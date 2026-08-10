Jarosław Kaczyński podczas miesięcznicy smoleńskiej zdradził swoje oczekiwania wobec Karola Nawrockiego Fot. PiS / X

Jarosław Kaczyński już myśli o powrocie do władzy. Podczas kolejnej miesięcznicy smoleńskiej wskazał Karola Nawrockiego jako potencjalnego patrona szerokiego prawicowego porozumienia i zdradził, że rozmawiał z nim na ten temat. Pomysły lidera PiS studzą jednak potencjalni koalicjanci.

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10 sierpnia, jak co miesiąc, powraca temat Smoleńska w ramach obchodów miesięcznicy katastrofy, w której zginął m.in. prezydent Lech Kaczyński. Tym razem również doszło do zakłóceń. Osoby, które brały udział w kontrdemonstracji, skandowały w trakcie przemówienia Jarosława Kaczyńskiego słowo "kłamca".

Na placu Piłsudskiego w Warszawie pojawił się również ironiczny transparent, upamiętniający "95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach". Kontrdemonstracja działała pod hasłem "stop kreowaniu fałszywych bohaterów".

Kaczyński określił protesty "wrzaskami lumpenproletariatu" i "putinadą". Prezes PiS zapowiedział, że po zmianie władzy w kolejnych wyborach osoby zakłócające przebieg obchodów zostaną "złapane i ukarane". Skąd przekonanie o zmianie władzy wyrażane przez prezesa największej opozycyjnej partii?

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Jarosław Kaczyński za "frontem prezydenckim"

Poza protestami i próbami zakłócenia miesięcznicy szczególną uwagę zwraca pewna deklaracja Jarosława Kaczyńskiego, mająca duże znaczenie w przypadku potencjalnego zwycięstwa prawicy w wyborach w 2027 roku. Warto wspomnieć – ostatnie sondaże nie dają obecnej koalicji żadnych szans na stworzenie rządu. Co ważne, PiS samodzielnie również może nie mieć takiej zdolności, a zwłaszcza w dobie rozłamu i utraty ponad 40 parlamentarzystów na rzecz klubu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Rozwiązaniem, które bierze pod uwagę skłócona prawica, jest stworzenie jednolitej koalicji, której najważniejszą postacią byłby Karol Nawrocki. I to właśnie o tym Jarosław Kaczyński postanowił wspomnieć w trakcie poniedziałkowej miesięcznicy smoleńskiej.

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Prezes widzi możliwość nawiązania szerszej prawicowej współpracy, której patronem mógłby być Nawrocki. Kaczyński miał już nawet rozmawiać w tej sprawie z głównym zainteresowanym. – Ja prezydenta swego czasu o to prosiłem. I mam nadzieję, że to podejmie. Byłoby bardzo dobrze, gdyby prezydent się za to energicznie wziął – mówił Kaczyński, cytowany przez fakt.pl.

Rola prezydenta rośnie wraz ze wzrostem podziałów na prawicy. Karol Nawrocki systematycznie buduje silne zaplecze polityczne, powołując rady doradcze, w których zasiada wiele osób z tzw. środowisk patriotycznych, niekoniecznie jednak wywodzących się bezpośrednio z PiS. Pytanie tylko, czy taki "front prezydencki" mógłby rzeczywiście funkcjonować z premierem wybranym przez obecnie największą partię opozycyjną. Bo wątpliwości w tym zakresie ma największy potencjalny koalicjant.

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"Front prezydencki" może wcale nie działać na korzyść PiS – Bosak gra twardo, a Nawrocki ma "asa" w rękawie

O woli wspierania potencjalnego nowego lidera prawicy wypowiada się większość konserwatywnych opcji politycznych, również tych, które regularnie atakują PiS.

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Mateusz Morawiecki (który zresztą był obecny podczas obchodów rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego) uznaje szacunek do głowy państwa za jeden z filarów działania Rozwój Plus. Jeszcze przed konfliktem z prezydium PiS były premier przyznawał jednak, że nie chciałby być w rządzie, którym kierowałby Przemysław Czarnek.

Z kolei według Krzysztofa Bosaka, choć Nawrocki w wielu sprawach myśli tak jak on i jego stronnictwo, perspektywa współpracy w ramach wspólnego prawicowego frontu ma pewien mankament. Współlider Konfederacji w niedawnej rozmowie z Radiem Wnet wyraźnie dał do zrozumienia, że następny premier nie powinien być z PiS.