1989 roku Fot. Shutterstock. Montaż: naTemat.pl

W nowym sondażu dla Wirtualnej Polski padło pytanie o najlepszego prezydenta Polski. Wyniki pokazują jasno, że Polacy mają inne zdanie, niż życzyłaby sobie tego prawica. Głowa państwa, którą wskazywano w badaniu najczęściej, zostawiła resztę polityków daleko w tyle.

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Kto był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku? Takie pytanie usłyszeli uczestnicy sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Głosy respondentów wskazały polityka utożsamianego z socjaldemokracją i lewą stroną politycznej barykady. Dla zwolenników prawicy może to być gorzka pigułka do przełknięcia.

Polacy zagłosowali w sondażu na najlepszego prezydenta po 1989 roku. Karol Nawrocki dopiero na 3. miejscu

W badaniu dla WP 44,7 proc. ankietowanych odpowiedziała, że najlepszym prezydentem po III Rzeczypospolitej był Aleksander Kwaśniewski, który obejmował urząd przez dwie kadencje (w latach 1995-2005). Przypomnijmy, że polityk kandydował w wyborach prezydenckich z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

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Tuż za Kwaśniewskim uplasował się Lech Kaczyński z wynikiem znacznie mniejszych. Na prezydenta RP w latach 2005-2010 i współzałożyciela partii Prawo i Sprawiedliwość głos oddało 14,2 proc. respondentów. Podium zamknął obecnie urzędująca głowa państwa. W sondażu Karol Nawrocki cieszył się poparciem 12,3 proc. głosów.

Czwartą pozycję wśród ankietowanych zajął Bronisław Komorowski (5,3 proc.), a piątą – Andrzej Duda (2,1 proc.). Ostatnie dwa miejsca należą do Lecha Wałęsy, legendarnego lidera Solidarności, na którego zagłosowało jedynie 0,3 proc. badanych, a także pierwszy prezydent III RP, Wojciech Jaruzelski (0,1 proc.). Dodajmy, że 8,1 proc. Polaków uważa, że żaden z polityków nie zasługuje na określenie przedstawione w sondażowym pytaniu. Zdania na ten temat nie miało 12,9 respondentów.

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Jak rozłożyły się głosy na podstawie obozów politycznych, których zwolennikami są ankietowani? Aż 76 proc. wyborców koalicji rządzącej za najlepszego prezydenta uznaje Aleksandra Kwaśniewskiego. 9 proc. sympatyków KO wybrało Bronisława Komorowskiego, a 1 proc. wskazało Lecha Kaczyńskiego i Lecha Wałęsę. Karol Nawrocki i Andrzej Duda otrzymali od nich 0 proc. głosów. W tej grupie 12 proc. nie potrafiło zdecydować się na żadne z podanych nazwisk.

Ciekawie prezentują się wyniki po podliczeniu głosów wyborców opozycji, w której uwzględniono Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację, Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz Razem. Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński i Karol Nawrocki uzyskali po 25 proc. poparcia. W tym elektoracie Andrzej Duda i Bronisław Komorowski zdobyli po 2 proc. Żadnego nazwiska nie wskazało 14 proc. ankietowanych.

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QUIZ: Czy poznajesz tych polityków i polityczki?

Quiz 1 / 30 Na początek coś prostego: Kim jest ten polityk? Fot. JACEK DOMINSKI / REPORTER Mateusz Morawiecki Lech Kaczyński Jarosław Kaczyński

W sondażu dla WP wyodrębniono również odpowiedzi wyborców Konfederacji. Wśród zwolenników prawicowej koalicji odpowiedź, która cieszyła się najwyższym wynikiem (27 proc.), brzmiała: "żaden z nich". Po 22 proc. głosów uzyskali Aleksander Kwaśniewski i Karol Nawrocki; 19 proc. poparcia otrzymał zaś Lech Kaczyński.

Polacy są niezdecydowani. Wyniki sondażu partyjnego